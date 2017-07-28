Siemens: предложение о выкупе поставленных в Крым турбин остается в силе

БЕРЛИН, 28 июл – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Предложение Siemens о выкупе поставленных в Крым турбин остается в силе, оно адресовано российской компании "Технопромэкспорт", заявил РИА Новости представитель компании Филипп Энч.

"Неделю назад… мы сказали об этом определенно, и это остается в силе", — сказал Энч, добавив, что адресатом данного предложения выступает "Технопромэкспорт", с которым у Siemens был заключен договор.

"Мы имели отношения по договору с нашим клиентом, и это был ТПЭ", — заявил Энч. Он отказался отвечать на вопрос, был ли направлен официальный запрос о выкупе турбин, добавив: "по факту индивидуальных обращений, индивидуальных отношений с клиентами не могу ничего сказать, но могу сообщить, что мы заявили это официально, а что мы заявляем, то мы и делаем".

Немецкий концерн Siemens ранее заявил, что все четыре его турбины, предназначенные для проекта в Тамани, были незаконно поставлены в Крым, предложив аннулировать контракт и выкупить их. В связи с этим Siemens намерен разорвать лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановить поставки по действующим контрактам с российскими компаниями, подконтрольными государству.

"Технопромэкспорт" в пятницу сообщил, что не получал от Siemens официальных предложений по обратному выкупу турбин; в 2016 году проводился открытый конкурс по продаже этого оборудования и немецкая компания отказалась от данного предложения, сказал представитель ТПЭ.