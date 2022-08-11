Как построить вольер для собаки: инструкция и чертеж

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вольер для собаки - личная огороженная территория для питомца. Как построить уличный вольер из дерева своими руками, каким образом его обустроить и сделать будку, какие материалы лучше использовать, каким породам нужен большой вольер и от каких параметров зависят его размеры, фото вариантов сооружения, - в материале РИА Новости.

Вольер для собаки

О постройке или покупке вольера задумывается почти каждый владелец частного дома. Содержание питомца в будке на цепи уходит в прошлое: это не дает возможности собаке охранять весь участок, она становится легкой мишенью для злоумышленников, кроме того, это негуманно. Животное, проживающее на улице, должно иметь место, где можно укрыться от непогоды, спокойно поспать, поесть. Для питомников вольеры обеспечивают правильное содержание племенных животных, отсутствие бесконтрольных вязок, благоприятное вынашивание и рождение щенков.

Для чего нужен

Если в доме появился щенок, он по поведению похож на маленького ребенка: готов все попробовать "на зуб", исследовать все уголки участка, найти возможность выбежать за его пределы, просто попасть под колеса автомобиля либо в захлопывающуюся дверь. Ограничить его передвижение и обезопасить от случайной травмы поможет вольер, который может быть как стационарным, так и переносным.

Взрослая собака, постоянно проживающая на участке, также нуждается в собственном месте, где будет чувствовать себя защищенной. Помимо физического и психологического комфорта для питомца, вольер нужен в следующих случаях:

Для временного ограничения передвижения животного в то время, когда приезжают гости. Так как он может негативно реагировать на чужих людей.

Чтобы садоводы-огородники могли не беспокоиться о сохранности грядок и молодых деревьев.

Если участок огорожен забором, который животное может легко преодолеть, вольер не даст ему убежать и потеряться.

Оставляя собаку без присмотра на длительное время, можно не беспокоиться за его здоровье и сохранность.

Если животных несколько, а одно из них заболело, вольер даст возможность изолировать его на время болезни.

Каждому животному требуется личное место, в котором можно скрыться от посторонних.

Для каких пород строят

алабаев , акита-ину , лаек, ньюфаундлендов, мастифов и подобных пород. В уличных условиях обычно содержатся собаки крупных и средних размеров с длинной шерсти, позволяющей жить на открытом воздухе в любое время года, маленькие породы менее выносливы, их предпочтительнее держать в доме. Поэтому вольер строят обычно для кавказских овчарок,, лаек, ньюфаундлендов, мастифов и подобных пород.

Требования к вольеру

Чтобы питомец чувствовал себя комфортно и хотел находиться в вольере, необходимо соблюсти несколько важных требований к его размерам, расположению и материалам. Можно приобрести готовый вольер, но лучше всего построить его самостоятельно, учитывая размер собаки, ее возраст, расположение и ландшафт участка и зону ветров на нем. Чаще всего вольер строят из дерева, причем лучше для этих целей использовать древесину твердых пород (например, клен, ясень, дуб, орех, осина, тополь, яблоня, груша, акация, граб, кизил, лиственница, можжевельник), так как она меньше всего подвержена влиянию влаги, устойчива к любым механическим воздействиям, легка в обработке и служит долгие годы. Хвойные деревья дополнительно обладают хорошими антисептическими свойствами и способны поддерживать правильный микроклимат в жилище. Лиственница сложна в обработке, но под воздействием воды ее древесина становится твердой, как камень, это хороший вариант для вольера, в котором будут содержаться собаки, склонные к погрызу.

Не стоит выбирать в качестве материала для вольера ДСП (древесно-стружечную плиту), так как она не обладает необходимыми характеристиками. Ее минусы состоят в том, что при производстве плиты используются токсичные смеси, которые вредны для здоровья питомца, ДСП очень хорошо впитывает влагу, быстро разбухает, деформируется и выходит из строя.

Пример вольера для собак

Материалы

Для постройки вольера используются металл, сетка и дерево. Собаки некоторых пород (хаски, фокстерьеры, лайки) любят грызть дерево, это нужно учитывать при выборе материала. Будку лучше всего смастерить из дерева, а для того, чтобы было проще прибираться, сделать съемную крышу.

Размеры, площадь

Экономить на размере вольера нельзя. Это может спровоцировать проблемы со здоровьем у животного, особенно, если предполагается постоянное проживание собаки.

Для питомцев с высотой холки от 60 см нужен вольер от 10м² , 50-60 см - от 8м² , 35-50 - от 6м², места для прогулок должно быть достаточно. Делать слишком большой вольер не рекомендуется, так как в нем должен сохраняться оптимальный микроклимат в любое время года. Высота должна быть такой, чтобы животное могло встать на задние лапы и не задевать головой потолок. Если предполагается содержать в загоне несколько собак, на каждую из них добавляется еще по 1,5 м², если животное будет в нем только ночевать, то размер допустимо уменьшить на 1-2 м².

Расположение

Вольер не должен располагаться в глубине участка, далеко от дома и калитки, собака будет скучать и пытаться привлекать внимание хозяев громким лаем. Также не стоит строить его у открытого забора, так как животное будет реагировать на всех проходящих мимо. Оптимальное место - передняя часть двора с хорошим обзором на участок, калитку, но без возможности видеть то, что находится за забором. Желательно отсутствие источников сильных запахов рядом, так как они отрицательно влияют на нюх. Закрытые стенки сооружения лучше делать с учетом розы ветров: лучше, когда они стоят против потока воздуха.

Пол

Для пола обычно используется дерево, можно залить бетоном и на нем сделать деревянный настил, но ни в коем случае не оставлять забетонированные участки открытыми, так как это может негативно сказаться на здоровье питомца. В некоторых случаях комбинируют дерево и грунт, но если собака любит рыть подкопы, такой вариант не подходит.

Стены

Закрытый участок стен лучше всего сооружать из хорошо обработанной древесины без сучков и заусениц, покрытой антисептическим раствором. Открытый - из металлической решетки, прутьев, арматуры или сетки с жесткими секциями, которая выдерживает большие нагрузки. Иногда используют сетку-рабицу. При желании можно построить вольер из кирпича, такое убежище простоит долгие годы, защитит от самых сильных ветров. Кирпич лучше держит тепло в холодное время года и сохраняет прохладу летом.

Крыша

Для покрытия крыши лучше всего подходит мягкая черепица, шифер или Ондулин (так собаку не будут раздражать громкие звуки от капель дождя), но можно применить и металлочерепицу, в крайнем случае железный профлист. Обязателен вентиляционный зазор, чтобы питомец не страдал от летнего зноя.

Двери

Вход в вольер обычно делают в передней стенке из сетки, дверь должна открываться внутрь сооружения, чтобы собака не могла убежать, если по каким-то причинам хозяева забыли закрыть запор. Замков (щеколда, крючок) нужно два: снаружи и внутри.

Кормушка

Кормушка может быть стационарной или переносной, обычно владельцы собак устанавливают металлические чашки на подставке (на уровне груди животного) недалеко от входа в сооружение, чтобы можно было не заходя внутрь подсыпать корм и налить воды.

Обустройство

В вольере должны быть выделены зоны для сна, прогулок и еды. Будка для собаки устанавливается у задней стенки, в угловой зоне, входом внутрь, чтобы ветер не попадал в отверстие. Можно соорудить место для справления естественных нужд питомца, чтобы не заниматься постоянной уборкой пола. Для этого берется корытце или таз, который вставляется в прорубленное в полу отверстие и наполняется песком. В зону для прогулок можно положить любимые игрушки животного.

Как построить вольер

Если вольер будет использоваться для постоянного проживания собаки, закрытые стены и будку нужно утеплить. Сооружение должно быть защищено от ветра, осадков, быть просторным и сухим.

Устройство основания

Для основания постройки часто используют кирпичи, бетонные блоки, сваи или ленточный фундамент. Последнее предпочтительнее, если вольер будет использоваться долгие годы, на почве с близкими грунтовыми водами можно сделать свайный фундамент.

Обустройство ленточного фундамента:

выкапывается траншея полметра в глубину;

устанавливается опалубка (деревянная форма, заполняемая бетоном);

на дно траншеи насыпается гравийная подушка;

на нее заливается раствор на основе песка, воды и цемента.

После того, как фундамент высохнет (1-2 дня), на него следует уложить гидроизолирующий материал (например, рубероид, пленка), который защитит деревянную конструкцию от гнили, а металлические части - от ржавчины. На фундаменте монтируется основание вольера.

Обустройство свайного фундамента:

в земле пробуривают четыре отверстия для опорных столбов;

концы столбов опускают в отверстия и бетонируют строго вертикально;

на каждый столб нужно приварить металлическую площадку, предназначенную для опоры основания вольера;

на сваи устанавливается каркас.

Каркас для сооружения можно сделать из металлического профиля или деревянных брусьев. В первом случае создается сварная конструкция, во втором - брус соединяется между собой саморезами и металлическими уголками. Нижняя часть каркаса выстилается досками, которые должны быть хорошо обработаны наждачной бумагой и покрашены антисептиком, чтобы не было сучков, трещин и заусениц. Щели между ними лучше не оставлять, чтобы у питомца в них не застряли когти, а проблема со сливом жидкости решается небольшим уклоном (1-2 см на метр).

Пол вольера должен находиться на расстоянии не менее 20 см от земли, чтобы он хорошо вентилировался, если зимы холодные, можно его утеплить: вниз положить доски (например, неструганные), на них слой вспененного полиуретана или пенопласта, сверху половую доску. Если принято решение сделать бетонный пол, он обязательно выстилается доской, чтобы животное не замерзло.

Устройство ограждений

хаски ), не стоит оставлять под крышей зазор. Задняя и одна из боковых стенок (или обе) полностью забиваются досками, чтобы защитить животное от ветра. Фасадная часть вольера закрывается сеткой или металлическими прутьями. Сетка-рабица не рекомендуется к использованию, так как слишком ненадежна: собака может порвать ее, прогнуть, сломать зубы, пытаясь прогрызть. Если масса животного не позволяет повредить рабицу, питомец способен использовать ее ячейки в качестве ступенек, поэтому побег - это вопрос времени. Лучший вариант для обустройства фасада - металлические прутья (круглые или квадратные), расстояние между которыми не превышает 10 см (для крупных и средних пород). К прутьям привариваются поперечины из того же материала с шагом в 1- 1,3 метра. Сварные швы не должны содержать заусениц, чтобы собака не поранилась. Если вольер строится для пород, склонных к побегу (например,), не стоит оставлять под крышей зазор.

Установка калитки и кормушки

Дверь монтируется с открытой стены из того же материала, чтобы хозяин видел собаку, а она его. Каркас двери можно сделать из сварной конструкции или дерева.

Кормушку делают откидной или просто устанавливают подставку для мисок внутри вольера. Если нет желания каждый раз заходить к питомцу или, возможно, его будет кормить малознакомый человек, в передней стенке сооружается откидное окошко, у которого на высоте груди пса привариваются держатели для мисок. Поворотной такую конструкцию лучше не делать, так как животное может принять ее за игрушку.

Установка конуры

Размер конуры зависит от размера собаки. Домик должен быть достаточно просторный, чтобы животное могло вытянуться в нем и встать во весь рост, но не слишком большой, так как в этом случае он будет плохо удерживать тепло. Для строительства лучше всего использовать древесину хвойных пород, так как она обладает антисептическими свойствами и сохраняет благоприятный для питомца микроклимат. Хорошо высушенные доски покрываются пропиткой, защищающей дерево от гниения. Идеальная форма для будки - прямоугольник с односкатной крышей и боковым входом, обращенным к глухой стене вольера. Лучше всего конуру утеплить, проложив между стенками минеральную вату или пенопласт. Крыша домика должна быть съемной для удобной уборки внутри. Идеальный комфортный домик для собаки соответствует следующим параметрам: высота и ширина равна высоте животного, глубина - длине питомца, ширина лаза - ширине грудной клетки, высота лаза - высоте собаки в холке.

Устройство крыши

Форма крыши должна быть такой, чтобы с нее беспрепятственно стекали осадки и не задерживался снег. Чаще всего это односкатная с уклоном к водоотводу, но можно и двухскатную, четырехскатную. Для того, чтобы дождь и снег не попадали внутрь строения, вылет крыши должен быть не менее 20 см. Кровельный материал может быть любой, но предпочтение лучше отдать мягкой черепице, чтобы резкие звуки не раздражали животное. При строительстве обязательно наличие вентиляционного зазора для проветривания. Обрешетка для крыши с утеплением не даст кровле перегреваться и отдавать вниз накопленное тепло.

Особенности переносных вольеров

Если животное содержится в жилом помещении, часто требуется ограничить его свободное передвижение, например, в отсутствие хозяев. Для этого существуют переносные вольеры: легкие конструкции без крыши для временного нахождения питомца. Часто это единственный выход, чтобы приучить маленького щенка к туалету или оградить больного от навязчивого внимания детей. Такие вольеры используются исключительно для собак мелких пород, крупные питомцы содержатся в клетках с крышей и дверцей.

Плюсы домашнего вольера:

исключается порча вещей во время отсутствия хозяев;

сужается площадь уборки;

щенок легче приучается к пеленке или лотку;

разборная конструкция позволяет его перевозить и брать с собой на дачу или на природу.

Минусы заключаются в ограничении подвижности пса, в переносном вольере не стоит его держать постоянно. Формы такого сооружения разнообразны: прямоугольные, квадратные, круглые, многоугольные. Размер манежа должен позволять собаке удобно вытянуться во время сна и пройтись. Чаще всего такие варианты состоят из модулей, которые можно добавлять при необходимости. Домашние вольеры изготавливаются из пластика, дерева, ткани, металла.

Самые мобильные, легкие в сборке и обслуживании, экономичные по цене - пластиковые варианты. Они не впитывают влагу, быстро моются любыми средствами, но имеют слишком малый вес и надежность: даже небольшая собака может легко сдвинуть ограждение и разгрызть его.

Тканевые тенты на металлическом каркасе очень непрактичны, так как легко впитывают в себя посторонние запахи, быстро загрязняются и активный щенок их может легко прогрызть. Они подойдут для кратковременного выезда на природу или выставку.

Самые надежные - металлические конструкции в виде сетчатых модулей, но они царапают пол, тяжелые и неудобные в транспортировке.

Деревянные переносные вольеры смотрятся красиво, гармонируют с мебелью в комнате, но легко сгрызаются и не всегда помещаются в багажник автомобиля.

