Скандал с Siemens плохо скажется на других сделках с РФ, считают в Берлине

БЕРЛИН, 27 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Скандал из-за поставки турбин Siemens в Крым негативно скажется на сделках других компаний с РФ, заявил в четверг управляющий директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что все оборудование, которое поставляет в Россию немецкий концерн Siemens, могут поставлять и другие компании.

"Они (другие компании – ред.), безусловно, насторожатся, и это один из тех негативных эффектов, который уже наступил. Я думаю, все проекты, которые будут только вблизи потенциального нарушения санкций, будут еще более внимательно осмотрены. Если будут хоть какие-то сомнения, фирмы просто сделки не будут делать", — заявил Хармс журналистам.

Немецкий концерн Siemens в пятницу заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее заявлял, что ТЭС в Крыму будут оснащены турбинами, выпущенными в России с использованием элементов зарубежного производства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что страной происхождения размещаемой в Крыму технологической продукции, связанной с энергетикой, является Россия.

Восточный комитет германской экономики, созданный в 1952 году, представляет бизнес-интересы немецких компаний в Восточной и Южной Европе, России и Центральной Азии. Одним из приоритетов своей деятельности комитет называет поддержку среднего бизнеса.