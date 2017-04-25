В Киеве опровергли сообщения о намерении вывезти бездомных к Евровидению

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Полиция Киева заявила, что не давала информации в СМИ относительно намерений правоохранителей вывезти всех бездомных из столицы Украины на время проведения песенного конкурса "Евровидение-2017".

Ранее украинское издание " Вести " со ссылкой на пресс-службу полиции Киева сообщило, что перед "Евровидением" из города планируют вывести всех бездомных.

"Мы такую информацию не давали", — сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.