https://ria.ru/20201106/sobaki-1583420739.html

Хаски — все, что нужно знать о породе

Хаски — все, что нужно знать о породе

Хаски — порода собак, которую вывели эскимосы, привыкшая к холодам и непосильному труду. Какие условия создать, чтобы она выжила в городской квартире,... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:45

2020-11-06T17:45

2020-11-06T17:45

собаки

общество

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Хаски — порода собак, которую вывели эскимосы, привыкшая к холодам и непосильному труду. Какие условия создать, чтобы она выжила в городской квартире, рассказывает РИА Новости.Как появились хаскиПорода существует уже многие сотни лет для помощи человеку в условиях жизни на Крайнем Севере. Хаски - это общее название для нескольких пород ездовых собак. Считается, что впервые появилась на территории Арктики, а потом и в других регионах. Например, сибирскую хаски вывели чукчи на территории Сибири, чтобы преодолевать большие расстояния, перевозить людей и грузы в суровых климатических условиях. Это сформировало строение и внешний вид собаки и закалило ее характер. Само название “хаски” происходит от искаженного слова “экси”, что означает “эскимос”.Несмотря на то, что сибирский хаски - одна из самых древних пород в мире, ее распространение за пределами ареала обитания началось только в 20 веке. В Америку собака попала в 1908 году и использовалась для участия в гонках и дальнейшего разведения. Хаски пришлась по душе и на Аляске - их стали использовать каюры - погонщики собак, запряженных в нарты.В историю человечества порода вошла благодаря доставке вакцины от дифтерии в аляскинский Ном в 1925 году. Тогда отрезанный от мира город оказался без лекарств. Помочь вызвалась упряжка хаски Леонарда Сеппалы. Снаряженная экспедиция прошла пусть 1 085 км всего за 5 дней и успешно доставила лекарство в место назначения, и эпидемия дифтерии прекратилась в течение нескольких недель.Позже развитие породы происходило в основном на территории Америки для участия в гонках. В виде собаки-компаньона сибирские хаски стали использоваться после 70-х годов прошлого века, а в Россию вернулись только в 90-е. Описание хаскиОтличаются высоким интеллектом, выносливостью и большой энергией. Эта порода абсолютно непригодна для охраны, потому что ее территориальный инстинкт сведен к минимуму. При этом имеет развитые охотничьи инстинкты, но для охоты также не подходит - делиться добычей она не станет. Быстро приспосабливается к новым условиям и вполне пригодна для содержания в квартире. Окрас может быть практически любой, самые популярные: черно-белый и серо-белый. Особенность этого пса - гетерохромия, поэтому глаза у него могут быть разных цветов. Продолжительность жизни составляет от 12 до 15 лет. Цена на породистую особь начинается от 25 тыс. руб. РазмерыВзрослые самцы сибирской хаски вырастают до 60 сантиметров, самки - до 56-ти. Вес колеблется от 16 до 28 килограммов. СтроениеДля породы характерна компактность и гармоничное телосложение. Условия Крайнего Севера сформировали легкую и свободную в движениях собаку, с густой, плотной шерстью. Кости хаски не тяжелые, но крепкие. Обладают сильной спиной и глубокой грудной клеткой. ХарактерСибирские хаски - это дружелюбные, преданные и любящие человека собаки. Несмотря на энергичность, имеют спокойный нрав. Порода совсем не агрессивна, даже к чужаку, а попытки вызвать агрессию могут привести к нарушениям психики. Среда обитания и рабочие функции, которые выполняли хаски, наделили их не только большим умом, но и самостоятельностью в принятии решений. Для большой семьи такая собака станет отличным компаньоном, хотя в качестве хозяина признает только одного человека. Отлично ладит с детьми и относится к ним ласково, нежно и терпеливо.Как рассказала РИА Новости Анжела Диденко, заводчица питомника “Хаски Клаб”, свойства этой породы используют в хаски-терапии. Пациенты центров, где лечатся дети с особенностями развития, играют и занимаются с обученными собаками.Отличительная черта характера породы хаски - склонность к побегам. Может сбежать при прогулке без поводка, выкопать лаз под забором или перепрыгнуть через него. Правила ухода и условия содержанияСобаки этой породы очень чистоплотны, уход за хаски сводится к заботе о густой шерсти. Это особенно важно во время линьки, поэтому вычесывать пса нужно регулярно. Шерсть и кожа не пахнет и имеет способность самоочищаться, из-за этого часто мыть питомца не нужно, иначе может появиться неприятный запах.“Сибиряки” подходят для квартиры, но в таком случае с ними следует часто и подолгу гулять. Приобретая щенка, нужно учитывать, что это не простая комнатная собака, которая будет весь день лежать на диване. Ей необходимы активные прогулки, движение, разнообразные игры, физические нагрузки. При проживании в частном доме псу нужно построить удобный просторный вольер, пол которого лучше сделать из камня. Также следует позаботиться о качестве ограды участка, иначе животное может сбежать.Рацион должен быть сбалансированным и наполненным всеми необходимыми для здоровья витаминами и минералами. От правильного кормления щенка зависит его будущее здоровье, поэтому давать пищу в возрасте 2-4 недель нужно до 6 раз в сутки. Со временем количество кормлений уменьшается, а после 7 месяцев сокращается до двух раз в день.Подачки со стола нужно полностью исключить. Кормить сибирскую хаски можно сухим кормом, желательно премиум-класса, или натуральными продуктами. В первом случае следует учитывать возраст, анатомию и энергетические затраты собаки. Во втором - к рациону нужно подойти с большой ответственностью, чтобы она получала все полезные для развития и здоровья вещества. В меню должны входить мясо, каши (рис, гречка), яйца, овощи, фрукты, кефир и т.д.Правила дрессировки и воспитанияСчитается, что собаки хаски хорошо поддаются обучению и дрессировке. Начинать этот процесс нужно уже в раннем возрасте, чтобы вырастить послушное и воспитанное животное. Хозяин должен стать для питомца авторитетом, но обучать его в меру строго и справедливо. Излишняя мягкость разбалует щенка, жестокость - озлобит. При дрессировке необходимо запастись терпением и решительностью. За успешно выполненную команду хаски, как и любую другую собаку, нужно поощрять лакомством или похвалой. Также для породы важен процесс социализации, поэтому псу нужно общаться с другими людьми и животными. Команды, которым стоит обучить животное: "Сидеть!", "Стоять!", "Ко мне!", "Лежать!", "Фу!". Тренировки должны быть короткими и интересными, чтобы удержать внимание собаки. Не следует сразу обучать ее множеству команд, потому что это не увенчается успехом.Рукоприкладство во время воспитания категорически запрещено. Также важно помнить, что юные хаски имеют склонность грызть вещи, начиная от домашних тапок и заканчивая документами. Такое поведение нужно искоренять в раннем возрасте, чтобы оно не переросло в привычку на всю жизнь. Для этого можно купить прочные игрушки или кость.Предрасположенность к болезнямПорода отличается крепким иммунитетом и хорошим здоровьем, но может столкнуться с некоторыми проблемами. Перед покупкой щенка нужно изучить его родословную на наличие генетических заболеваний. Среди них могут быть сердечные патологии, эндокринные заболевания, болезни глаз, нервной и иммунной систем, опорно-двигательного аппарата и другие. Важно произвести своевременную полную вакцинации питомца и регулярно показывать его врачу. Кроме этого, необходима своевременная дегельминтизация (очищение от паразитов) и осмотр глаз, ушей и состоянием шерсти. Рекомендации по выбору щенкаПеред покупкой нужно понимать, что изначально это рабочая порода и ей нужно уделять много времени и внимания. Маленького хаски следует брать в специализированных питомниках. Также с заводчиком можно консультироваться по поводу воспитания, содержания и ухода, а он, в свою очередь, расскажет о характере и особенностях каждого малыша. По словам специалистов, на рынке или через сайты купли-продажи брать животное не стоит, иначе можно пострадать от мошенников или недобросовестных заводчиков. Выбирая сибирскую хаски, нужно отталкиваться от своих предпочтений в окрасе и характере. Питомца можно брать уже в двухмесячном возрасте.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

собаки, общество