Организатор Евровидения обвинил РФ в создании негатива вокруг конкурса

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости. Отказ Первого канала транслировать Евровидение-2017 свидетельствует о том, что целью России изначально было не участие в конкурсе, а стремление создать негативный информационный фон, утверждается в заявлении вещателя-организатора Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).
"Отказ Первого канала (Россия) от трансляции Евровидения доказывает, что несмотря на декларируемое уважение к основополагающим ценностям Евровидения, ключевыми из которых являются взаимоуважение и аполитичность, целью российской стороны изначально было не участие в конкурсе, а создание негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения конкурса", — говорится в заявлении на сайте НОТУ.
В заявлении отмечается, что НОТУ официально сообщила EBU о запрете Службой безопасности Украины въезда на территорию страны участницы от Российской Федерации Самойловой.
В этом году Россию на популярном песенном конкурсе должна была представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Первый канал выразил сожаление, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление, что организаторы Евровидения оказались неспособны заставить Украину соблюсти правила проведения конкурса и не смогли призвать страну, которая изъявила готовность провести у себя этот конкурс, соблюсти правила принимающей стороны, которые прописаны в соответствующих документах Европейского вещательного союза.