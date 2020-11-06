https://ria.ru/20201106/alabay-1583421454.html

Алабай — все, что нужно знать о породе

Алабай — все, что нужно знать о породе

Алабай – собака, которую выбирают для охраны дома и семьи. Несмотря на свои устрашающие размеры, этот вид овчарок спокойный и доброжелательный. Подробности в... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:17

2020-11-06T18:17

2020-11-06T18:17

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собаки

животные

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Алабай – собака, которую выбирают для охраны дома и семьи. Несмотря на свои устрашающие размеры, этот вид овчарок спокойный и доброжелательный. Подробности в материале РИА Новости.История породыСреднеазиатская овчарка, или алабай, появилась более 4000 тысяч лет назад, и считается одной из самых древних в мире пород, дошедших до наших дней почти в первозданном виде. Это аборигенная собака, которая не является продуктом селекции, формировалась на огромной территории Средней Азии — от Каспийского моря до Китая и от Южного Урала до Афганистана. Из-за широкой распространенности имеет разные названия: туркменский алабай, среднеазиатская овчарка, казахский волкодав. Разводилась для пастушьих работ, охраны скота, караванов и жилища. Почти все время своего существования порода подвергалась жесткому естественному отбору из-за тяжелых условий и борьбы с хищниками. Кроме этого, скрещивалась с другими породами, в результате чего получилась сильная и бесстрашная собака, сохранившая эти качества до сих пор.В Туркмении порода считается национальной ценностью, а одно из первых изображений алабая на территории страны датируется II веком до н.э. На нем показан мальчик, держащий за ошейник льваподобного пса. За пределами Средней Азии овчарка стала широко известна с 30-х годов прошлого века, а разводится — и того позже. За этот недолгий промежуток времени среднеазиатская овчарка обрела популярность в качестве собаки-охранника. Описание собакиЭто очень выносливая, независимая, самостоятельная и уравновешенная порода. Из-за своей долгой и порой трудной истории, алабаи научились быть неприхотливыми и приспосабливаться к любой ситуации. Они доброжелательны к людям и терпеливы к ребенку."Настоящий, без примесей, хороший алабай прекрасно относится к детям, — рассказала РИА Новости кинолог, владелица питомника среднеазиатских овчарок "Туркмен-Кала" Людмила Рогинская. — Опасности никакой не должно быть. Если вы ее чувствуете, если собака хоть раз рыкнула на своего ребенка, это значит, что у нее плохая генетика". При этом из-за своих лидерских качеств к другим собакам относится настороженно, порой агрессивно. Продолжительность жизни составляет 12-15 лет, а цена алабая сильно варьируется и может начинаться от 15 тысяч рублей. ВнешностьКлючевые признаки породы — большой размер, крепкая конституция и густая, жесткая на ощупь шерсть. Это пес с хорошо развитой мускулатурой, мощным корпусом и массивной головой. Цвет глаз варьируется от светло- до темно-коричневого, при этом веки всегда черные, независимо от окраса. Уши треугольной формы и среднего размера, которые часто купируются в зависимости от страны, в которой родилась собака — в некоторых регионах такая процедура запрещена. То же самое касается и хвоста. Окрас алабая может быть разнообразен, но исключает голубой, коричневый и чепрачный (рыже-черный).РазмерыРост взрослой среднеазиатской овчарки достигает не менее 65 сантиметров в холке у самки и не менее 70 см у самца. Вес колеблется от 40 до 80 килограммов.ХарактерНесмотря на грозный внешний вид, алабаи — собаки спокойные, им не свойственна суетливость. Они сдержанные, гордые и независимые. К посторонним относятся осторожно, но очень преданы своему хозяину, хорошо ладят с семьей и без злости реагируют на домашних животных. Среднеазиаты обладают развитым чувством собственничества по отношению к своей территории, поэтому вторжение чужака во владения не терпят и проявляют охранные качества в случае явной провокации с его стороны. На прогулке они ведут себя спокойно, но нуждаются в крепком поводке — это сдерживающий фактор. Собаке этой породы свойственно серьезное отношение к жизни, самостоятельность в принятии решений, высокий интеллект и послушание. В целом, характер среднеазиатской овчарки можно описать как уравновешенный и благородный.Условия ухода и содержанияДолгая история сделала из алабаев неприхотливых собак, которые могут адаптироваться к любым условиям. Не очень хорошо подходят для жизни в квартире, поэтому во взрослом возрасте лучше всего их содержать на территории частного дома, в большом и теплом вольере. Щенков желательно держать дома, пока они не окрепнут и не подрастут для улицы. Азиаты не нуждаются в частом купании: мыть их можно раз в месяц или даже реже. Самое важное из ухода — регулярное вычесывание шерсти, особенно в периоды линьки. Эта порода очень чистоплотна, поэтому хозяину необходимо следить за чистотой вольера и стирать подстилку хотя бы раз в месяц. Если же собака обитает в квартире, ее нужно выгуливать не менее двух раз в день. По словам Людмилы Рогинской, для квартиры больше подходит самка, так как она более неприхотлива, чем самец. Питание пса должно быть сбалансированным, наполненным витаминами и минералами. Кормить собаку можно сухим кормом, но он должен быть качественным и отвечать потребностям крупных собак. Возможно и питание натуральными продуктами, тогда в рационе должны присутствовать мясо, крупы, овощи. Допускается кормление субпродуктами и морской рыбой. Правила воспитания и дрессировкиПри выращивании щенка алабая воспитанием следует заниматься с самого раннего возраста. Для правильной дрессировки этой большой собаки лучше обратиться к специалисту. Если такой возможности нет, то тренировки должны происходить систематически по 20-30 минут в день. Среднеазиаты - очень умные собаки, но не любят однотипные задачи, могут проявлять упрямство и повиноваться не сразу, поэтому хозяину нужно проявлять терпение и строгость. Базовые команды, которым нужно обучить пса: "Ко мне!", "Сидеть!", "Место!", "Фу!" и так далее. В процессе воспитания важно следить за тем, как собака реагирует на незнакомцев и общается со “своими”. За правильное выполнение команды алабая, как и любую другую собаку, нужно поощрять лакомством или поглаживанием, а вот применение физической силы недопустимо ни в коем случае. Распространенные болезниСобаки этой породы имеют крепкий иммунитет к различным заболеваниям, но не полностью защищены от них. Проблемы со здоровьем могут быть обусловлены генетикой или появиться из-за неправильных условий содержания. Основные проблемы, с которыми сталкиваются среднеазиатские овчарки, касаются опорно-двигательного аппарата. Из-за крупной комплекции и большой массы тела на суставы ложится серьезная нагрузка, которая может привести к возникновению различных форм артрита или артроза. Чтобы избежать этого, нужно внимательно следить за весом питомца и не перекармливать его. Неправильное питание и ожирение опасно и по другой причине — у собаки может нарушиться обмен веществ, который приведет к диабету. По словам эксперта, у азиатов часто возникает экзема, особенно во время линьки, но она быстро проходит после использования лекарственных препаратов. Бывают и проблемы с ушами в виде бактериальной инфекции.Так как большинство алабаев живут на улице, несколько раз в год желательно проводить дегельминтизацию (избавление от паразитов), а для борьбы с блохами и клещами следует приобрести специальный ошейник. Тем, кто хочет завести среднеазиатскую овчарку, Людмила Рогинская дала совет, который поможет в выборе щенка."Прежде всего нужно посетить питомник, откуда человек хочет взять собаку, и обязательно протестировать щенка. Должны быть протестированы родители. Не чемпионством, а именно характером — на охрану, на адекватность поведения. Один маленький пример: можно дать щенку кость, чтобы он погрыз ее минут десять, а потом попросить заводчика эту кость забрать. Если щенок зарычал, то сто процентов потом с ним будут проблемы".

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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