EBU официально подтвердил, что Россия не будет участвовать в Евровидении

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Европейский вещательный союз официально подтвердил, что Россия не примет участие в Евровидении-2017. Соответствующее заявление размещено на сайте музыкального конкурса.

Представители организации подчеркнули, что "пытались найти решение, которое позволило бы России принять участие в мероприятии". Российской участнице Юлии Самойловой предложили выступить по видеомосту. Кроме того, члены оргкомитета предлагали заменить артиста.

"К сожалению, оба варианта были отвергнуты Первым каналом. Его руководство объявило, что не будет транслировать конкурс Евровидение-2017. Это означает, что Россия не сможет участвовать в этом году. Мы действительно хотели, чтобы все 43 страны смогли выступить на конкурсе и сделали все возможное для этого", — сказано в заявлении.

При этом председатель наблюдательного совета Евровидения Франк-Дитер Фрейлинг отметил, что действия украинских властей противоречат духу конкурса.

"Мы решительно осуждаем решение Киева запретить Юлии Самойловой въезд на Украину и считаем, что оно подрывает целостность и неполитический характер конкурса и его миссию по объединению всех стран в дружественном соревновании", — заявил он.

Ранее Первый канал сообщил, что не будет транслировать Евровидение-2017 в связи с отказом Киева принять российскую конкурсантку.

Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.