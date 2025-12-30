ВВП: что такое и почему его недостаточно для оценки экономики

МОСКВА - РИА Новости. Валовый внутренний продукт (ВВП) - один из основных показателей развития экономики любой страны. Что это и для чего необходим, какие факторы учитываются при его расчете, как обеспечить рост ВВП - в материале РИА Новости.

Что такое ВВП простыми словами

Несмотря на всю важность данного показателя и тот факт, что термин ВВП часто можно услышать с экрана телевизора или встретить на страницах печатной прессы, далеко не всем гражданам известно, что скрывается под популярной аббревиатурой. Валовый внутренний продукт - это стоимость всех товаров и услуг, которые были произведены на территории страны за определенный период и для конечного использования.

При этом не учитывается та продукция, которая предназначена для производства других товаров. Например, зерно, из которого будет приготовлен хлеб, ведь его цена уже заложена в стоимость каждой попавшей на прилавок плюшки или буханки. При таком подходе меньше риск, что будет дважды посчитан один и тот же продукт.

Как правило, ВВП рассчитывается за один год, однако могут выполняться расчеты и за другой период, например, за квартал. Для “внутренних” целей (анализ экономической ситуации в стране и другие) ВВП считается в национальной валюте, если необходимо сравнить уровень экономики страны с показателями других государств - конвертируется в некую “универсальную” валюту (доллар, евро и так далее).

К слову, в последнем случае нередко используется и такой показатель как паритет покупательной способности (или ППС). Он основывается на сравнении стоимости аналогичных товаров в разных странах.

Кто ввел понятие ВВП и когда

Понятие ВВП, или валовый внутренний продукт, ввел в 30-е годы прошлого века американский экономист Саймон Кузнец, впоследствии удостоенный за свои достижения Нобелевской премии. К слову, в английском варианте данный показатель обозначается термином "Gross Domestic Product" (а сокращенно, соответственно, GDP).

Важно! С 1991 года ООН рекомендует всем государствам применять единую методологию расчета ВВП для обеспечения сопоставимости данных между странами.

Виды ВВП: номинальный, реальный, страновой, мировой

Выделяют несколько видов валового внутреннего продукта в зависимости от того, какие цены используются для его расчета, а также по территориальному охвату.

Если речь идет о номинальном ВВП, то для определения общей стоимости всех произведенных товаров и услуг берутся цены текущего расчетного периода. То есть ВВП за 2025 год считается по ценам за 2025 год. Основной недостаток данного метода заключается в том, что при этом не учитывается влияние инфляции. То есть итоговый ВВП может расти лишь потому, что за минувший год товары и услуги попросту стали дороже, а не потому, что их стали больше производить.

На реальный ВВП, в свою очередь, инфляция влияние не оказывает, ведь за основу берутся цены какого-то определенного года, что позволяет получить уже более объективные данные. Именно реальный ВВП в ценах базового года служит основой для сравнения экономических показателей разных периодов.

Страновой ВВП отражает экономическую активность в пределах одного государства, учитывая производство всех компаний на его территории независимо от их национальной принадлежности.

Мировой ВВП представляет собой сумму валовых внутренних продуктов всех стран планеты и служит индикатором состояния глобальной экономики.

Как рассчитывается ВВП: три метода

Для расчета валового внутреннего продукта могут использоваться различные методы. Выделяют три основных способа определить данный показатель.

Расчет ВВП по доходам

Данный метод также называется распределительным, при этом суммируются все доходы за определенный период. В том числе - зарплата физических лиц, доходы от сдачи недвижимости в аренду, проценты по вкладам, валовая прибыль предприятий (то есть разница между полученной выручкой и себестоимостью выпускаемой ими продукции), амортизация и другие составляющие.

Расчет ВВП по расходам

В данном случае в центре внимания оказывается некий объем финансовых средств, который также был потрачен за определенный период (например, за год) как физическими, так и юридическими лицами. Данный метод также известен под названием “метод использования доходов” или “метод конечного использования”.

Здесь будут суммироваться не только траты населения, но и так называемые инвестиционные расходы, затраты государства плюс так называемый чистый экспорт (то есть разница между экспортом и импортом товаров и услуг).

Расчет ВВП по добавленной стоимости

Рассчитать ВВП можно и по добавленной стоимости - разнице между рыночной ценой на товар и теми затратами, которые потребовались для его производства. Такой метод также называется производственным. Добавленная стоимость при этом суммируется с чистыми налогами.

Что входит и что не входит в ВВП

Чтобы правильно понимать значение показателя, важно знать, какие операции учитываются при расчете валового внутреннего продукта, а какие остаются за его пределами.

Что входит в ВВП Что не входит в ВВП Производство товаров для конечного потребления (автомобили, одежда, бытовая техника, продукты питания) Социальные пособия и пенсии (это трансфертные платежи, перераспределяющие уже созданную стоимость) Оказание услуг населению и бизнесу (медицина, образование, транспорт, связь, консультации) Перепродажа подержанных товаров (стоимость учтена при первой продаже) Строительство зданий и сооружений Сделки с ценными бумагами и финансовыми инструментами (это обмен активами, а не создание новой стоимости) Государственные услуги (образование, здравоохранение, оборона, управление) Благотворительность и безвозмездные услуги (отсутствует рыночная оценка) Чистый экспорт товаров и услуг Теневая экономика (неофициальная деятельность, скрытая от статистики)

По данным министра финансов Антона Силуанова , озвученным в октябре 2025 года, доля теневого сектора в России составляет около 10-12% от ВВП. Независимые эксперты называют цифры от 15% до 20%. Теневая экономика не входит в официальный ВВП, хотя представляет собой значительный объем экономической активности., озвученным в октябре 2025 года, доля теневого сектора в России составляет около 10-12% от ВВП. Независимые эксперты называют цифры от 15% до 20%.

Структура ВВП России по отраслям

Структура валового внутреннего продукта включает в себя все основные не только экономические, но и социальные отрасли, среди которых:

добыча полезных ископаемых (нефть, газ и так далее);

сельское хозяйство;

строительство;

торговля;

транспорт;

сфера услуг;

образование;

здравоохранение и другие.

По итогам 2024 года российская экономика показала рост на 4,3%, при этом номинальный объем ВВП впервые в истории превысил 200 трлн. рублей. Вопреки распространенному мнению о нефтегазовой зависимости российской экономики, добыча полезных ископаемых составляет 10,1% ВВП и показала отрицательную динамику -0,8% в 2024 году.

Отрасль экономики Динамика 2024 г. Обрабатывающие производства +7,6% Информация и связь +11,9% Гостиницы и рестораны +9,6% Финансы и страхование +16,5% Торговля и ремонт автомобилей +6,9% Добыча полезных ископаемых -0,8% Транспортировка и хранение +1,8%

"Структура ВВП говорит о преобладающих отраслях и укладах экономики. Например высокая доля добычи природных ископаемых в структуре говорит о ресурсной экономике страны. А о развитии можно судить по динамике изменений за ряд периодов", - поясняет кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра университета "Синергия" Екатерина Федюкович.

ВВП на душу населения: показатель или иллюзия?

Когда экономисты хотят сравнить уровень жизни в разных странах, они часто берут общий ВВП государства и делят его на количество жителей. Получается ВВП на душу населения - один из самых популярных показателей для международных сравнений.

Показатель позволяет быстро оценить масштаб экономики относительно численности населения и отследить динамику развития. Если в стране растет ВВП на душу населения, это обычно означает, что экономика развивается быстрее, чем увеличивается население.

Однако есть важная оговорка: это средний показатель. Представьте: в комнате десять человек, девять зарабатывают по 30 тысяч рублей, а десятый - миллиардер. Средний доход выглядит впечатляюще, но девять человек от этого богаче не стали.

Пример: Индия по общему объему ВВП занимает третье место в мире, но при делении на полтора миллиарда жителей показатель на душу населения оказывается скромным. Катар, наоборот, входит в топ богатейших стран по ВВП на душу населения, но большую часть населения там составляют трудовые мигранты со скромными заработками - высокая цифра получается за счет нефтяных доходов узкого круга граждан.

Кроме того, показатель не учитывает качество жизни: доступность медицины и образования, продолжительность жизни, экологию, безопасность. Две страны с одинаковым ВВП на душу населения могут радикально отличаться по условиям жизни обычных людей.

Поэтому экономисты используют этот показатель как отправную точку, дополняя его другими индикаторами: медианным доходом, коэффициентом Джини (измеряет неравенство от 0 до 1), индексом человеческого развития. Только комплексный анализ дает объективную картину благосостояния страны.

Чем ВВП отличается от ВНП

ВВП легко спутать с другой очень похожей аббревиатурой - ВНП, которая расшифровывается как валовый национальный продукт. Но, несмотря на внешнее сходство, эти показатели серьезно отличаются друг от друга. Прежде всего тем, что при определении ВНП учитываются стоимость тех товаров и услуг, которые были произведены организациями и компаниями, зарегистрированными в той или иной стране. В то время как для ВВП “национальная” принадлежность производителя не важна, главное - товары и услуги должны быть произведены на территории конкретного государства.

РФ любыми компаниями, в том числе - с зарубежной “пропиской”, а ВНП - товары и услуги, которые произведены зарегистрированными в РФ компаниями (пусть и на территории других стран). Применительно к Российской Федерации это различие можно описать следующим образом: ВВП - это те товары и услуги, которые произведены на территориилюбыми компаниями, в том числе - с зарубежной “пропиской”, а ВНП - товары и услуги, которые произведены зарегистрированными в РФ компаниями (пусть и на территории других стран).

ООН , многие страны сегодня чаще используют показатель валового национального дохода - ВНД, - объясняет Екатерина Федюкович. - Его рассчитывают как ВВП плюс доходы, полученные гражданами страны из-за границы, и минус доходы, вывезенные иностранцами. Такой расчет более точно отражает располагаемые доходы и чутко реагирует на отток капитала из страны”. “Согласно рекомендациям, многие страны сегодня чаще используют показатель валового национального дохода - ВНД, - объясняет Екатерина Федюкович. - Его рассчитывают как ВВП плюс доходы, полученные гражданами страны из-за границы, и минус доходы, вывезенные иностранцами. Такой расчет более точно отражает располагаемые доходы и чутко реагирует на отток капитала из страны”.

Паритет покупательной способности (ППС) и международные сравнения

Зачастую для сравнения экономик разных стран используется уже упомянутый выше паритет покупательной способности. Этот показатель основывается на сравнении стоимости аналогичных товаров в разных странах.

"Мы часто любим сопоставлять нашу экономику с западной, но тут важно отметить, что нужно смотреть не только на абсолютные числа, например, на уровень зарплат и доходов в других странах, но и сопоставлять покупательскую способность, - отмечает доцент кафедры экономики Смоленского государственного университета Антон Кузавко. - Там уровень жизни выше, соответственно, и стоимость ее тоже выше. Если мы посмотрим на место России в рейтинге ВВП по паритету покупательской способности, то увидим, что наша страна находится на достаточно высокой позиции, объем ВВП довольно значительный, это обосновывает укрепление рубля".

ВВП по ППС точнее отражает реальный уровень жизни, чем номинальные показатели в долларах. Расчет по паритету покупательной способности показывает: несмотря на то что зарплаты в России ниже американских или европейских, граждане могут позволить себе сопоставимый объем товаров и услуг благодаря более низким ценам на многие категории продукции.

В 2024 году, согласно обновленным данным Международного валютного фонда, Россия заняла четвертое место в мире по объему ВВП с учетом паритета покупательной способности. Доля российской экономики в мировом валовом продукте составила 3,55%.

Таблица ВВП стран мира по паритету покупательной способности

Сравнение ВВП США, Китая и России по ППС демонстрирует реальное соотношение экономических сил в мире. По данным МВФ на 2025 год:

Место Страна ВВП по ППС (трлн $) Доля в мировом ВВП 1 Китай 43,1 ~20% 2 США 27,6 ~12,7% 3 Индия 21,8 ~9,7% 4 Россия 7,6 3,6% 5 Япония 6,3 ~3,0% 6 Индонезия 6,2 ~2,8%

Важно! ВВП Индии выше, но уровень жизни ниже России из-за огромной численности населения - при делении на душу населения Индия значительно отстает.

поручил правительству обеспечить вхождение страны в четверку крупнейших экономик мира к 2030 году, и эта цель была достигнута досрочно. Президент России Владимир Путин в начале апреля 2024 годаправительству обеспечить вхождение страны в четверку крупнейших экономик мира к 2030 году, и эта цель была достигнута досрочно.

Прогноз ВВП России

В 2022 году российская экономика столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. По итогам года ВВП снизился на 1,2% - значительно меньше, чем прогнозировали международные организации в начале года.

В 2023 году российская экономика не просто отыграла спад предыдущего года, но и показала уверенный рост на 3,6%. Номинальный ВВП достиг 171,04 трлн. рублей. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, в основе роста лежали потребительский и инвестиционный спрос, а также активное импортозамещение в обрабатывающих отраслях.

По данным Росстата, в 2024 году ВВП России вырос на 4,3% - максимальный показатель с 2021 года. Номинальный объем впервые в истории превысил 200 триллионов рублей и составил 201,15 трлн. Министр финансов Антон Силуанов в августе говорил о росте 3,9%, но фактические показатели оказались еще выше.

По итогам 2025 года российская экономика демонстрирует умеренный рост, связанный с жесткой денежно-кредитной политикой Центрального банка, направленной на снижение инфляции.

На прямой линии 19 декабря 2025 года президент Владимир Путин озвучил прогноз роста ВВП по итогам года на уровне около 1%. Глава государства подчеркнул, что это осознанные действия правительства и ЦБ, связанные с таргетированием инфляции. "Высокими темпами роста, наблюдавшимися в 2024 году (4,3%), пришлось пожертвовать ради борьбы с инфляцией. Снижение темпов экономического роста - это сознательный шаг, плата за сохранение качества экономики", - заявил президент.

отметил положительную динамику за трехлетний период: за 2023-2025 годы совокупный рост ВВП России составил 9,7%, в то время как в Еврозоне аналогичный показатель достиг лишь 3,1%. При этом Путинположительную динамику за трехлетний период: за 2023-2025 годы совокупный рост ВВП России составил 9,7%, в то время как в Еврозоне аналогичный показатель достиг лишь 3,1%.

Прогнозы различных организаций на 2025 год:

Минэкономразвития России изначально в апреле ожидало увеличение на 2,5%, но в сентябре скорректировало прогноз до 1%. ЦБ РФ в октябре 2025 года понизил свой прогноз до диапазона от 0,5% до 1,0% с предыдущего интервала 1,0–2,0%. Регулятор отмечает, что охлаждение экономики является целенаправленным результатом жесткой денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией. Международный валютный фонд несколько раз в течение года пересматривал свою оценку в сторону понижения. В апреле фонд прогнозировал рост на 1,5%, в июле снизил прогноз до 0,9%, а в октябре еще раз ухудшил оценку до 0,6%. Всемирный банк придерживается схожих оценок.

Замедление роста связано с высокой ключевой ставкой ЦБ (16% по состоянию на декабрь 2025 года), которая удорожает кредиты для бизнеса и населения, снижая инвестиционную и потребительскую активность. Когда падает ВВП, экономика вступает в стагнацию, но текущее замедление - это осознанный выбор регулятора для борьбы с инфляцией.

Почему одного ВВП недостаточно для оценки благосостояния

Валовой внутренний продукт - важнейший макроэкономический показатель, но он имеет существенные ограничения как инструмент оценки благополучия нации:

Показатель не учитывает социальное неравенство. Экономика может расти, а большинство граждан при этом беднеть, если прирост богатства достается узкой группе. Игнорирует качество жизни. Показатель не отражает доступность медицины и образования, продолжительность жизни, экологическую обстановку, уровень преступности и другие факторы, определяющие реальное благополучие людей. ВВП не видит устойчивости развития. Рост может достигаться за счет хищения природных ресурсов или накопления долгов, что создает проблемы для будущих поколений. Показатель не различает полезную и вредную деятельность. Строительство больницы и ликвидация последствий техногенной катастрофы одинаково увеличивают валовой внутренний продукт, хотя первое создает ценность, а второе лишь устраняет ущерб. ВВП пропускает теневую экономику и домашний труд. Значительная часть экономической активности остается неучтенной.

Сам создатель концепции ВВП Саймон Кузнец предупреждал, что благосостояние нации нельзя измерить одним показателем.

Альтернативные макроэкономические показатели

Далеко не всегда объективно оценить положение дел в экономике страны можно, основываясь лишь на ВВП. Как правило, для этого необходимо рассмотреть и другие показатели, например:

чистый национальный продукт - это рыночная стоимость того объема товаров и услуг, которые были произведены в стране за указанный период, за вычетом амортизации;

индекс потребительских цен - показатель, наглядно демонстрирующий, как меняется стоимость определенных товаров и услуг (например, входящих в состав потребительской корзины);

дефлятор ВВП - помогает отследить, насколько уровень цен всех произведенных за текущий период товаров и услуг выше аналогичных показателей за прошлый или взятый в качестве базисного год.

Анализ этих и других показателей также играют важное значение для определения актуальной экономической ситуации в стране.

Как увеличить ВВП: факторы экономического роста

Рост ВВП считается важным условием для развития страны и экономического роста. Соответственно, чтобы добиться увеличения валового внутреннего продукта, необходимо воздействовать на те показатели, которые влияют на его расчет.

Это можно сделать различными способами. Например, увеличить количество трудоустроенных граждан и, что не менее важно, официально трудоустроенных. Это и борьба с безработицей, а в куда более долгосрочной перспективе - увеличение рождаемости и снижение смертности населения.

Росту ВВП может способствовать и повышение уровня жизни граждан (чем больше у людей денег, тем большее число товаров и услуг они потребляют), а также рост производительности труда (это можно добиться, например, при помощи модернизации производства и другими методами).

"Ключевые тут слова “может способствовать”, ведь многое зависит от структуры отраслей и распределения получаемых государством доходов, - говорит Екатерина Федюкович. - В теории можно выделить 4 фактора увеличения объема производства, которые приводят к росту ВВП. Это труд, земля, капитал и предпринимательские способности. Получается, что развитие и поддержка предпринимательства в стране также положительно влияет на рост ВВП. Имеет значение и качество роста валового внутреннего продукта. Например, простое увеличение численности работоспособного населения может привести к росту ВВП в условиях полной занятости, но при этом повышение производительности труда даст прирост гораздо больший, поскольку связано с внедрением новых технологий, автоматизацией и цифровизацией".

Где найти официальные данные по ВВП России

портале Федеральной службы государственной статистики (Росстата) в разделе “Официальная статистика” - “Национальные счета”. Актуальную информацию как по текущему уровню ВВП, так и данные минувших лет можно найти нав разделе “Официальная статистика” - “Национальные счета”.

Центральный банк РФ публикует аналитические обзоры и прогнозы по динамике ВВП в ежегодном стратегическом документе "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики". публикует аналитические обзоры и прогнозы по динамике ВВП в ежегодном стратегическом документе "Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики".