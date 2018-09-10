В России подвели предварительные итоги единого дня голосования

Избиратели в кабинках в единый день голосования на избирательном участке

Избиратели в кабинках в единый день голосования на избирательном участке

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Центризбиркоме подводят результаты единого дня голосования. Накануне состоялись прямые выборы глав 22 регионов, четырех региональных центров, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации.

Кроме того, в семи одномандатных округах в шести регионах прошли дополнительные выборы в Госдуму, поскольку соответствующие депутатские мандаты стали вакантными.

Всего было организовано около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня.

По данным МВД, обстановка в стране в день голосования была спокойной.

Руководители регионов

Россияне в первом туре выбрали 18 из 22 глав регионов: Москвы и Подмосковья, Якутии, Алтайского и Красноярского краев, Амурской, Воронежской, Ивановской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской и Тюменской областей, а также Чукотского автономного округа.

В столице более чем с 70% голосов побеждает действующий градоначальник Сергей Собянин, в Подмосковье — Андрей Воробьев (62,52%).

Также среди абсолютных лидеров в своих регионах — Сергей Цивилев (Кемеровская область, 81,27%), Сергей Носов (Магаданская область, 81,59%), Александр Бурков (Омская область, 82,56%), Андрей Клычков (Орловская область, 83,55%), Айсен Николаев (Якутия, 71,5%), Михаил Ведерников (Псковская область, 70,68%).

Второй тур выборов глав регионов должен пройти в Хабаровском и Приморском краях, Хакасии и Владимирской области, сообщил РИА Новости замглавы ЦИК России Николай Булаев.

На просьбу уточнить, есть ли такая вероятность еще в каких-то субъектах России, замглавы ЦИК ответил отрицательно.

"В других регионах оснований для ожидания второго тура у нас нет", — сказал он.

"Врио губернаторов были не готовы к выборам и не проводили кампанию на должном уровне", — объяснил сложившуюся ситуацию гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

ЦИК хочет провести второй тур выборов 23 сентября.

Главы региональных центров

Помимо глав российских регионов, в воскресенье выбирали глав четырех региональных центров — Абакана, Томска, Хабаровска и Якутска.

В столице Хакасии Абакане по предварительным итогам голосования побеждает действующий глава города Николай Буланкин ("Единая Россия").

В Томске также лидирует действующий градоначальник — единоросс Иван Кляйн.

На выборах главы Хабаровска тоже побеждает член партии власти Сергей Кравчук.

А в Якутске, по предварительным данным, единоросса обошла кандидат от Партии возрождения России Сардана Авксентьева.

Довыборы в Госдуму

Партия "Единая Россия", согласно предварительным результатам дополнительных выборов депутатов Госдумы седьмого созыва по одномандатным округам, уступает один мандат Компартии. ЛДПР, напротив, сохраняет за своим представителем кресло в нижней палате парламента.

При этом кандидаты-одномандатники от "Единой России" по итогам обработки всех 100% протоколов участковых избирательных комиссий одерживают победу на довыборах в пяти из семи одномандатных округов — то есть во всех, где партия власти выдвинула на этот раз своих кандидатов.

Кандидат от ЛДПР лидирует в Амурском округе, коммунисты — в Саратовском, в остальных побеждает партия власти.

Явка избирателей

Регионы продемонстрировали неоднородную явку избирателей. В некоторых местах она повысилась по сравнению с прошлогодними данными — например, в Магаданской области и Хабаровском крае, а также в Хакасии, Алтайском крае и Омской области.

В Кемеровской области явка, наоборот, снизилась, если сравнивать с показателями предыдущих выборов. При этом она все равно осталась самой высокой по стране.

Средняя явка на довыборах в Госдуму составила около 30%, сообщили в ЦИК. Итоговая явка на выборах мэра Москвы зафиксирована на уровне 30,89%, причем явка на "дачных" участках почти вдвое превысила городские показатели.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в явке важны не столько показатели, сколько ее качественное отражение в протоколах. "Самое главное, независимо от того, какая будет явка, — чтобы она была адекватно, точно, достоверно отражена в протоколах по итогам голосования", — уточнила она.

Памфилова также подчеркнула, что даже с учетом того, что какие-то нарушения еще могут быть выявлены, сделан существенный шаг вперед в вопросе чистоты избирательных кампаний.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>