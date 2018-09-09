Кемеровская область показала самую высокую явку по стране

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Кемеровская область в единый день голосования к 18.00 по местному времени продемонстрировала самую высокую явку в масштабах страны, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев.

Выступая в информационном центре, который работает в Центризбиркоме в единый день голосования 9 сентября, он привел данные об активности избирателей на 18.00 по местному времени в ряде регионов России, сравнив их с показателями явки на то же время в прошлых региональных кампаниях.

"В Кемеровской области явка была достаточно высокой. На шесть часов вечера она была самой высокой по России — почти 59%", — сказал Булаев.

Причем речь идет как об активности на выборах депутатов законодательного собрания, так и на выборах губернатора региона, которые в этот день проходят в Кузбассе.

Вместе с тем, показатели явки на 18.00 в этом регионе оказались несколько ниже, чем это было на предыдущих выборах депутатов заксобрания, отметил зампред ЦИК. "Там окончательная явка была 64%. Что будет здесь — посмотрим", — заключил Булаев.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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