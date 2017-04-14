Организатор Евровидения обвинил РФ в создании негатива вокруг конкурса

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости. Отказ Первого канала транслировать Евровидение-2017 свидетельствует о том, что целью России изначально было не участие в конкурсе, а стремление создать негативный информационный фон, утверждается в заявлении вещателя-организатора Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

Европейский вещательный союз (EBU) ранее официально подтвердил, что Россия не примет участие в Евровидении-2017, поскольку не согласилась на предложенные альтернативы после отказа Украины пустить в страну участницу конкурса от России Юлию Самойлову. EBU предлагал России транслировать выступление певицы через спутник либо сменить конкурсанта. Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми и заявил, что не будет транслировать Евровидение-2017. В сообщении Первого канала говорится, что отказ украинской стороны считается абсолютно необоснованным, и "причиной его, безусловно, является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении 62-летней истории было объединение людей".

"Отказ Первого канала (Россия) от трансляции Евровидения доказывает, что несмотря на декларируемое уважение к основополагающим ценностям Евровидения, ключевыми из которых являются взаимоуважение и аполитичность, целью российской стороны изначально было не участие в конкурсе, а создание негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения конкурса", — говорится в заявлении на сайте НОТУ.

В заявлении отмечается, что НОТУ официально сообщила EBU о запрете Службой безопасности Украины въезда на территорию страны участницы от Российской Федерации Самойловой.

"Уважая желание EBU обеспечить участие в песенном конкурсе представителей 43 стран, поддерживая традиционный дух Евровидения, украинская сторона неоднократно предлагала Российской Федерации направить в Киев участника, который не нарушал законодательство Украины. Однако российская сторона оставила свое решение неизменным", — подчеркивается в заявлении. Там также говорится, что НОТУ продолжает активную подготовку к Евровидению.

В этом году Россию на популярном песенном конкурсе должна была представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Первый канал выразил сожаление, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление, что организаторы Евровидения оказались неспособны заставить Украину соблюсти правила проведения конкурса и не смогли призвать страну, которая изъявила готовность провести у себя этот конкурс, соблюсти правила принимающей стороны, которые прописаны в соответствующих документах Европейского вещательного союза.