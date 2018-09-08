Единый день голосования. Онлайн-репортаж

- 00:02
В Магаданской области начались выборы губернатора
Голосование стартовало в 08.00 по местному времени, на должность губернатора баллотируется четыре кандидата: Сергей Носов от партии "Единая Россия", Роман Исаев от ЛДПР, Валентина Дорошевич от КПРФ и Александр Мартынюк от партии "Гражданская платформа".
- 23:41
За ходом голосования можно наблюдать на портале трансляции видеоизображения с избирательных участков nashvybor2018.ru.
- 23:29
Наблюдать за выборами в разных регионах России будут десять электоральных экспертов из стран Европы, сообщил РИА Новости член ЦИК России Василий Лихачев.
- 23:20
По информации ЦИК России, регистрацию на выборах глав регионов прошли почти 60% выдвинутых кандидатов. Выдвигались 172 кандидата: 147 из них - от 34 партий, 25 - самовыдвиженцы. В борьбе за губернаторские кресла в 22 регионах продолжают участвовать 102 кандидата от 16 партий и три самовыдвиженца.
- 23:14
Сегодня россияне, в частности, выберут глав четырех столиц субъектов Федерации - Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Всего на единый день голосования в этом году было назначено почти пять тысяч избирательных кампаний разного уровня.
В единый день голосования 9 сентября 2018 года в 80 субъектах Российской Федерации пройдут более 4500 выборов и местных референдумов, а в семи одномандатных избирательных округах –дополнительные выборы депутатов Государственной Думы. pic.twitter.com/3S3tXQOGTi— ЦИК России (@CIKRussia) 8 сентября 2018 г.
- 23:09
В России стартовал единый день голосования
Утром 9 сентября избирательные участки открылись на Чукотке. Местные жители выбирают губернатора региона.