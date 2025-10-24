https://ria.ru/20251024/tsb-2050342559.html
ЦБ неожиданно понизил ключевую ставку всего на 0,5 процента
ЦБ неожиданно понизил ключевую ставку всего на 0,5 процента - РИА Новости, 24.10.2025
ЦБ неожиданно понизил ключевую ставку всего на 0,5 процента
Банк России снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но теперь лишь на 0,5 процентного пункта. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T13:32:00+03:00
2025-10-24T13:32:00+03:00
2025-10-24T17:50:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050350656_0:7:3000:1695_1920x0_80_0_0_f0022ba1593d0eb715891c76a86dc20a.jpg
https://ria.ru/20250830/stavka-2038433479.html
https://ria.ru/20251023/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050350656_367:0:2635:1701_1920x0_80_0_0_d170e9bbcb9d67616d18f66b796550c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка
ЦБ неожиданно понизил ключевую ставку всего на 0,5 процента
ЦБ снизил ключевую ставку до 16,5%
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку четвертый раз подряд, но теперь лишь на 0,5 процентного пункта.
"Совет директоров Банка России 24 октября 2025 года принял решение снизить ключевую ставку <...> до 16,5% годовых", — заявил регулятор по итогам заседания.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Повышение ставки способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цены растут медленнее. При понижении ставки кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали, что Банк России снизит значение до 16% годовых, но часть экспертов допускали его сохранение на прежнем уровне.
Как менялась ключевая ставка
- В июне впервые за почти три года ее снизили до 20%, затем в июле ставку установили на уровне 18%, в сентябре — 17%.
- До этого регулятор ее снижал в сентябре 2022-го — до 7,5%.
- В середине 2023 года Банк России начал повышение из-за разогнавшейся инфляции и быстрого роста кредитования.
- В июле прошлого года ставку подняли на два процента — до 18.
- В сентябре к ней добавили еще процент, а в октябре повысили на два, до рекордного 21. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев.