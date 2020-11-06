https://ria.ru/20201106/alabay-1583421454.html
Алабай — все, что нужно знать о породе
Алабай — все, что нужно знать о породе
Алабай – собака, которую выбирают для охраны дома и семьи. Несмотря на свои устрашающие размеры, этот вид овчарок спокойный и доброжелательный. Подробности в... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:17
2020-11-06T18:17
2020-11-06T18:17
домашние животные
собаки
животные
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Алабай – собака, которую выбирают для охраны дома и семьи. Несмотря на свои устрашающие размеры, этот вид овчарок спокойный и доброжелательный. Подробности в материале РИА Новости.История породыСреднеазиатская овчарка, или алабай, появилась более 4000 тысяч лет назад, и считается одной из самых древних в мире пород, дошедших до наших дней почти в первозданном виде. Это аборигенная собака, которая не является продуктом селекции, формировалась на огромной территории Средней Азии — от Каспийского моря до Китая и от Южного Урала до Афганистана. Из-за широкой распространенности имеет разные названия: туркменский алабай, среднеазиатская овчарка, казахский волкодав. Разводилась для пастушьих работ, охраны скота, караванов и жилища. Почти все время своего существования порода подвергалась жесткому естественному отбору из-за тяжелых условий и борьбы с хищниками. Кроме этого, скрещивалась с другими породами, в результате чего получилась сильная и бесстрашная собака, сохранившая эти качества до сих пор.В Туркмении порода считается национальной ценностью, а одно из первых изображений алабая на территории страны датируется II веком до н.э. На нем показан мальчик, держащий за ошейник льваподобного пса. За пределами Средней Азии овчарка стала широко известна с 30-х годов прошлого века, а разводится — и того позже. За этот недолгий промежуток времени среднеазиатская овчарка обрела популярность в качестве собаки-охранника. Описание собакиЭто очень выносливая, независимая, самостоятельная и уравновешенная порода. Из-за своей долгой и порой трудной истории, алабаи научились быть неприхотливыми и приспосабливаться к любой ситуации. Они доброжелательны к людям и терпеливы к ребенку."Настоящий, без примесей, хороший алабай прекрасно относится к детям, — рассказала РИА Новости кинолог, владелица питомника среднеазиатских овчарок "Туркмен-Кала" Людмила Рогинская. — Опасности никакой не должно быть. Если вы ее чувствуете, если собака хоть раз рыкнула на своего ребенка, это значит, что у нее плохая генетика". При этом из-за своих лидерских качеств к другим собакам относится настороженно, порой агрессивно. Продолжительность жизни составляет 12-15 лет, а цена алабая сильно варьируется и может начинаться от 15 тысяч рублей. ВнешностьКлючевые признаки породы — большой размер, крепкая конституция и густая, жесткая на ощупь шерсть. Это пес с хорошо развитой мускулатурой, мощным корпусом и массивной головой. Цвет глаз варьируется от светло- до темно-коричневого, при этом веки всегда черные, независимо от окраса. Уши треугольной формы и среднего размера, которые часто купируются в зависимости от страны, в которой родилась собака — в некоторых регионах такая процедура запрещена. То же самое касается и хвоста. Окрас алабая может быть разнообразен, но исключает голубой, коричневый и чепрачный (рыже-черный).РазмерыРост взрослой среднеазиатской овчарки достигает не менее 65 сантиметров в холке у самки и не менее 70 см у самца. Вес колеблется от 40 до 80 килограммов.ХарактерНесмотря на грозный внешний вид, алабаи — собаки спокойные, им не свойственна суетливость. Они сдержанные, гордые и независимые. К посторонним относятся осторожно, но очень преданы своему хозяину, хорошо ладят с семьей и без злости реагируют на домашних животных. Среднеазиаты обладают развитым чувством собственничества по отношению к своей территории, поэтому вторжение чужака во владения не терпят и проявляют охранные качества в случае явной провокации с его стороны. На прогулке они ведут себя спокойно, но нуждаются в крепком поводке — это сдерживающий фактор. Собаке этой породы свойственно серьезное отношение к жизни, самостоятельность в принятии решений, высокий интеллект и послушание. В целом, характер среднеазиатской овчарки можно описать как уравновешенный и благородный.Условия ухода и содержанияДолгая история сделала из алабаев неприхотливых собак, которые могут адаптироваться к любым условиям. Не очень хорошо подходят для жизни в квартире, поэтому во взрослом возрасте лучше всего их содержать на территории частного дома, в большом и теплом вольере. Щенков желательно держать дома, пока они не окрепнут и не подрастут для улицы. Азиаты не нуждаются в частом купании: мыть их можно раз в месяц или даже реже. Самое важное из ухода — регулярное вычесывание шерсти, особенно в периоды линьки. Эта порода очень чистоплотна, поэтому хозяину необходимо следить за чистотой вольера и стирать подстилку хотя бы раз в месяц. Если же собака обитает в квартире, ее нужно выгуливать не менее двух раз в день. По словам Людмилы Рогинской, для квартиры больше подходит самка, так как она более неприхотлива, чем самец. Питание пса должно быть сбалансированным, наполненным витаминами и минералами. Кормить собаку можно сухим кормом, но он должен быть качественным и отвечать потребностям крупных собак. Возможно и питание натуральными продуктами, тогда в рационе должны присутствовать мясо, крупы, овощи. Допускается кормление субпродуктами и морской рыбой. Правила воспитания и дрессировкиПри выращивании щенка алабая воспитанием следует заниматься с самого раннего возраста. Для правильной дрессировки этой большой собаки лучше обратиться к специалисту. Если такой возможности нет, то тренировки должны происходить систематически по 20-30 минут в день. Среднеазиаты - очень умные собаки, но не любят однотипные задачи, могут проявлять упрямство и повиноваться не сразу, поэтому хозяину нужно проявлять терпение и строгость. Базовые команды, которым нужно обучить пса: "Ко мне!", "Сидеть!", "Место!", "Фу!" и так далее. В процессе воспитания важно следить за тем, как собака реагирует на незнакомцев и общается со “своими”. За правильное выполнение команды алабая, как и любую другую собаку, нужно поощрять лакомством или поглаживанием, а вот применение физической силы недопустимо ни в коем случае. Распространенные болезниСобаки этой породы имеют крепкий иммунитет к различным заболеваниям, но не полностью защищены от них. Проблемы со здоровьем могут быть обусловлены генетикой или появиться из-за неправильных условий содержания. Основные проблемы, с которыми сталкиваются среднеазиатские овчарки, касаются опорно-двигательного аппарата. Из-за крупной комплекции и большой массы тела на суставы ложится серьезная нагрузка, которая может привести к возникновению различных форм артрита или артроза. Чтобы избежать этого, нужно внимательно следить за весом питомца и не перекармливать его. Неправильное питание и ожирение опасно и по другой причине — у собаки может нарушиться обмен веществ, который приведет к диабету. По словам эксперта, у азиатов часто возникает экзема, особенно во время линьки, но она быстро проходит после использования лекарственных препаратов. Бывают и проблемы с ушами в виде бактериальной инфекции.Так как большинство алабаев живут на улице, несколько раз в год желательно проводить дегельминтизацию (избавление от паразитов), а для борьбы с блохами и клещами следует приобрести специальный ошейник. Тем, кто хочет завести среднеазиатскую овчарку, Людмила Рогинская дала совет, который поможет в выборе щенка."Прежде всего нужно посетить питомник, откуда человек хочет взять собаку, и обязательно протестировать щенка. Должны быть протестированы родители. Не чемпионством, а именно характером — на охрану, на адекватность поведения. Один маленький пример: можно дать щенку кость, чтобы он погрыз ее минут десять, а потом попросить заводчика эту кость забрать. Если щенок зарычал, то сто процентов потом с ним будут проблемы".
https://ria.ru/20200906/sobaki-1576842000.html
https://ria.ru/20191022/1560049015.html
https://ria.ru/20191012/1559699574.html
https://ria.ru/20190711/1556432907.html
https://ria.ru/20201030/korgi-1582332894.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домашние животные, собаки, животные
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Алабай – собака, которую выбирают для охраны дома и семьи. Несмотря на свои устрашающие размеры, этот вид овчарок спокойный и доброжелательный. Подробности в материале РИА Новости.
История породы
Среднеазиатская овчарка, или алабай, появилась более 4000 тысяч лет назад, и считается одной из самых древних в мире пород, дошедших до наших дней почти в первозданном виде. Это аборигенная собака, которая не является продуктом селекции, формировалась на огромной территории Средней Азии
— от Каспийского моря
до Китая
и от Южного Урала до Афганистана
. Из-за широкой распространенности имеет разные названия: туркменский алабай, среднеазиатская овчарка, казахский волкодав.
Разводилась для пастушьих работ, охраны скота, караванов и жилища. Почти все время своего существования порода подвергалась жесткому естественному отбору из-за тяжелых условий и борьбы с хищниками. Кроме этого, скрещивалась с другими породами, в результате чего получилась сильная и бесстрашная собака, сохранившая эти качества до сих пор.
В Туркмении
порода считается национальной ценностью, а одно из первых изображений алабая на территории страны датируется II веком до н.э. На нем показан мальчик, держащий за ошейник льваподобного пса. За пределами Средней Азии овчарка стала широко известна с 30-х годов прошлого века, а разводится — и того позже. За этот недолгий промежуток времени среднеазиатская овчарка обрела популярность в качестве собаки-охранника.
Описание собаки
Это очень выносливая, независимая, самостоятельная и уравновешенная порода. Из-за своей долгой и порой трудной истории, алабаи научились быть неприхотливыми и приспосабливаться к любой ситуации. Они доброжелательны к людям и терпеливы к ребенку.
"Настоящий, без примесей, хороший алабай прекрасно относится к детям, — рассказала РИА Новости кинолог, владелица питомника среднеазиатских овчарок "Туркмен-Кала" Людмила Рогинская. — Опасности никакой не должно быть. Если вы ее чувствуете, если собака хоть раз рыкнула на своего ребенка, это значит, что у нее плохая генетика".
При этом из-за своих лидерских качеств к другим собакам относится настороженно, порой агрессивно. Продолжительность жизни составляет 12-15 лет, а цена алабая сильно варьируется и может начинаться от 15 тысяч рублей.
Внешность
Ключевые признаки породы — большой размер, крепкая конституция и густая, жесткая на ощупь шерсть. Это пес с хорошо развитой мускулатурой, мощным корпусом и массивной головой. Цвет глаз варьируется от светло- до темно-коричневого, при этом веки всегда черные, независимо от окраса. Уши треугольной формы и среднего размера, которые часто купируются в зависимости от страны, в которой родилась собака — в некоторых регионах такая процедура запрещена. То же самое касается и хвоста.
Окрас алабая может быть разнообразен, но исключает голубой, коричневый и чепрачный (рыже-черный).
Размеры
Рост взрослой среднеазиатской овчарки достигает не менее 65 сантиметров в холке у самки и не менее 70 см у самца. Вес колеблется от 40 до 80 килограммов.
Характер
Несмотря на грозный внешний вид, алабаи — собаки спокойные, им не свойственна суетливость. Они сдержанные, гордые и независимые. К посторонним относятся осторожно, но очень преданы своему хозяину, хорошо ладят с семьей и без злости реагируют на домашних животных.
Среднеазиаты обладают развитым чувством собственничества по отношению к своей территории, поэтому вторжение чужака во владения не терпят и проявляют охранные качества в случае явной провокации с его стороны. На прогулке они ведут себя спокойно, но нуждаются в крепком поводке — это сдерживающий фактор.
Собаке этой породы свойственно серьезное отношение к жизни, самостоятельность в принятии решений, высокий интеллект и послушание. В целом, характер среднеазиатской овчарки можно описать как уравновешенный и благородный.
Условия ухода и содержания
Долгая история сделала из алабаев неприхотливых собак, которые могут адаптироваться к любым условиям. Не очень хорошо подходят для жизни в квартире, поэтому во взрослом возрасте лучше всего их содержать на территории частного дома, в большом и теплом вольере. Щенков желательно держать дома, пока они не окрепнут и не подрастут для улицы.
Азиаты не нуждаются в частом купании: мыть их можно раз в месяц или даже реже. Самое важное из ухода — регулярное вычесывание шерсти, особенно в периоды линьки. Эта порода очень чистоплотна, поэтому хозяину необходимо следить за чистотой вольера и стирать подстилку хотя бы раз в месяц.
Если же собака обитает в квартире, ее нужно выгуливать не менее двух раз в день. По словам Людмилы Рогинской, для квартиры больше подходит самка, так как она более неприхотлива, чем самец.
Питание пса должно быть сбалансированным, наполненным витаминами и минералами. Кормить собаку можно сухим кормом, но он должен быть качественным и отвечать потребностям крупных собак. Возможно и питание натуральными продуктами, тогда в рационе должны присутствовать мясо, крупы, овощи. Допускается кормление субпродуктами и морской рыбой.
"Владельцам щенков алабая я всегда говорю, что им категорически нельзя давать копченое, соленое, никаких колбас и тому подобного, — поделилась Рогинская. — Солить кашу нужно в три раза меньше, чем людям. Жареное и сладкое тоже нельзя, угостить можно баранками или печеньем".
Правила воспитания и дрессировки
При выращивании щенка алабая воспитанием следует заниматься с самого раннего возраста. Для правильной дрессировки этой большой собаки лучше обратиться к специалисту. Если такой возможности нет, то тренировки должны происходить систематически по 20-30 минут в день.
Среднеазиаты - очень умные собаки, но не любят однотипные задачи, могут проявлять упрямство и повиноваться не сразу, поэтому хозяину нужно проявлять терпение и строгость. Базовые команды, которым нужно обучить пса: "Ко мне!", "Сидеть!", "Место!", "Фу!" и так далее. В процессе воспитания важно следить за тем, как собака реагирует на незнакомцев и общается со “своими”.
"Когда алабая дрессируют и воспитывают, это очень хорошо сказывается на его интеллектуальном развитии. Но есть одна особенность. Например, вы можете прекрасно обучить его ходить на своем участке без поводка, но если вы выйдете на улицу, он может сорваться. Но дрессируются они великолепно, не хуже немецких овчарок. Правило, которому нужно непременно следовать — никогда не спускать собаку с поводка", — рассказала кинолог.
За правильное выполнение команды алабая, как и любую другую собаку, нужно поощрять лакомством или поглаживанием, а вот применение физической силы недопустимо ни в коем случае.
Распространенные болезни
Собаки этой породы имеют крепкий иммунитет к различным заболеваниям, но не полностью защищены от них. Проблемы со здоровьем могут быть обусловлены генетикой или появиться из-за неправильных условий содержания.
Основные проблемы, с которыми сталкиваются среднеазиатские овчарки, касаются опорно-двигательного аппарата. Из-за крупной комплекции и большой массы тела на суставы ложится серьезная нагрузка, которая может привести к возникновению различных форм артрита или артроза. Чтобы избежать этого, нужно внимательно следить за весом питомца и не перекармливать его. Неправильное питание и ожирение опасно и по другой причине — у собаки может нарушиться обмен веществ, который приведет к диабету.
По словам эксперта, у азиатов часто возникает экзема, особенно во время линьки, но она быстро проходит после использования лекарственных препаратов. Бывают и проблемы с ушами в виде бактериальной инфекции.
Так как большинство алабаев живут на улице, несколько раз в год желательно проводить дегельминтизацию (избавление от паразитов), а для борьбы с блохами и клещами следует приобрести специальный ошейник.
Тем, кто хочет завести среднеазиатскую овчарку, Людмила Рогинская дала совет, который поможет в выборе щенка.
"Прежде всего нужно посетить питомник, откуда человек хочет взять собаку, и обязательно протестировать щенка. Должны быть протестированы родители. Не чемпионством, а именно характером — на охрану, на адекватность поведения. Один маленький пример: можно дать щенку кость, чтобы он погрыз ее минут десять, а потом попросить заводчика эту кость забрать. Если щенок зарычал, то сто процентов потом с ним будут проблемы".