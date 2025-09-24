https://ria.ru/20250924/vvp-2044050998.html

МЭР понизило прогноз роста ВВП на 2025-2026 годы

МЭР понизило прогноз роста ВВП на 2025-2026 годы - РИА Новости, 24.09.2025

МЭР понизило прогноз роста ВВП на 2025-2026 годы

Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП России на текущий год до 1% с апрельских 2,5%, на 2026 год - до 1,3% с 2,4% вследствие наблюдающегося постепенного... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T15:45:00+03:00

2025-09-24T15:45:00+03:00

2025-09-24T15:45:00+03:00

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

ввп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee9de541db6c76196db841286123a59a.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП России на текущий год до 1% с апрельских 2,5%, на 2026 год - до 1,3% с 2,4% вследствие наблюдающегося постепенного охлаждения экономики, но уже в 2027 году ждет ускорения роста до 2,8%, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, ведомство внесло в правительство основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год. "За последние несколько месяцев мы четко видим постепенное охлаждение экономики. Соответственно, мы достаточно существенно понизили ожидания по темпам роста и на этот год, и на следующий год", - сказал представитель Минэкономразвития. В 2025 году экономика России вырастет на 1%, ожидают в министерстве. В апреле оно прогнозировало, что рост ВВП России по итогам текущего года составит 2,5%. "Мы закладывали (в апреле – ред.) то, что инфляция будет замедляться чуть медленнее, и экономика тоже будет замедляться чуть медленнее", - отметил представитель Минэкономразвития. Вместе с тем далее ожидаются более высокие темпы роста экономики - в 2027 году на 2,8%, в 2028 году на 2,5%.

https://ria.ru/20250924/byudzhet-2044027366.html

https://ria.ru/20250918/putin-2042746218.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ввп