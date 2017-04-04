Киев призвал организаторов Евровидения "уважать суверенитет" страны

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Киев раскритиковал Европейский вещательный союз (EBU) за вмешательство во внутренние дела страны. Причиной демарша стала позиция организаторов Евровидения по поводу участия в конкурсе россиянки Юлии Самойловой.

Согласно результатам жеребьевки, Россия должна была выступить во втором полуфинале Евровидения, который пройдет в Киеве 11 мая. Финал конкурса запланирован на 13-е число.

В начале марта Первый канал решил отправить на конкурс Юлию Самойлову, что вызвало протесты Киева. Служба безопасности Украины решила запретить певице въезд в страну за участие в концертах в Крыму, ограничения введены на три года.

"Уважать суверенитет"

Заявление наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины было опубликовано на сайте телеканала "UA: Перший"

"Члены наблюдательного совета призывают директора ЕВС (Европейский вещательный союз, EBU — ред.) Ингрид Делтенре и Европейский вещательный союз уважать суверенитет Украины, не превращать организацию в инструмент чужих политических манипуляций и не препятствовать такими заявлениями нормальному проведению конкурса — как в этом году, так и в будущем", — говорится в обращении.

Комментируя требование EBU об отмене запрета на въезд Самойловой, в Киеве расценили как "вмешательство во внутренние дела Украины, что выходит за пределы полномочий союза и задач конкурса".

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, заявил, что решение Москвы об отправке на конкурс именно Самойловой было преднамеренным вызовом Украине.

"Я счастлив, что благодаря эффективным действиям украинской власти этой провокации удалось избежать", — подчеркнул президент.

Позиция EBU

На прошлой неделе Ингрид Делтенре направила премьер-министру Украины Владимиру Гройсману письмо, в котором предупредила о последствиях запрета на въезд Самойловой.

"Если вы подтвердите запрет въезда (для Самойловой — ред.), это определенно очень негативно скажется на международной репутации Украины", — отметила тогда глава EBU.

По ее словам, некоторые страны-члены союза раскритиковали решение СБУ и заявили, что могут отказаться от участия в конкурсе, если оно не будет пересмотрено.

Кроме того, Делентре пригрозила отстранить Украину от будущих мероприятий Европейского вещательного союза.

"Мы просим вас подтвердить, что госпожа Самойлова сможет участвовать в ежегодном конкурсе на тех же условиях, что и остальные 42 делегации", — говорилось в письме.

Письмо на имя Гройсмана было не первой попыткой организаторов Евровидения повлиять на Киев. До этого Делтенре дала интервью швейцарскому изданию Blick, в котором и вовсе пригрозила лишить Украину права провести конкурс.

"Такое поведение абсолютно недопустимо. Я глубочайше сожалею, что Евровидение используют в политических играх", — заявила глава EBU, добавив, что конкурс был создан не для "настраивания людей против друг друга".

"Киев теряет имидж"

Политолога Иван Мезюхо отметил, что Украина уже не первый раз использует Евровидение как политическую площадку.

"Напомню, что после того, как в 2004 года на Украине случилась так называемая "оранжевая революция", в 2005 году на Евровидении выступала украинская музыкальная группа с политизированной песней, с которой они стояли и на майдане Незалежности и призывали голосовать за тогдашнего кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко. Так что у Украины есть опыт по использованию Евровидения в своих политических целях", — заявил Мезюхо в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Киев своими действиями, направленными против Юлии Самойловой, вредит, прежде всего, себе.

"Не допуская Самойлову к участию в конкурсе, Украина теряет свое лицо перед европейскими государствами, терпит имиджевые потери. Украина выставляет себя в негативном свете перед европейскими государствами и теряет образ демократического государства. Потому что для Европы сложившаяся ситуация с российской исполнительницей является недопустимой. Очевидно, что после этого Евровидения у европейских зрителей останется существенный осадок", — полагает политолог.

Мезюхо добавил, что противостояние между украинскими властями и EBU будет только нарастать, поскольку организаторы конкурса заинтересованы в участии России.

"Но Украина будет делать все, чтобы этого не произошло. Упертость украинских политиков будет выше национальных интересов Украины, а в интересах Украины — пустить российскую исполнительницу. И, я думаю, такая неадекватная политика будет продолжаться еще долго", — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, политолог Александр Дудчак объяснил выпад Киева в адрес EBU позицией Запада.

"Со времен начала Майдана и буквально до последнего времени, точнее до выборов в США, все выходки людей, которые стояли на Майдане, а потом перешли в украинскую власть, воспринимались на Западе или с молчаливым одобрением, или с активной поддержкой в прессе, на международной арене. Но вдруг произошли значительные изменения", — сказал Александр Дудчак.

"Заокеанское "Око Саурона" не так пристально следит сейчас за Украиной. Киев не заметил, что ошейник немного ослаб, что их уже не так подгоняют плеткой, и идут в том же направлении. Они не заметили, что тариф "безлимитное хамство" закончился, и они не могут сориентироваться в новых условиях", — добавил политолог.