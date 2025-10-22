https://ria.ru/20251022/siluanov-2049915808.html
Силуанов оценил долю теневой экономики в России
Силуанов оценил долю теневой экономики в России
Силуанов оценил долю теневой экономики в России
Доля теневой экономики в РФ составляет около 10-12% ВВП, это немного по сравнению с другими странами, заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном...
Силуанов оценил долю теневой экономики в России
Силуанов заявил, что доля теневой экономики в России составляет около 10-12% ВВП