Минобороны опубликовало документы о прототипах героев военных фильмов

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Минобороны России сообщило о публикации уникальных документов о прототипах героев военных фильмов.

"На сайте военного ведомства опубликованы уникальные архивные документы, которые расскажут о реальных событиях военных лет и их участниках, чьи истории легли в основу знаменитых военных кинолент", — говорится в сообщении.

Отмечается, что опубликованные документы "посвящены мужеству и героизму защитников Родины, которым посвящены шедевры отечественного кинематографа". В списке кинолент — "В небе "ночные ведьмы", "Экипаж машины боевой", "Батальоны просят огня", "Аты-баты, шли солдаты", "Командир счастливой "Щуки".

Добавляется, что на сайте Минобороны пользователи смогут ознакомиться и оперативными сводками, историческими формулярами и журналами боевых действий частей и соединений.