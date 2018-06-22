РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"Фундамент в защите исторической памяти". Политолог о документах начала ВОВ

08:2422.06.2018
031752
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаПамятник Брестская крепость - геройПамятник Брестская крепость - герой
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Опубликованы уникальные документы начала Великой Отечественной войны. Сейчас особенно важно сохранять историческую память, уверен политолог Владимир Шаповалов. Об этом он говорил в эфире радио Sputnik.

Уникальные исторические документы, рассказывающие о первых сражениях Великой Отечественной войны, опубликованы в пятницу на официальном сайте Минобороны России. Среди них – первый советский боевой приказ войны и трофейная карта немецкого плана "Барбаросса".

Информация была размещена на официальном сайте военного ведомства 22 июня, в День памяти и скорби. Департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства совместно с центральным архивом Минобороны нашел и оцифровал уникальные, ранее не публиковавшиеся документов.

Посетители сайта смогут ознакомиться с рассекреченными архивными документами – директивами наркомата обороны СССР, приказами и донесениями командиров воинских частей и соединений, которые первыми приняли на себя удар немецких войск, наградными документами с описаниями подвигов и первыми указами о награждениях орденами и медалями начальствующего и рядового состава Красной армии.

"Размещение на портале Минобороны беспрецедентного информационного ресурса, посвященного началу Великой Отечественной войны, ставит заслон набирающей обороты фальсификации истории, документально развенчивает многие ее лживые мифы, становится важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи", – отметили в военном ведомстве.

Это одна из важнейших задач, отметил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik.

"Великая Отечественная война – это самое важное, системообразующее для нашей памяти событие ХХ века и, пожалуй, всей нашей истории. Сейчас, в период, когда ветераны, к сожалению, уходят от нас, особенно важно, чтобы эта связующая нить, скрепляющая нашу историческую память, сохранялась. Не менее важным это является также в силу того, что в последние годы и десятилетия мы видим достаточно явно выраженную тенденцию пересмотреть результаты Великой Отечественной войны, Второй мировой войны", – сказал Владимир Шаповалов.

Он отметил, что опубликованные документы касаются тем, которые чаще всего пытаются фальсифицировать.

"Основные темы, которые сейчас фальсифицируются, – это тема начала войны, "пакта Молотова-Риббентропа"; тема неисчислимых жертв в войне, которые якобы явились следствием слабости СССР, его неготовности к военным действиям и позиции советского руководства, которое якобы не ценило жизнь простого человека. Предпринимается массированная атака на объективную историческую реальность, попытка заменить факты вымыслом. Атака идет по разным направлениям и достаточно активно. Поэтому в настоящее время, в силу того, что появляется много фейковой информации и лжесвидетельств о начале войны и предвоенном периоде, опубликование документов особенно важно и ценно, поскольку именно настоящие исторические факты могут стать очень важным фундаментом в защите исторической памяти", – уверен Владимир Шаповалов.

Среди представленных на сайте Минобороны документов – копия директивы наркомата обороны №1 от 22 июня 1941 года, подписанная начальником генштаба Георгием Жуковым и наркомом обороны Семеном Тимошенко и переданная в ночь на 22 июня командующим 3-й, 4-й и 10-й армиями. Есть и рассекреченная копия рукописного боевого приказа наркомата обороны №2 от 22 июня 1941 года, собственноручно составленного Жуковым спустя три часа после начала войны – в 7.15 утра. Приказ предписывает Красной армии "всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу", а бомбардировочной и штурмовой авиации – уничтожать вражеские самолеты на аэродромах базирования и группировки наземных войск "на глубину германской территории до 100-150 километров".

В проекте впервые представлена трофейная карта начального этапа плана "Барбаросса", где подробно указано размещение у советских границ группировок немецко-фашистских войск и обозначены планируемые направления основных ударов вермахта в первые дни войны.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
22 июня 15:00
-
Бразилия
-
Коста-Рика
22 июня 18:00
-
Нигерия
-
Исландия
22 июня 21:00
-
Сербия
-
Швейцария
23 июня 15:00
-
Бельгия
-
Тунис
Чемпионат мира по футболу 2018
22 июня 15:00
-
Бразилия
-
Коста-Рика
22 июня 18:00
-
Нигерия
-
Исландия
22 июня 21:00
-
Сербия
-
Швейцария
23 июня 15:00
-
Бельгия
-
Тунис
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена