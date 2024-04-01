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Путин поручил обеспечить вхождение России в четверку крупнейших экономик - РИА Новости, 01.04.2024
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12:48 01.04.2024 (обновлено: 14:32 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/ekonomika-1937078373.html
Путин поручил обеспечить вхождение России в четверку крупнейших экономик
Путин поручил обеспечить вхождение России в четверку крупнейших экономик - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил обеспечить вхождение России в четверку крупнейших экономик
Экономика России к 2030 году должна войти в четверку крупнейших в мире по паритету покупательной способности, такое распоряжение подписал Владимир Путин. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:48
2024-04-01T14:32
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Экономика России к 2030 году должна войти в четверку крупнейших в мире по паритету покупательной способности, такое распоряжение подписал Владимир Путин."Правительству &lt;...&gt; при участии исполнительных органов субъектов &lt;...&gt; принять меры, обеспечивающие: вхождение к 2030 году Российской Федерации в четверку крупнейших экономик мира по объему валового внутреннего продукта, рассчитанному по паритету покупательной способности", — говорится в списке поручений по выполнению послания президента Федеральному собранию.Ответственный за исполнение — премьер-министр Михаил Мишустин. Первый доклад необходимо представить до 31 марта 2025-го и далее один раз в год.Как сообщил в середине марта первый вице-премьер Андрей Белоусов, чтобы Россия к 2030 году вошла в четверку крупнейших экономик мира, ВВП страны нужно увеличить примерно на 20%.О том, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы по размеру ВВП по паритету покупательной способности и пятой в мире, Путин сообщил в августе прошлого года, ссылаясь на данные Всемирного банка. Как рассказал президент в интервью Такеру Карлсону, на первой строчке находится Китай, за ним следуют США, Индия и Япония. На шестом месте располагается Германия.
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин поручил обеспечить вхождение России в четверку крупнейших экономик

Путин поручил обеспечить вхождение России в четверку крупнейших мировых экономик

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Экономика России к 2030 году должна войти в четверку крупнейших в мире по паритету покупательной способности, такое распоряжение подписал Владимир Путин.
"Правительству <...> при участии исполнительных органов субъектов <...> принять меры, обеспечивающие: вхождение к 2030 году Российской Федерации в четверку крупнейших экономик мира по объему валового внутреннего продукта, рассчитанному по паритету покупательной способности", — говорится в списке поручений по выполнению послания президента Федеральному собранию.
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Ответственный за исполнение — премьер-министр Михаил Мишустин. Первый доклад необходимо представить до 31 марта 2025-го и далее один раз в год.
Как сообщил в середине марта первый вице-премьер Андрей Белоусов, чтобы Россия к 2030 году вошла в четверку крупнейших экономик мира, ВВП страны нужно увеличить примерно на 20%.

Теория о паритете покупательной способности предполагает, что обменные курсы валют в долгосрочной перспективе должны выравниваться в соответствии с ценами на идентичные продуктовые корзины в разных странах.

О том, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы по размеру ВВП по паритету покупательной способности и пятой в мире, Путин сообщил в августе прошлого года, ссылаясь на данные Всемирного банка. Как рассказал президент в интервью Такеру Карлсону, на первой строчке находится Китай, за ним следуют США, Индия и Япония. На шестом месте располагается Германия.
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