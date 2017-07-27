Политолог: ситуацию с турбинами Siemens должны расследовать спецслужбы

CИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости, Максим Грознов. Появление информации о поставках турбин Siemens в Крым на строящиеся ТЭС и организация их переброски на полуостров должны стать предметом изучения со стороны спецслужб, считает политолог, глава экспертно-консультационного совета при главе республики Крым Сергей Михеев.

"Я считаю, что это должно стать объектом расследования спецслужбами. Люди, которые все это организовали, с одной стороны, те, которые организовали поставку открытым способом, а, с другой, те, кто эту информацию "слил", они создали Российской Федерации большие проблемы. И это без последствий остаться не должно", — заявил Михеев РИА Новости.

По его мнению, ошибки могли быть допущены на стадии проектирования и принятия решения о строительстве ТЭС.

"Я не знаю, как принималось это решение, но если решили ставить турбины Siemens, надо было соблюдать режим секретности, чтобы и самим и компанию не подставить. Либо надо было искать поставщиков из самой России или из третьих стран, не входящих в западную коалицию", — добавил политолог.

Немецкий концерн Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, и предложил аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.