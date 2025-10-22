Рейтинг@Mail.ru
Силуанов оценил долю теневой экономики в России
18:46 22.10.2025
Силуанов оценил долю теневой экономики в России
Силуанов оценил долю теневой экономики в России
Доля теневой экономики в РФ составляет около 10-12% ВВП, это немного по сравнению с другими странами, заявил министр финансов Антон Силуанов
Новости
Силуанов оценил долю теневой экономики в России

Силуанов заявил, что доля теневой экономики в России составляет около 10-12% ВВП

Министр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Доля теневой экономики в РФ составляет около 10-12% ВВП, это немного по сравнению с другими странами, заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.
"Мы констатируем, что по данным Росстата, уровень теневой экономики в России составляет около 10-12% ВВП. Это, кстати, немного по сравнению с другими странами ", - сказал он.
