Преданные, как Хатико: что нужно знать о характере и содержании акита-ину
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Акита-ину — это японская порода собак, прославившаяся своей преданностью и благородством. О ее характере, содержании и воспитании — в материале РИА Новости.
Описание породы и внешний вид акита-ину
Эта собака отличается средним или крупным размером, плотным, но при этом изящным телосложением. Высота в холке варьируется от 61 до 70 см в зависимости от пола, а вес — от 40 до 50 кг. Акиты имеют крупную голову с треугольными стоячими ушами, их мордочка покрыта белой шерстью, будто маской. Конечности у них прямые, похожие на кошачьи. Глубоко посаженные глаза треугольной или миндалевидной формы у животных светлой масти имеют черную "подводку" вокруг. Необычное строение пасти привело к тому, что акита-ину иногда именуют "собака-улыбака".
Хвост у этой породы пушистый и свернутый в кольцо. Шерсть короткая и состоит из остевых, игольчатых волосков, с густым подшерстком. Для разных мастей возможны три окраса: рыжий с белым, чисто белый и тигровый, причем первый пользуется наибольшей популярностью.
Цена на щенка акита-ину начинается от 30 тысяч рублей.
История происхождения
Эта японская собака является одной из древнейших в мире. Археологические находки останков шпицеобразных псов, похожих на акита-ину, датируются II тысячелетием до нашей эры. Считается, что произошли они от матаги-ину, которые могли проживать на территории Японии около 8 тысяч лет назад. Сами акиты были выведены для охоты в основном на крупных зверей — кабана, оленя и медведя.
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В VI веке были созданы первые клубы любителей акита-ину и составлены инструкции по разведению и содержанию. В XIX веке на волне индустриализации акит переучили для охраны жилья и имущества. Их использовали в собачьих боях. При этом владельцы старались сделать акита-ину агрессивнее, скрещивая с догами, бульмастифами и мастифами. В результате порода стала терять свои индивидуальные черты, что обеспокоило собаководов.
В первой половине XX века этот японский пес получил статус памятника природы, а в 1934 году впервые был определен его стандарт на фоне возрождения породы. Во время Второй мировой войны акита чуть было не исчезли. Их спасли от вымирания селекционеры, которые прятали этих собак в отдаленных уголках страны. После окончания войны породу стали активно возрождать, а потом и разводить по всему миру.
В Стране восходящего солнца акита — символ верности и преданности из-за собаки Хатико. Этот легендарный пес в течение 9 лет ждал своего умершего хозяина на вокзале, где всегда встречал при его жизни.
Фотографии акита-ину
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкСобака породы акита-ину на выставке собак "Евразия-2019" в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве. Интернациональная выставка собак "Евразия" проводится в 27-й раз. На выставке представлено в общей сложности свыше 275 пород практически из всех регионов России, а также 30 иностранных государств.
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Собака породы акита-ину на выставке собак "Евразия-2019" в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве. Интернациональная выставка собак "Евразия" проводится в 27-й раз. На выставке представлено в общей сложности свыше 275 пород практически из всех регионов России, а также 30 иностранных государств.
3 из 5
Собака породы акита-ину на выставке собак "Евразия-2019" в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве. Интернациональная выставка собак "Евразия" проводится в 27-й раз. На выставке представлено в общей сложности свыше 275 пород практически из всех регионов России, а также 30 иностранных государств.
Характер
Это многогранная порода обладает независимостью мышления, терпением и хорошей обучаемостью.
"Акиты очень преданные и умные, — рассказала РИА Новости директор племенного питомника акита-ину "Акацуки" Наталья Минаева. — Они хорошо понимают человека, отлично выполняют нужные команды, очень самодостаточные. Что касается преданности, то фильм "Хатико" полностью соответствует действительности. Если хозяин любит свою акиту, и она становится членом семьи, то до последнего вздоха будет очень преданным животным".
С людьми собака сдержанна и терпелива, хорошо ладит с представителями старшего поколения, очень любит детей и даже играет с ними в игрушки. Однако по словам Натальи Минаевой, многое зависит и от адекватности взрослых, если они взяли щенка акита-ину в семью, где уже есть дети.
"Родители должны сразу объяснить, что это новый член семьи, его нужно любить, гладить, не надо совать пальцы в рот, бить игрушками, таскать за хвост и так далее", — подчеркнула заводчица.
Животное нуждается в любви, ласке и общении с человеком. Иногда порода Хатико может быть своенравна, но при этом из-за особенностей психики довольно чувствительна. В целом, у акита-ину характер восприимчивый, послушный и спокойный.
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Уход и содержание
Акита-ину подходит для жизни в частном доме и в городской квартире. Во втором случае ей необходимы регулярные и продолжительные прогулки, чтобы выплескивать энергию, которой у нее много. Гулять с собакой следует 2-3 раза в день, при этом лучше всего менять маршруты, чтобы она чувствовала себя спокойно в любой обстановке, будь то тихий сквер или шумный парк. Держать пса следует на поводке.
В период линьки, в январе-феврале и мае-июне, собаку необходимо вычесывать 3-4 раза в неделю. В остальное время можно проводить процедуру еженедельно. В стрижках шерсти питомец не нуждается, купать его следует всего 1-2 раза в месяц, потому что эта японская собака сама по себе очень чистоплотна.
Несколько раз в неделю ей придется чистить зубы, а также ежемесячно стричь когти акита-ину, если они не стачиваются сами. Также необходимо регулярно осматривать уши и глаза животного, чтобы не упустить из виду возможные воспаления.
По словам эксперта, это миф, что японскую акиту можно заводить только опытному собаководу:
"Если новичок берет такую собаку, но при этом любит ее и уважает, то она ответит ему тем же. Не имеет значения, первая это собака или десятая. Если вы хотите воспитать и вырастить действительно хорошего питомца, то следует ответственно подойти к выбору заводчика. Не нужно покупать щенка акита-ину у метро и тому подобное. Важно выбрать проверенный питомник".
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Обучение и дрессировка
Заниматься воспитанием нужно с раннего возраста, кроме этого важен процесс социализации щенка акита-ину. С малышом следует общаться всем членам семьи, он также должен привыкать к другим людям, чтобы адаптироваться к разным условиям, шумам, детям.
"Эту собаку нельзя бить и ее нельзя ломать, как делают некоторые дрессировщики. С ней нужно договариваться. Никаких наказаний и физического воздействия быть не должно. Договориться с акитой можно любовью и лаской", — поделилась Наталья Минаева.
Из-за того, что порода очень умная, она с легкостью запоминает команды. Пса можно обучить следующим их них: "Сидеть!", "Стоять!", "Ко мне!", "Лежать!", "Фу!", "Рядом!", "Место!" и так далее. При этом не стоит позволять животному вести себя как захочется, хозяину нужно показать, что он главный в иерархии, и его следует слушаться.
Здоровье и болезни
Порода собак акита-ину отличается хорошим иммунитетом, поэтому при должном уходе и содержании болеет редко. Продолжительность жизни составляет примерно 10-12 лет, причем самки живут немного дольше самцов. Тем не менее, есть несколько недугов, с которыми может столкнуться пес. Чаще всего — это вздутие живота. У щенков встречается заворот века, который исправляется с помощью операции, также у животного могут возникнуть проблемы с суставами, катаракта, глаукома, слабость мышц, болезнь фон Виллебранда и атрофия сетчатки глаза.
Чтобы вовремя выявить проблемы со здоровьем собаки акита-ину, следует регулярно посещать ветеринара.
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Образ жизни и питание
От питания животного напрямую зависит его самочувствие и продолжительность жизни, поэтому диета акита-ину должна быть сбалансированной.
"Я категорически против использования натурального питания для этой породы", — продолжила Наталья Минаева.
Причем предпочтительнее выбирать качественные корма со вкусом ягненка или рыбы, иначе возможна сильная аллергия.
"Не надо использовать вкус кролика или еще чего-то. Только ягненок и рыба, тогда никаких проблем с собакой не будет. Выбирать сухой вариант лучше, потому что он действительно сбалансированный", — отметила эксперт.
Размножение
Специалисты рекомендуют заниматься вязкой после того, как самке исполнится 15 месяцев, потому что до этого момента она еще является щенком. Наиболее благоприятный период для зачатия — это 10-14 день после наступления течки. В помете обычно рождается от 2 до 7 щенков.
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