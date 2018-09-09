Явка на "дачных" участках вдвое превышает явку в Москве

Единый день голосования в 2018 году (259)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Замглавы ЦИК России Николай Булаев заявил, что в ходе выборов мэра Москвы активность избирателей на "дачных" участках в течение дня вдвое превышает явку в столице.

В ходе видеосвязи ЦИК с избирательной комиссией Москвы председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что пока явка на выборах мэра составляет около 27-28% внутри города и 56-58% по загородным участкам.

"Отмечаем, что те, кто писал заявления (о голосовании по месту нахождения), всегда проявляют эту активность. В течение дня (явка) в два раза выше на загородных избирательных участках", — заявил Булаев.

Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. В городе открылись более 3,6 тысячи избирательных участков. Кроме того, за пределами столицы действует 209 так называемых "дачных" участков, впервые созданных в этом году.

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