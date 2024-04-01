https://ria.ru/20240401/ekonomika-1937078373.html

Путин поручил обеспечить вхождение России в четверку крупнейших экономик

Путин поручил обеспечить вхождение России в четверку крупнейших экономик - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил обеспечить вхождение России в четверку крупнейших экономик

Экономика России к 2030 году должна войти в четверку крупнейших в мире по паритету покупательной способности, такое распоряжение подписал Владимир Путин. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:48

2024-04-01T12:48

2024-04-01T14:32

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Экономика России к 2030 году должна войти в четверку крупнейших в мире по паритету покупательной способности, такое распоряжение подписал Владимир Путин."Правительству <...> при участии исполнительных органов субъектов <...> принять меры, обеспечивающие: вхождение к 2030 году Российской Федерации в четверку крупнейших экономик мира по объему валового внутреннего продукта, рассчитанному по паритету покупательной способности", — говорится в списке поручений по выполнению послания президента Федеральному собранию.Ответственный за исполнение — премьер-министр Михаил Мишустин. Первый доклад необходимо представить до 31 марта 2025-го и далее один раз в год.Как сообщил в середине марта первый вице-премьер Андрей Белоусов, чтобы Россия к 2030 году вошла в четверку крупнейших экономик мира, ВВП страны нужно увеличить примерно на 20%.О том, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы по размеру ВВП по паритету покупательной способности и пятой в мире, Путин сообщил в августе прошлого года, ссылаясь на данные Всемирного банка. Как рассказал президент в интервью Такеру Карлсону, на первой строчке находится Китай, за ним следуют США, Индия и Япония. На шестом месте располагается Германия.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, владимир путин