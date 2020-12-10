https://ria.ru/20201210/akita-inu-1588661127.html

Преданные, как Хатико: что нужно знать о характере и содержании акита-ину

Преданные, как Хатико: что нужно знать о характере и содержании акита-ину

Акита-ину — это японская порода собак, прославившаяся своей преданностью и благородством. О ее характере, содержании и воспитании — в материале РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T19:06

2020-12-10T19:06

2020-12-10T19:06

домашние животные

япония

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/113350/33/1133503330_0:304:3077:2035_1920x0_80_0_0_027c838e2e371d18bb934db9dbb58050.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Акита-ину — это японская порода собак, прославившаяся своей преданностью и благородством. О ее характере, содержании и воспитании — в материале РИА Новости. Описание породы и внешний вид акита-ину Эта собака отличается средним или крупным размером, плотным, но при этом изящным телосложением. Высота в холке варьируется от 61 до 70 см в зависимости от пола, а вес — от 40 до 50 кг. Акиты имеют крупную голову с треугольными стоячими ушами, их мордочка покрыта белой шерстью, будто маской. Конечности у них прямые, похожие на кошачьи. Глубоко посаженные глаза треугольной или миндалевидной формы у животных светлой масти имеют черную "подводку" вокруг. Необычное строение пасти привело к тому, что акита-ину иногда именуют "собака-улыбака".Хвост у этой породы пушистый и свернутый в кольцо. Шерсть короткая и состоит из остевых, игольчатых волосков, с густым подшерстком. Для разных мастей возможны три окраса: рыжий с белым, чисто белый и тигровый, причем первый пользуется наибольшей популярностью. Цена на щенка акита-ину начинается от 30 тысяч рублей.История происхожденияЭта японская собака является одной из древнейших в мире. Археологические находки останков шпицеобразных псов, похожих на акита-ину, датируются II тысячелетием до нашей эры. Считается, что произошли они от матаги-ину, которые могли проживать на территории Японии около 8 тысяч лет назад. Сами акиты были выведены для охоты в основном на крупных зверей — кабана, оленя и медведя. В VI веке были созданы первые клубы любителей акита-ину и составлены инструкции по разведению и содержанию. В XIX веке на волне индустриализации акит переучили для охраны жилья и имущества. Их использовали в собачьих боях. При этом владельцы старались сделать акита-ину агрессивнее, скрещивая с догами, бульмастифами и мастифами. В результате порода стала терять свои индивидуальные черты, что обеспокоило собаководов. В первой половине XX века этот японский пес получил статус памятника природы, а в 1934 году впервые был определен его стандарт на фоне возрождения породы. Во время Второй мировой войны акита чуть было не исчезли. Их спасли от вымирания селекционеры, которые прятали этих собак в отдаленных уголках страны. После окончания войны породу стали активно возрождать, а потом и разводить по всему миру.В Стране восходящего солнца акита — символ верности и преданности из-за собаки Хатико. Этот легендарный пес в течение 9 лет ждал своего умершего хозяина на вокзале, где всегда встречал при его жизни.Фотографии акита-инуХарактерЭто многогранная порода обладает независимостью мышления, терпением и хорошей обучаемостью. С людьми собака сдержанна и терпелива, хорошо ладит с представителями старшего поколения, очень любит детей и даже играет с ними в игрушки. Однако по словам Натальи Минаевой, многое зависит и от адекватности взрослых, если они взяли щенка акита-ину в семью, где уже есть дети. Животное нуждается в любви, ласке и общении с человеком. Иногда порода Хатико может быть своенравна, но при этом из-за особенностей психики довольно чувствительна. В целом, у акита-ину характер восприимчивый, послушный и спокойный. Уход и содержаниеАкита-ину подходит для жизни в частном доме и в городской квартире. Во втором случае ей необходимы регулярные и продолжительные прогулки, чтобы выплескивать энергию, которой у нее много. Гулять с собакой следует 2-3 раза в день, при этом лучше всего менять маршруты, чтобы она чувствовала себя спокойно в любой обстановке, будь то тихий сквер или шумный парк. Держать пса следует на поводке. В период линьки, в январе-феврале и мае-июне, собаку необходимо вычесывать 3-4 раза в неделю. В остальное время можно проводить процедуру еженедельно. В стрижках шерсти питомец не нуждается, купать его следует всего 1-2 раза в месяц, потому что эта японская собака сама по себе очень чистоплотна. Несколько раз в неделю ей придется чистить зубы, а также ежемесячно стричь когти акита-ину, если они не стачиваются сами. Также необходимо регулярно осматривать уши и глаза животного, чтобы не упустить из виду возможные воспаления. По словам эксперта, это миф, что японскую акиту можно заводить только опытному собаководу:Обучение и дрессировкаЗаниматься воспитанием нужно с раннего возраста, кроме этого важен процесс социализации щенка акита-ину. С малышом следует общаться всем членам семьи, он также должен привыкать к другим людям, чтобы адаптироваться к разным условиям, шумам, детям.Из-за того, что порода очень умная, она с легкостью запоминает команды. Пса можно обучить следующим их них: "Сидеть!", "Стоять!", "Ко мне!", "Лежать!", "Фу!", "Рядом!", "Место!" и так далее. При этом не стоит позволять животному вести себя как захочется, хозяину нужно показать, что он главный в иерархии, и его следует слушаться. Здоровье и болезниПорода собак акита-ину отличается хорошим иммунитетом, поэтому при должном уходе и содержании болеет редко. Продолжительность жизни составляет примерно 10-12 лет, причем самки живут немного дольше самцов. Тем не менее, есть несколько недугов, с которыми может столкнуться пес. Чаще всего — это вздутие живота. У щенков встречается заворот века, который исправляется с помощью операции, также у животного могут возникнуть проблемы с суставами, катаракта, глаукома, слабость мышц, болезнь фон Виллебранда и атрофия сетчатки глаза. Чтобы вовремя выявить проблемы со здоровьем собаки акита-ину, следует регулярно посещать ветеринара. Образ жизни и питаниеОт питания животного напрямую зависит его самочувствие и продолжительность жизни, поэтому диета акита-ину должна быть сбалансированной. Причем предпочтительнее выбирать качественные корма со вкусом ягненка или рыбы, иначе возможна сильная аллергия. РазмножениеСпециалисты рекомендуют заниматься вязкой после того, как самке исполнится 15 месяцев, потому что до этого момента она еще является щенком. Наиболее благоприятный период для зачатия — это 10-14 день после наступления течки. В помете обычно рождается от 2 до 7 щенков.

https://ria.ru/20201129/sobaki-1586798627.html

https://ria.ru/20201208/ovcharka-1588295556.html

https://ria.ru/20201206/sobaki-1587863196.html

https://ria.ru/20201204/bigl-1587745876.html

https://ria.ru/20201030/korgi-1582332894.html

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

домашние животные, япония, общество