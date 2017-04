Места, которых нет: на "Евровидении" продали сотни недействительных билетов

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Организаторы "Евровидения" на Украине продали порядка двух тысяч билетов на места, непригодные для просмотра и или вовсе не существующие, рассказал глава сервиса по продаже билетов Concert.ua Дмитрий Феликсов.

Путаницу объяснили тем, что организаторы открыли продажу билетов еще до того, как было завершено возведение площадки для проведения конкурса. За время строительства была изменена схема размещения зрителей в зале, и некоторые места не получилось расположить там, где они должны были находиться по предварительному проекту.

В итоге оказалось, что с части мест оказалось невозможно наблюдать за сценой, у других — очень ограниченный сектор обзора, а некоторые места, на которые уже куплены билеты, вообще не существуют. Покупателям предложили либо заменить билеты на другие, либо вернуть деньги.

Промо-ролик с видами Крыма

Путаница с билетами — уже не первый казус, связанный с организацией музыкального конкурса в этом году. На днях организаторы "Евровидения-2017" представили промо-ролик под названием Come to Ukraine to celebrate diversity ("Приезжайте на Украину праздновать разнообразие"). Продакшн-компания Svetofor включила в ролик виды российского Крыма, в частности, замка "Ласточкино гнездо".

В Крыму напомнили, что как бы ни хотелось Киеву изменить ситуацию, это — российский памятник архитектуры. "Они должны согласиться и понять, что это не их, это принадлежит всем крымчанам, это принадлежит России, это наше российское достояние", — заявил вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский.

О России не упоминать

Чтобы помочь гостям "Евровидения" сориентироваться в Киеве, хозяева "Евровидения" подготовили буклет с советами. Начинается он с рекомендации не упоминать о России.

"Украинцы — миролюбивые люди. Но пытайтесь избегать тем относительно отношений между Украиной и Россией. Также не называйте украинцев русскими", — говорится в буклете.

Картами не расплачиваться

Еще одну памятку для иностранцев подготовили в МВД Украины. В ней гостей "Евровидения" предостерегли от мошенников и рекомендовали использовать для оплаты не банковские карты, а наличные. Украинские правоохранители, кроме того, посоветовали зарубежным гостям избегать "агрессивных толп", а в случае опасности не стесняться "кричать и убегать".

Украинские СМИ также писали, что правоохранительные органы намерены перед конкурсом удалить из города всех бездомных, однако в киевской полиции опровергли эту информацию, заявив, что ничего подобного прессе не сообщали.

Скандал вокруг Самойловой

Киевские власти приняли решение не допустить до участия в "Евровидении" российскую конкурсантку Юлию Самойлову под тем предлогом, что та в 2015 году выступала с концертами на территории Крыма. Исполнительница должна была выступить с песней "Flame Is Burning" на английском языке. Попытки Европейского вещательного союза (ЕВU) добиться урегулирования вопроса о допуске Самойловой не принесли желаемого результата: после заявления генерального директора организации Ингрид Делтенре о возможных негативных последствиях недопуска российской участницы для Украины в Киеве даже раскритиковали EBU за "вмешательство во внутренние дела страны". В Национальной общественной телерадиокомпании Украины, вещателе-организаторе конкурса, заявили , что Россия не собиралась участвовать в нем, а хотела лишь "создать негативный информационный фон".

Европейский вещательный союз предлагал России транслировать выступление Самойловой по видеомосту либо представить кандидатуру другого участника, однако эти предложения были отвергнуты российским Первым каналом. В России конкурс "Евровидение-2017", полуфиналы которого запланированы на 9 и 11 мая, а финал — на 13 мая, транслироваться не будет.