Рейтинг@Mail.ru
МЭР понизило прогноз роста ВВП на 2025-2026 годы - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/vvp-2044050998.html
МЭР понизило прогноз роста ВВП на 2025-2026 годы
МЭР понизило прогноз роста ВВП на 2025-2026 годы - РИА Новости, 24.09.2025
МЭР понизило прогноз роста ВВП на 2025-2026 годы
Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП России на текущий год до 1% с апрельских 2,5%, на 2026 год - до 1,3% с 2,4% вследствие наблюдающегося постепенного... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T15:45:00+03:00
2025-09-24T15:45:00+03:00
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ввп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee9de541db6c76196db841286123a59a.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП России на текущий год до 1% с апрельских 2,5%, на 2026 год - до 1,3% с 2,4% вследствие наблюдающегося постепенного охлаждения экономики, но уже в 2027 году ждет ускорения роста до 2,8%, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, ведомство внесло в правительство основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год. "За последние несколько месяцев мы четко видим постепенное охлаждение экономики. Соответственно, мы достаточно существенно понизили ожидания по темпам роста и на этот год, и на следующий год", - сказал представитель Минэкономразвития. В 2025 году экономика России вырастет на 1%, ожидают в министерстве. В апреле оно прогнозировало, что рост ВВП России по итогам текущего года составит 2,5%. "Мы закладывали (в апреле – ред.) то, что инфляция будет замедляться чуть медленнее, и экономика тоже будет замедляться чуть медленнее", - отметил представитель Минэкономразвития. Вместе с тем далее ожидаются более высокие темпы роста экономики - в 2027 году на 2,8%, в 2028 году на 2,5%.
https://ria.ru/20250924/byudzhet-2044027366.html
https://ria.ru/20250918/putin-2042746218.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f38266c18ee326e1d25f6b1d32c2305a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), ввп
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), ВВП
МЭР понизило прогноз роста ВВП на 2025-2026 годы

Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП РФ на 2025-2026 годы до 1-1,3%

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП России на текущий год до 1% с апрельских 2,5%, на 2026 год - до 1,3% с 2,4% вследствие наблюдающегося постепенного охлаждения экономики, но уже в 2027 году ждет ускорения роста до 2,8%, сообщил журналистам представитель министерства.
По его словам, ведомство внесло в правительство основные параметры прогноза социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В документе уточнены также оценки по развитию ситуации в экономике на текущий год.
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Социалка, нацпроекты и обеление экономики. Что предложил Минфин
Вчера, 14:52
"За последние несколько месяцев мы четко видим постепенное охлаждение экономики. Соответственно, мы достаточно существенно понизили ожидания по темпам роста и на этот год, и на следующий год", - сказал представитель Минэкономразвития.
В 2025 году экономика России вырастет на 1%, ожидают в министерстве. В апреле оно прогнозировало, что рост ВВП России по итогам текущего года составит 2,5%.
"Мы закладывали (в апреле – ред.) то, что инфляция будет замедляться чуть медленнее, и экономика тоже будет замедляться чуть медленнее", - отметил представитель Минэкономразвития.
Вместе с тем далее ожидаются более высокие темпы роста экономики - в 2027 году на 2,8%, в 2028 году на 2,5%.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Путин назвал снижение темпов роста ВВП целенаправленным действием
18 сентября, 16:20
 
ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ВВП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала