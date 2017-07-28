"Технопромэкспорт" не получал от Siemens предложения по выкупу турбин

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В компании "Технопромэкспорт" заявили, что Siemens не делала им официальных предложений по обратному выкупу газотурбин производства немецкого концерна, которые эксплуатировались в Крыму.

Представитель фирмы сообщил, что в 2016 году "Технопромэкспорт" сам официально предлагал Siemens выкупить турбины. "Был размещен соответствующий открытый конкурс, но Siemens отказалась", — рассказал он.

Он также отметил, что турбины прошли модернизацию под проект с использованием российских ноу-хау и дополнительного оборудования. "Технопромэкспорт" также понес расходы на перевозку, установку и сертификацию оборудования.

Позиция Siemens

Представитель немецкой фирмы Филипп Энч, в свою очередь, заявил , что предложение "Технопромэкспорту" о выкупе турбин было сделано и остается в силе. По его словам, данное предложение было выдвинуто в адрес российской компании, с которой у Siemens был заключен договор, еще неделю назад.

Вместе с тем Энч не ответил на вопрос, был ли направлен официальный запрос "Технопромэкспорту". "По факту индивидуальных обращений, индивидуальных отношений с клиентами не могу ничего сказать, но могу сообщить, что мы заявили это официально, а что мы заявляем, то мы и делаем", — сказал представитель немецкой компании.

Предложение немецкого бизнеса

В четверг управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил, что в случае, если Россия вернет турбины, поставленные в Крым, компании Siemens, проблема будет решена.

Хармс выразил недоумение тем, что российская сторона не приняла поступившего предложения Siemens о выкупе турбин, назвав это решение "простым" и "выгодным всем сторонам". При этом он подчеркнул, что полностью избежать негативного эффекта не выйдет из-за большого резонанса, который получила эта история.

По его мнению, последствия скандала могут негативно повлиять на развитие бизнеса с Россией у других компаний. Они будут гораздо более внимательно оценивать потенциальные сделки на предмет возможного нарушения санкций и при появлении сомнений отказываться от них, считает Хармс.

Вместе с тем, глава комитета заявил, что ведомство против ухода Siemens из РФ. "Siemens находится уже 165 лет в России, это ключевой для компании рынок. Мы очень довольны, и российское правительство довольно действиями Siemens", — отметил он.

Возможность новых санкций ЕС

Как сообщил в среду источник РИА Новости в Евросоюзе, постпреды стран-членов организации по инициативе Германии обсуждали возможность расширения списка индивидуальных санкций против России в связи со скандалом вокруг поставок в Крым турбин Siemens. По его данным, предложение о новых санкциях "получило широкую поддержку".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что пока нельзя говорить о реакции России на возможные санкции в связи с тем, что они еще не выработаны Евросоюзом. "Никаких решений пока не принималось, поэтому пока трудно говорить о каком-то отношении к этому", — пояснил он.

Скандал вокруг турбин

Немецкая компания Siemens заявила, что четыре газотурбины, предназначенные для проекта в Тамани, незаконно поставили в Крым. Концерн предложил аннулировать контракт и выкупить оборудование. Также фирма намерена разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями и приостановить поставки по контрактам с подконтрольными государству фирмами.

Министр энергетики России Александр Новак, в свою очередь, заявил, что газотурбины Siemens можно заменить оборудованием, произведенным другими компаниями.

Организация поставок турбин Siemens на полуостров и появление информации об этом в СМИ, которое привело к скандалу, должны стать объектом расследования спецслужб, заявил политолог, глава экспертно-консультационного совета при главе республики Крым Сергей Михеев.

"Люди, которые все это организовали, с одной стороны, те, которые организовали поставку открытым способом, а, с другой, те, кто эту информацию "слил", они создали Российской Федерации большие проблемы", — подчеркнул он, добавив, что подобные действия не должны остаться без последствий.