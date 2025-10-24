Рейтинг@Mail.ru
ЦБ неожиданно понизил ключевую ставку всего на 0,5 процента - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 24.10.2025 (обновлено: 17:50 24.10.2025)
https://ria.ru/20251024/tsb-2050342559.html
ЦБ неожиданно понизил ключевую ставку всего на 0,5 процента
ЦБ неожиданно понизил ключевую ставку всего на 0,5 процента - РИА Новости, 24.10.2025
ЦБ неожиданно понизил ключевую ставку всего на 0,5 процента
Банк России снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но теперь лишь на 0,5 процентного пункта. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T13:32:00+03:00
2025-10-24T17:50:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050350656_0:7:3000:1695_1920x0_80_0_0_f0022ba1593d0eb715891c76a86dc20a.jpg
https://ria.ru/20250830/stavka-2038433479.html
https://ria.ru/20251023/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050350656_367:0:2635:1701_1920x0_80_0_0_d170e9bbcb9d67616d18f66b796550c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
ЦБ неожиданно понизил ключевую ставку всего на 0,5 процента

ЦБ снизил ключевую ставку до 16,5%

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но теперь лишь на 0,5 процентного пункта.
"Совет директоров Банка России 24 октября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку <...> до 16,5% годовых", — заявил регулятор по итогам заседания.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Финансист обозначил три способа заработать на падении ключевой ставки
30 августа, 02:17

Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Повышение ставки способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цены растут медленнее. При понижении ставки кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали, что Банк России снизит значение до 16% годовых, но часть экспертов допускали его сохранение на прежнем уровне.

Как менялась ключевая ставка

  • В июне впервые за почти три года ее снизили до 20%, затем в июле ставку установили на уровне 18%, в сентябре — 17%.
  • До этого регулятор ее снижал в сентябре 2022-го — до 7,5%.
  • В середине 2023 года Банк России начал повышение из-за разогнавшейся инфляции и быстрого роста кредитования.
  • В июле прошлого года ставку подняли на два процента — до 18.
  • В сентябре к ней добавили еще процент, а в октябре повысили на два, до рекордного 21. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев.
Ключевая ставка Банка России - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет
23 октября, 14:47
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Ключевая ставка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала