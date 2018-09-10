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Политика

ЕР по одномандатным округам уступает КПРФ одно кресло в Госдуме

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Итоги единого дня голосования в 2018 году (390)
(обновлено: 10:26 10.09.2018)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПодсчет голосов на выборах в Екатеринбурге в Единый день голосованияПодсчет голосов на выборах в Екатеринбурге в Единый день голосования
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия", согласно предварительным результатам дополнительных выборов депутатов Госдумы седьмого созыва по одномандатным округам, которые состоялись 9 сентября, уступает один мандат Компартии.

Урны в единый день голосования на избирательном участке в Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ЕР побеждает на выборах депутатов Ивановской облдумы
ЛДПР, напротив, сохраняет за своим представителем кресло в нижней палате парламента.

При этом кандидаты-одномандатники от "Единой России", по итогам обработки всех 100% протоколов участковых избирательных комиссий, одерживают победу на довыборах в пяти из семи одномандатных округов — то есть во всех, где партия власти выдвинула на этот раз своих кандидатов.

В Амурском округе, по предварительным данным, лидирует кандидат от ЛДПР Андрей Кузьмин: как следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов, он набирает 31,64% голосов — за него проголосовали 61 тысяча 301 избиратель. В довыборах в этом округе приняли участие пять кандидатов: помимо либерал-демократа, это представители КПРФ, "Справедливой России", Партии пенсионеров и "Коммунистов России".

Коммунисты на этих довыборах одерживают победу в Саратовском округе — кандидат от КПРФ Ольга Алимова получает там 45,35% голосов после обработки 100% протоколов, за нее проголосовали 35 тысяч 400 человек. Всего по этому округу были зарегистрированы кандидаты от шести партий — помимо Компартии, от "Справедливой России", ЛДПР, Партии пенсионеров, а также "Яблока" и "Коммунистов России".

На прошедших в сентябре 2016 года выборах депутатов Госдумы победу в Амурском округе одержал также кандидат от ЛДПР — соответствующий мандат достался Ивану Абрамову. А вот депутатский мандат от Саратовского округа ранее принадлежал представителю "Единой России" Олегу Грищенко. В остальных пяти округах депутатские мандаты сохраняются за партией власти.

Так, в Балашовском округе Саратовской области победу одерживает кандидат от "Единой России" Евгений Примаков, набирая 65,15% голосов по результатам обработки всех протоколов УИК. В абсолютных цифрах за него в этом округе проголосовали 104 тысячи 227 человек. Конкуренцию ему в этом округе составили один самовыдвиженец и кандидаты от пяти партий (ЛДПР, "Яблоко", "Справедливая Россия", Партия пенсионеров, "Коммунисты России").

Единоросс побеждает и в Центральном одномандатном округе (Калининградская область) — после обработки всех протоколов из шести кандидатов на первом месте оказался Александр Ярошук с 40,09% (33 тысячи 55 человек). Кроме кандидата от ЕР в этом округе баллотировались кандидаты от трех других парламентских партий, а также от Партии пенсионеров и "Коммунистов России".

Федеральный ситуационный центр партии Единая Россия для наблюдения за выборами в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Единая Россия" победила на выборах в парламент Башкирии
Тот же итог в Нижегородском одномандатном округе, где кандидат от "Единой России" Дмитрий Сватковский получает 47,34% или 80 тысяч 993 голоса после подсчета всех бюллетеней. Борьба в этом округе шла между пятью кандидатами — это представители всех партий парламентской четверки и "Яблока".

Как свидетельствуют данные об итогах голосования в Самарском округе после обработки протоколов со всех участков, за Александра Хинштейна, который также был выдвинут "Единой Россией", проголосовали 56,98% пришедших на участки избирателей, то есть 117 тысяч 726 человек. В довыборах по этому округу участвовали шесть кандидатов — представлены все парламентские партии, а также "Яблоко" и "Коммунисты России".

В Заволжском одномандатном округе Тверской области кандидат от ЕР также опередил конкурентов. После обработки протоколов со всех участков у Сергея Веремеенко 36,21% (47 тысяч 263 голоса). Борьба в этом округе развернулась между шестью кандидатами — кроме ЕР и Компартии, это представители либерал-демократов и эсеров, а также Партии пенсионеров и "Коммунистов России".

В Балашовском округе на прошедших два года назад парламентских выборах был избран кандидат от ЕР Михаил Исаев, в Центральном округе Калининградской области — единоросс Алексей Силанов, в Нижегородском – представитель этой же партии Владимир Панов.

Народным избранником от Самарского округа в 2016 году стала Надежда Колесникова, а от Заволжского — Владимир Васильев. Оба они были выдвинуты "Единой Россией".

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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