Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях войны

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. На сайте Минобороны опубликовали уникальные исторические документы, рассказывающие о начале Великой Отечественной войны. Среди них — первый советский боевой приказ и трофейная карта немецкого плана "Барбаросса".

Документы оцифровали сотрудники департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства совместно с центральным архивом Минобороны. Их обнародование приурочили к годовщине начала Великой Отечественной войны.

На сайте можно ознакомиться с рассекреченными архивными документами — директивами наркомата обороны СССР, приказами и донесениями командиров воинских частей и соединений, которые первыми приняли на себя удар немецких войск.

В проекте впервые представлена трофейная карта начального этапа плана "Барбаросса", где подробно указано размещение у советских границ группировок немецко-фашистских войск и обозначены планируемые направления основных ударов вермахта в первые дни войны.

Среди опубликованных документов также десятки наградных листов на красноармейцев и командиров.

© Минобороны Трофейная карта "План Барбаросса". 22 июня 1941 © Минобороны Трофейная карта "План Барбаросса". 22 июня 1941

Защита исторической памяти

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что Великая Отечественная война — это самое важное, событие ХХ века и, пожалуй, всей истории России. По словам политолога, сейчас особенно важно сохранить связующую нить, скрепляющую историческую память.

"Не менее важным это является также в силу того, что в последние годы и десятилетия мы видим достаточно явно выраженную тенденцию пересмотреть результаты Великой Отечественной войны, Второй мировой войны", — сказал политолог в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что опубликованные документы касаются тем, которые чаще всего пытаются фальсифицировать: начала войны, "пакта Молотова-Риббентропа" и неисчислимых жертв в войне.

"Предпринимается массированная атака на объективную историческую реальность, попытка заменить факты вымыслом", — подчеркнул Шаповалов и добавил, что "атака идет по разным направлениям и достаточно активно".

По его мнению, сейчас опубликование документов особенно ценно, потому что настоящие исторические факты могут стать важным фундаментом в защите исторической памяти.