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Преданные, как Хатико: что нужно знать о характере и содержании акита-ину
Преданные, как Хатико: что нужно знать о характере и содержании акита-ину
Акита-ину — это японская порода собак, прославившаяся своей преданностью и благородством. О ее характере, содержании и воспитании — в материале РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T19:06
2020-12-10T19:06
домашние животные
япония
общество
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Акита-ину — это японская порода собак, прославившаяся своей преданностью и благородством. О ее характере, содержании и воспитании — в материале РИА Новости. Описание породы и внешний вид акита-ину Эта собака отличается средним или крупным размером, плотным, но при этом изящным телосложением. Высота в холке варьируется от 61 до 70 см в зависимости от пола, а вес — от 40 до 50 кг. Акиты имеют крупную голову с треугольными стоячими ушами, их мордочка покрыта белой шерстью, будто маской. Конечности у них прямые, похожие на кошачьи. Глубоко посаженные глаза треугольной или миндалевидной формы у животных светлой масти имеют черную "подводку" вокруг. Необычное строение пасти привело к тому, что акита-ину иногда именуют "собака-улыбака".Хвост у этой породы пушистый и свернутый в кольцо. Шерсть короткая и состоит из остевых, игольчатых волосков, с густым подшерстком. Для разных мастей возможны три окраса: рыжий с белым, чисто белый и тигровый, причем первый пользуется наибольшей популярностью. Цена на щенка акита-ину начинается от 30 тысяч рублей.История происхожденияЭта японская собака является одной из древнейших в мире. Археологические находки останков шпицеобразных псов, похожих на акита-ину, датируются II тысячелетием до нашей эры. Считается, что произошли они от матаги-ину, которые могли проживать на территории Японии около 8 тысяч лет назад. Сами акиты были выведены для охоты в основном на крупных зверей — кабана, оленя и медведя. В VI веке были созданы первые клубы любителей акита-ину и составлены инструкции по разведению и содержанию. В XIX веке на волне индустриализации акит переучили для охраны жилья и имущества. Их использовали в собачьих боях. При этом владельцы старались сделать акита-ину агрессивнее, скрещивая с догами, бульмастифами и мастифами. В результате порода стала терять свои индивидуальные черты, что обеспокоило собаководов. В первой половине XX века этот японский пес получил статус памятника природы, а в 1934 году впервые был определен его стандарт на фоне возрождения породы. Во время Второй мировой войны акита чуть было не исчезли. Их спасли от вымирания селекционеры, которые прятали этих собак в отдаленных уголках страны. После окончания войны породу стали активно возрождать, а потом и разводить по всему миру.В Стране восходящего солнца акита — символ верности и преданности из-за собаки Хатико. Этот легендарный пес в течение 9 лет ждал своего умершего хозяина на вокзале, где всегда встречал при его жизни.Фотографии акита-инуХарактерЭто многогранная порода обладает независимостью мышления, терпением и хорошей обучаемостью. С людьми собака сдержанна и терпелива, хорошо ладит с представителями старшего поколения, очень любит детей и даже играет с ними в игрушки. Однако по словам Натальи Минаевой, многое зависит и от адекватности взрослых, если они взяли щенка акита-ину в семью, где уже есть дети. Животное нуждается в любви, ласке и общении с человеком. Иногда порода Хатико может быть своенравна, но при этом из-за особенностей психики довольно чувствительна. В целом, у акита-ину характер восприимчивый, послушный и спокойный. Уход и содержаниеАкита-ину подходит для жизни в частном доме и в городской квартире. Во втором случае ей необходимы регулярные и продолжительные прогулки, чтобы выплескивать энергию, которой у нее много. Гулять с собакой следует 2-3 раза в день, при этом лучше всего менять маршруты, чтобы она чувствовала себя спокойно в любой обстановке, будь то тихий сквер или шумный парк. Держать пса следует на поводке. В период линьки, в январе-феврале и мае-июне, собаку необходимо вычесывать 3-4 раза в неделю. В остальное время можно проводить процедуру еженедельно. В стрижках шерсти питомец не нуждается, купать его следует всего 1-2 раза в месяц, потому что эта японская собака сама по себе очень чистоплотна. Несколько раз в неделю ей придется чистить зубы, а также ежемесячно стричь когти акита-ину, если они не стачиваются сами. Также необходимо регулярно осматривать уши и глаза животного, чтобы не упустить из виду возможные воспаления. По словам эксперта, это миф, что японскую акиту можно заводить только опытному собаководу:Обучение и дрессировкаЗаниматься воспитанием нужно с раннего возраста, кроме этого важен процесс социализации щенка акита-ину. С малышом следует общаться всем членам семьи, он также должен привыкать к другим людям, чтобы адаптироваться к разным условиям, шумам, детям.Из-за того, что порода очень умная, она с легкостью запоминает команды. Пса можно обучить следующим их них: "Сидеть!", "Стоять!", "Ко мне!", "Лежать!", "Фу!", "Рядом!", "Место!" и так далее. При этом не стоит позволять животному вести себя как захочется, хозяину нужно показать, что он главный в иерархии, и его следует слушаться. Здоровье и болезниПорода собак акита-ину отличается хорошим иммунитетом, поэтому при должном уходе и содержании болеет редко. Продолжительность жизни составляет примерно 10-12 лет, причем самки живут немного дольше самцов. Тем не менее, есть несколько недугов, с которыми может столкнуться пес. Чаще всего — это вздутие живота. У щенков встречается заворот века, который исправляется с помощью операции, также у животного могут возникнуть проблемы с суставами, катаракта, глаукома, слабость мышц, болезнь фон Виллебранда и атрофия сетчатки глаза. Чтобы вовремя выявить проблемы со здоровьем собаки акита-ину, следует регулярно посещать ветеринара. Образ жизни и питаниеОт питания животного напрямую зависит его самочувствие и продолжительность жизни, поэтому диета акита-ину должна быть сбалансированной. Причем предпочтительнее выбирать качественные корма со вкусом ягненка или рыбы, иначе возможна сильная аллергия. РазмножениеСпециалисты рекомендуют заниматься вязкой после того, как самке исполнится 15 месяцев, потому что до этого момента она еще является щенком. Наиболее благоприятный период для зачатия — это 10-14 день после наступления течки. В помете обычно рождается от 2 до 7 щенков.
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домашние животные, япония, общество

Преданные, как Хатико: что нужно знать о характере и содержании акита-ину

19:06 10.12.2020
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСобака породы акита-ину
Собака породы акита-ину - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Акита-ину — это японская порода собак, прославившаяся своей преданностью и благородством. О ее характере, содержании и воспитании — в материале РИА Новости.

Описание породы и внешний вид акита-ину

Эта собака отличается средним или крупным размером, плотным, но при этом изящным телосложением. Высота в холке варьируется от 61 до 70 см в зависимости от пола, а вес — от 40 до 50 кг. Акиты имеют крупную голову с треугольными стоячими ушами, их мордочка покрыта белой шерстью, будто маской. Конечности у них прямые, похожие на кошачьи. Глубоко посаженные глаза треугольной или миндалевидной формы у животных светлой масти имеют черную "подводку" вокруг. Необычное строение пасти привело к тому, что акита-ину иногда именуют "собака-улыбака".
Хвост у этой породы пушистый и свернутый в кольцо. Шерсть короткая и состоит из остевых, игольчатых волосков, с густым подшерстком. Для разных мастей возможны три окраса: рыжий с белым, чисто белый и тигровый, причем первый пользуется наибольшей популярностью.
Цена на щенка акита-ину начинается от 30 тысяч рублей.

История происхождения

Эта японская собака является одной из древнейших в мире. Археологические находки останков шпицеобразных псов, похожих на акита-ину, датируются II тысячелетием до нашей эры. Считается, что произошли они от матаги-ину, которые могли проживать на территории Японии около 8 тысяч лет назад. Сами акиты были выведены для охоты в основном на крупных зверей — кабана, оленя и медведя.
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В VI веке были созданы первые клубы любителей акита-ину и составлены инструкции по разведению и содержанию. В XIX веке на волне индустриализации акит переучили для охраны жилья и имущества. Их использовали в собачьих боях. При этом владельцы старались сделать акита-ину агрессивнее, скрещивая с догами, бульмастифами и мастифами. В результате порода стала терять свои индивидуальные черты, что обеспокоило собаководов.
В первой половине XX века этот японский пес получил статус памятника природы, а в 1934 году впервые был определен его стандарт на фоне возрождения породы. Во время Второй мировой войны акита чуть было не исчезли. Их спасли от вымирания селекционеры, которые прятали этих собак в отдаленных уголках страны. После окончания войны породу стали активно возрождать, а потом и разводить по всему миру.
В Стране восходящего солнца акита — символ верности и преданности из-за собаки Хатико. Этот легендарный пес в течение 9 лет ждал своего умершего хозяина на вокзале, где всегда встречал при его жизни.

Фотографии акита-ину

© Фото : Pixabay / Malen Billoni AhumadaЩенок породы акита-ину
Щенок породы акита-ину
1 из 5
Щенок породы акита-ину
© Фото : Pixabay / Malen Billoni Ahumada
© Фото : Pixabay / Malen Billoni AhumadaСобака породы акита-ину
Собака породы акита-ину
2 из 5
Собака породы акита-ину
© Фото : Pixabay / Malen Billoni Ahumada
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСобака породы акита-ину на выставке собак "Евразия-2019" в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве. Интернациональная выставка собак "Евразия" проводится в 27-й раз. На выставке представлено в общей сложности свыше 275 пород практически из всех регионов России, а также 30 иностранных государств.
Собака породы акита-ину на выставке собак Евразия-2019 в МВЦ Крокус Экспо в Москве
3 из 5
Собака породы акита-ину на выставке собак "Евразия-2019" в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве. Интернациональная выставка собак "Евразия" проводится в 27-й раз. На выставке представлено в общей сложности свыше 275 пород практически из всех регионов России, а также 30 иностранных государств.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСобака породы акита-ину на выставке собак
Собака породы акита-ину на выставке собак
4 из 5
Собака породы акита-ину на выставке собак
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© Фото : B@rtСобака породы Акита-ину
Собака породы Акита-ину
5 из 5
Собака породы Акита-ину
© Фото : B@rt
1 из 5
Щенок породы акита-ину
© Фото : Pixabay / Malen Billoni Ahumada
2 из 5
Собака породы акита-ину
© Фото : Pixabay / Malen Billoni Ahumada
3 из 5
Собака породы акита-ину на выставке собак "Евразия-2019" в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве. Интернациональная выставка собак "Евразия" проводится в 27-й раз. На выставке представлено в общей сложности свыше 275 пород практически из всех регионов России, а также 30 иностранных государств.
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
4 из 5
Собака породы акита-ину на выставке собак
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
5 из 5
Собака породы Акита-ину
© Фото : B@rt

Характер

Это многогранная порода обладает независимостью мышления, терпением и хорошей обучаемостью.
"Акиты очень преданные и умные, — рассказала РИА Новости директор племенного питомника акита-ину "Акацуки" Наталья Минаева. — Они хорошо понимают человека, отлично выполняют нужные команды, очень самодостаточные. Что касается преданности, то фильм "Хатико" полностью соответствует действительности. Если хозяин любит свою акиту, и она становится членом семьи, то до последнего вздоха будет очень преданным животным".
С людьми собака сдержанна и терпелива, хорошо ладит с представителями старшего поколения, очень любит детей и даже играет с ними в игрушки. Однако по словам Натальи Минаевой, многое зависит и от адекватности взрослых, если они взяли щенка акита-ину в семью, где уже есть дети.
"Родители должны сразу объяснить, что это новый член семьи, его нужно любить, гладить, не надо совать пальцы в рот, бить игрушками, таскать за хвост и так далее", — подчеркнула заводчица.
Животное нуждается в любви, ласке и общении с человеком. Иногда порода Хатико может быть своенравна, но при этом из-за особенностей психики довольно чувствительна. В целом, у акита-ину характер восприимчивый, послушный и спокойный.
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Уход и содержание

Акита-ину подходит для жизни в частном доме и в городской квартире. Во втором случае ей необходимы регулярные и продолжительные прогулки, чтобы выплескивать энергию, которой у нее много. Гулять с собакой следует 2-3 раза в день, при этом лучше всего менять маршруты, чтобы она чувствовала себя спокойно в любой обстановке, будь то тихий сквер или шумный парк. Держать пса следует на поводке.
В период линьки, в январе-феврале и мае-июне, собаку необходимо вычесывать 3-4 раза в неделю. В остальное время можно проводить процедуру еженедельно. В стрижках шерсти питомец не нуждается, купать его следует всего 1-2 раза в месяц, потому что эта японская собака сама по себе очень чистоплотна.
Несколько раз в неделю ей придется чистить зубы, а также ежемесячно стричь когти акита-ину, если они не стачиваются сами. Также необходимо регулярно осматривать уши и глаза животного, чтобы не упустить из виду возможные воспаления.
По словам эксперта, это миф, что японскую акиту можно заводить только опытному собаководу:
"Если новичок берет такую собаку, но при этом любит ее и уважает, то она ответит ему тем же. Не имеет значения, первая это собака или десятая. Если вы хотите воспитать и вырастить действительно хорошего питомца, то следует ответственно подойти к выбору заводчика. Не нужно покупать щенка акита-ину у метро и тому подобное. Важно выбрать проверенный питомник".
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Обучение и дрессировка

Заниматься воспитанием нужно с раннего возраста, кроме этого важен процесс социализации щенка акита-ину. С малышом следует общаться всем членам семьи, он также должен привыкать к другим людям, чтобы адаптироваться к разным условиям, шумам, детям.
"Эту собаку нельзя бить и ее нельзя ломать, как делают некоторые дрессировщики. С ней нужно договариваться. Никаких наказаний и физического воздействия быть не должно. Договориться с акитой можно любовью и лаской", — поделилась Наталья Минаева.
Из-за того, что порода очень умная, она с легкостью запоминает команды. Пса можно обучить следующим их них: "Сидеть!", "Стоять!", "Ко мне!", "Лежать!", "Фу!", "Рядом!", "Место!" и так далее. При этом не стоит позволять животному вести себя как захочется, хозяину нужно показать, что он главный в иерархии, и его следует слушаться.

Здоровье и болезни

Порода собак акита-ину отличается хорошим иммунитетом, поэтому при должном уходе и содержании болеет редко. Продолжительность жизни составляет примерно 10-12 лет, причем самки живут немного дольше самцов. Тем не менее, есть несколько недугов, с которыми может столкнуться пес. Чаще всего — это вздутие живота. У щенков встречается заворот века, который исправляется с помощью операции, также у животного могут возникнуть проблемы с суставами, катаракта, глаукома, слабость мышц, болезнь фон Виллебранда и атрофия сетчатки глаза.
Чтобы вовремя выявить проблемы со здоровьем собаки акита-ину, следует регулярно посещать ветеринара.
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Образ жизни и питание

От питания животного напрямую зависит его самочувствие и продолжительность жизни, поэтому диета акита-ину должна быть сбалансированной.
"Я категорически против использования натурального питания для этой породы", — продолжила Наталья Минаева.
Причем предпочтительнее выбирать качественные корма со вкусом ягненка или рыбы, иначе возможна сильная аллергия.
"Не надо использовать вкус кролика или еще чего-то. Только ягненок и рыба, тогда никаких проблем с собакой не будет. Выбирать сухой вариант лучше, потому что он действительно сбалансированный", — отметила эксперт.

Размножение

Специалисты рекомендуют заниматься вязкой после того, как самке исполнится 15 месяцев, потому что до этого момента она еще является щенком. Наиболее благоприятный период для зачатия — это 10-14 день после наступления течки. В помете обычно рождается от 2 до 7 щенков.
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