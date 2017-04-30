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Евровидение - 2017

Места, которых нет: на "Евровидении" продали сотни недействительных билетов

23:3930.04.2017
(обновлено: 23:41 30.04.2017)
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© Фото : EBU/UA:PBCЭмблема конкурса Евровидение-2017Эмблема конкурса Евровидение-2017
© Фото : EBU/UA:PBC

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Организаторы "Евровидения" на Украине продали порядка двух тысяч билетов на места, непригодные для просмотра и или вовсе не существующие, рассказал глава сервиса по продаже билетов Concert.ua Дмитрий Феликсов.

Певица Юлия Самойлова. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Путаницу объяснили тем, что организаторы открыли продажу билетов еще до того, как было завершено возведение площадки для проведения конкурса. За время строительства была изменена схема размещения зрителей в зале, и некоторые места не получилось расположить там, где они должны были находиться по предварительному проекту.

В итоге оказалось, что с части мест оказалось невозможно наблюдать за сценой, у других — очень ограниченный сектор обзора, а некоторые места, на которые уже куплены билеты, вообще не существуют. Покупателям предложили либо заменить билеты на другие, либо вернуть деньги.

Промо-ролик с видами Крыма

Флаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Власти Киева заявили, что город готов к Евровидению-2017
Путаница с билетами — уже не первый казус, связанный с организацией музыкального конкурса в этом году. На днях организаторы "Евровидения-2017" представили промо-ролик под названием Come to Ukraine to celebrate diversity ("Приезжайте на Украину праздновать разнообразие"). Продакшн-компания Svetofor включила в ролик виды российского Крыма, в частности, замка "Ласточкино гнездо".

В Крыму напомнили, что как бы ни хотелось Киеву изменить ситуацию, это — российский памятник архитектуры. "Они должны согласиться и понять, что это не их, это принадлежит всем крымчанам, это принадлежит России, это наше российское достояние", — заявил вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский.

О России не упоминать

Церемония жеребьевки конкурса Евровидение 2017. Архивное фото
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
В Киеве утверждают, что "миллионы россиян" будут смотреть Евровидение
Чтобы помочь гостям "Евровидения" сориентироваться в Киеве, хозяева "Евровидения" подготовили буклет с советами. Начинается он с рекомендации не упоминать о России.

"Украинцы — миролюбивые люди. Но пытайтесь избегать тем относительно отношений между Украиной и Россией. Также не называйте украинцев русскими", — говорится в буклете.

Картами не расплачиваться

Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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МВД Украины требует еще $1,6 млн на обеспечение безопасности "Евровидения"
Еще одну памятку для иностранцев подготовили в МВД Украины. В ней гостей "Евровидения" предостерегли от мошенников и рекомендовали использовать для оплаты не банковские карты, а наличные. Украинские правоохранители, кроме того, посоветовали зарубежным гостям избегать "агрессивных толп", а в случае опасности не стесняться "кричать и убегать".

Украинские СМИ также писали, что правоохранительные органы намерены перед конкурсом удалить из города всех бездомных, однако в киевской полиции опровергли эту информацию, заявив, что ничего подобного прессе не сообщали.

Скандал вокруг Самойловой

Подготовка к церемонии жеребьевки конкурса Евровидение 2017 в Киеве
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Букмекеры назвали фаворита Евровидения
Киевские власти приняли решение не допустить до участия в "Евровидении" российскую конкурсантку Юлию Самойлову под тем предлогом, что та в 2015 году выступала с концертами на территории Крыма. Исполнительница должна была выступить с песней "Flame Is Burning" на английском языке. Попытки Европейского вещательного союза (ЕВU) добиться урегулирования вопроса о допуске Самойловой не принесли желаемого результата: после заявления генерального директора организации Ингрид Делтенре о возможных негативных последствиях недопуска российской участницы для Украины в Киеве даже раскритиковали EBU за "вмешательство во внутренние дела страны". В Национальной общественной телерадиокомпании Украины, вещателе-организаторе конкурса, заявили, что Россия не собиралась участвовать в нем, а хотела лишь "создать негативный информационный фон".

Европейский вещательный союз предлагал России транслировать выступление Самойловой по видеомосту либо представить кандидатуру другого участника, однако эти предложения были отвергнуты российским Первым каналом. В России конкурс "Евровидение-2017", полуфиналы которого запланированы на 9 и 11 мая, а финал — на 13 мая, транслироваться не будет.

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Евровидение - 2017
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