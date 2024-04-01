Путин поручил обеспечить вхождение России в четверку крупнейших экономик
Путин поручил обеспечить вхождение России в четверку крупнейших мировых экономик
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Экономика России к 2030 году должна войти в четверку крупнейших в мире по паритету покупательной способности, такое распоряжение подписал Владимир Путин.
"Правительству <...> при участии исполнительных органов субъектов <...> принять меры, обеспечивающие: вхождение к 2030 году Российской Федерации в четверку крупнейших экономик мира по объему валового внутреннего продукта, рассчитанному по паритету покупательной способности", — говорится в списке поручений по выполнению послания президента Федеральному собранию.
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Ответственный за исполнение — премьер-министр Михаил Мишустин. Первый доклад необходимо представить до 31 марта 2025-го и далее один раз в год.
Как сообщил в середине марта первый вице-премьер Андрей Белоусов, чтобы Россия к 2030 году вошла в четверку крупнейших экономик мира, ВВП страны нужно увеличить примерно на 20%.
Теория о паритете покупательной способности предполагает, что обменные курсы валют в долгосрочной перспективе должны выравниваться в соответствии с ценами на идентичные продуктовые корзины в разных странах.
О том, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы по размеру ВВП по паритету покупательной способности и пятой в мире, Путин сообщил в августе прошлого года, ссылаясь на данные Всемирного банка. Как рассказал президент в интервью Такеру Карлсону, на первой строчке находится Китай, за ним следуют США, Индия и Япония. На шестом месте располагается Германия.