МЭР понизило прогноз роста ВВП на 2025-2026 годы
24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП России на текущий год до 1% с апрельских 2,5%, на 2026 год - до 1,3% с 2,4% вследствие наблюдающегося постепенного охлаждения экономики, но уже в 2027 году ждет ускорения роста до 2,8%, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, ведомство внесло в правительство основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год. "За последние несколько месяцев мы четко видим постепенное охлаждение экономики. Соответственно, мы достаточно существенно понизили ожидания по темпам роста и на этот год, и на следующий год", - сказал представитель Минэкономразвития. В 2025 году экономика России вырастет на 1%, ожидают в министерстве. В апреле оно прогнозировало, что рост ВВП России по итогам текущего года составит 2,5%. "Мы закладывали (в апреле – ред.) то, что инфляция будет замедляться чуть медленнее, и экономика тоже будет замедляться чуть медленнее", - отметил представитель Минэкономразвития. Вместе с тем далее ожидаются более высокие темпы роста экономики - в 2027 году на 2,8%, в 2028 году на 2,5%.
