ЦИК назвал регионы, где явка превысила показатели прошлых лет

Единый день голосования в 2018 году (230)

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Новосибирске

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Новосибирске

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Замглавы ЦИК России Николай Булаев назвал регионы, где к вечеру единого дня голосования 9 сентября явка избирателей на выборы превысила показатели прошлых лет.

"Что касается явки избирателей на 18.00 часов, можно констатировать, что она существенно отличается в нескольких регионах от того, что было на кампаниях подобного рода", — сказал Булаев в информационном центре ЦИК в воскресенье.

В каких-то регионах на губернаторских выборах активность избирателей к 18.00 по местному времени оказалась несколько выше, чем в прошлые годы, уточнил он.

По его словам, к числу таких регионов относятся, например, Магаданская область и Хабаровский край. "Выше на 18.00 часов она в республике Хакасия, в Алтайском крае и в Омской области", — продолжил замглавы ЦИК.

Что касается выборов региональных парламентов, то в Якутии и Хакасии на 18.00 по местному времени в этом году была зафиксирована более высокая явка, чем на прошлых кампаниях.

"В республике Башкортостан практически ровно: 40% было — что раньше, что сейчас", — добавил он.

В Кемеровской области на выборах в заксобрание явка на это время оказалась несколько ниже, чем была на предыдущих выборах того же уровня, отметил Булаев.

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