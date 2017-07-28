МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. "Технопромэкспорт" не получал от Siemens официальных предложений по обратному выкупу турбин; в 2016 году проводился открытый конкурс по продаже этого оборудования и немецкая компания отказалась от данного предложения, сообщил журналистам представитель "Технопромэкспорта".

"ОАО ВО "Технопромэкспорт" не получал от Siemens никаких официальных предложений по обратному выкупу турбин. В связи с банкротством компании по решению суда было принято решение о продаже оборудования. Более того в 2016 году по инициативе "Технопромэкспорта" компании Siemens официально было предложено выкупить турбинные установки, был размещен соответствующий открытый конкурс, но Siemens отказалась от данного предложения. Турбины были проданы другой компании", — сказал он.

На сегодняшний день турбины прошли модернизацию, специфицированы по характеристикам под проект. "При этом использованы российские ноу-хау, закуплено дополнительное оборудование. Компания понесла затраты на транспортировку, установку оборудования и сертификацию", — подчеркнул представитель "Технопромэкспорта".

Немецкий концерн Siemens в пятницу заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.