МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Евросоюз пока не принимал никаких решений о санкциях из-за ситуации вокруг газотурбин Siemens, поэтому об отношении России к ним говорить трудно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких решений пока не принималось, поэтому пока трудно говорить о каком-то отношении к этому", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос об отношении РФ к возможным санкциям и о том, последуют ли ответные меры.

В среду постпреды стран-членов ЕС договорились о расширении списка индивидуальных санкций, действующих в отношении РФ, формальное решение последует позже, сообщил РИА Новости источник в ЕС. По его словам, в ходе дискуссии "была выражена широкая поддержка немецкому предложению". Ранее в МИД ФРГ заявили РИА Новости о готовящемся общеевропейском ответе на скандал с поставками газотурбин Siemens в Крым.

Немецкий концерн Siemens заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, и предложил аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.