На Евровидение продали около двух тысяч билетов на непригодные места

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Организаторы конкурса Евровидение-2017 продали около двух тысяч билетов на несуществующие или непригодные для просмотра места. Об этом в эфире радиостанции "Голос столицы" рассказал руководитель сервиса по продаже билетов Concert.ua Дмитрий Феликсов.

По словам Феликсова, накладка произошла из-за того, что реализация билетов началась еще до того, как была отстроена площадка для проведения конкурса.

Во время строительства изменилась схема рассадки зрителей в зале. После подготовки помещения обнаружилось, что некоторые места нельзя расположить согласно предварительному проекту.

"После того, как был выбран подрядчик, и были расставлены по залу камеры, было обнаружено, что некоторые места не могут быть там, где запланировано. Потому места на некоторые купленные билеты либо непроглядные, либо с ограниченным обзором, либо их вообще нет", — сказал Дмитрий Феликсов.

Теперь покупателям предлагают либо заменить билеты, либо вернуть деньги.

Евровидение-2017 пройдет в Международном выставочном центре в Киеве. Полуфиналы конкурса пройдут 9 и 11 мая, финал — 13 мая.