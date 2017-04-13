Украинская полиция советует гостям Евровидения убегать от агрессивных толп

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Национальная полиция Украины рассказала иностранным гостям песенного конкурса "Евровидение-2017", который состоится 13 мая в Киеве, как нужно вести себя в случае опасности. Об этом говорится в памятке для посетителей мероприятия, опубликованной на сайте ведомства.

В первую очередь полиция рекомендует иностранцам избегать "агрессивных толп", сводить общение с ними к минимуму и не реагировать на провокации.

А вот при возникновении кризисной ситуации сохранять спокойствие уже не стоит, считают сотрудники ведомства.

"В случае опасности не стесняйтесь кричать и убегать", — говорится в документе.

В памятке также содержатся права и обязанности туристов на случай, если их остановили или задержали сотрудники украинской полиции. В ведомстве пояснили, что для прекращения правонарушений полиция может останавливать людей и проводить с ними собеседования, обыскивать их, проверять документы или вещи, а также использовать физическую силу, специальные средства, а также огнестрельное оружие.