"Технопромэкспорт" не получал от Siemens предложения по выкупу турбин

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. В компании "Технопромэкспорт" заявили, что Siemens не делала им официальных предложений по обратному выкупу газотурбин производства немецкого концерна, которые эксплуатировались в Крыму.
Представитель фирмы сообщил, что в 2016 году "Технопромэкспорт" сам официально предлагал Siemens выкупить турбины. "Был размещен соответствующий открытый конкурс, но Siemens отказалась", — рассказал он.
Он также отметил, что турбины прошли модернизацию под проект с использованием российских ноу-хау и дополнительного оборудования. "Технопромэкспорт" также понес расходы на перевозку, установку и сертификацию оборудования.
Позиция Siemens
Вместе с тем Энч не ответил на вопрос, был ли направлен официальный запрос "Технопромэкспорту". "По факту индивидуальных обращений, индивидуальных отношений с клиентами не могу ничего сказать, но могу сообщить, что мы заявили это официально, а что мы заявляем, то мы и делаем", — сказал представитель немецкой компании.
Предложение немецкого бизнеса
В четверг управляющий директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил, что в случае, если Россия вернет турбины, поставленные в Крым, компании Siemens, проблема будет решена.
Хармс выразил недоумение тем, что российская сторона не приняла поступившего предложения Siemens о выкупе турбин, назвав это решение "простым" и "выгодным всем сторонам". При этом он подчеркнул, что полностью избежать негативного эффекта не выйдет из-за большого резонанса, который получила эта история.
По его мнению, последствия скандала могут негативно повлиять на развитие бизнеса с Россией у других компаний. Они будут гораздо более внимательно оценивать потенциальные сделки на предмет возможного нарушения санкций и при появлении сомнений отказываться от них, считает Хармс.
Вместе с тем, глава комитета заявил, что ведомство против ухода Siemens из РФ. "Siemens находится уже 165 лет в России, это ключевой для компании рынок. Мы очень довольны, и российское правительство довольно действиями Siemens", — отметил он.
Возможность новых санкций ЕС
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что пока нельзя говорить о реакции России на возможные санкции в связи с тем, что они еще не выработаны Евросоюзом. "Никаких решений пока не принималось, поэтому пока трудно говорить о каком-то отношении к этому", — пояснил он.
Скандал вокруг турбин
Немецкая компания Siemens заявила, что четыре газотурбины, предназначенные для проекта в Тамани, незаконно поставили в Крым. Концерн предложил аннулировать контракт и выкупить оборудование. Также фирма намерена разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями и приостановить поставки по контрактам с подконтрольными государству фирмами.
Министр энергетики России Александр Новак, в свою очередь, заявил, что газотурбины Siemens можно заменить оборудованием, произведенным другими компаниями.
Организация поставок турбин Siemens на полуостров и появление информации об этом в СМИ, которое привело к скандалу, должны стать объектом расследования спецслужб, заявил политолог, глава экспертно-консультационного совета при главе республики Крым Сергей Михеев.
"Люди, которые все это организовали, с одной стороны, те, которые организовали поставку открытым способом, а, с другой, те, кто эту информацию "слил", они создали Российской Федерации большие проблемы", — подчеркнул он, добавив, что подобные действия не должны остаться без последствий.