"Фундамент в защите исторической памяти". Политолог о документах начала ВОВ

Опубликованы уникальные документы начала Великой Отечественной войны. Сейчас особенно важно сохранять историческую память, уверен политолог Владимир Шаповалов. Об этом он говорил в эфире радио Sputnik.

Уникальные исторические документы, рассказывающие о первых сражениях Великой Отечественной войны, опубликованы в пятницу на официальном сайте Минобороны России. Среди них – первый советский боевой приказ войны и трофейная карта немецкого плана "Барбаросса".

Информация была размещена на официальном сайте военного ведомства 22 июня, в День памяти и скорби. Департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства совместно с центральным архивом Минобороны нашел и оцифровал уникальные, ранее не публиковавшиеся документов.

Посетители сайта смогут ознакомиться с рассекреченными архивными документами – директивами наркомата обороны СССР, приказами и донесениями командиров воинских частей и соединений, которые первыми приняли на себя удар немецких войск, наградными документами с описаниями подвигов и первыми указами о награждениях орденами и медалями начальствующего и рядового состава Красной армии.

"Размещение на портале Минобороны беспрецедентного информационного ресурса, посвященного началу Великой Отечественной войны, ставит заслон набирающей обороты фальсификации истории, документально развенчивает многие ее лживые мифы, становится важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи", – отметили в военном ведомстве.

Это одна из важнейших задач, отметил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik.

"Великая Отечественная война – это самое важное, системообразующее для нашей памяти событие ХХ века и, пожалуй, всей нашей истории. Сейчас, в период, когда ветераны, к сожалению, уходят от нас, особенно важно, чтобы эта связующая нить, скрепляющая нашу историческую память, сохранялась. Не менее важным это является также в силу того, что в последние годы и десятилетия мы видим достаточно явно выраженную тенденцию пересмотреть результаты Великой Отечественной войны, Второй мировой войны", – сказал Владимир Шаповалов.

Он отметил, что опубликованные документы касаются тем, которые чаще всего пытаются фальсифицировать.

"Основные темы, которые сейчас фальсифицируются, – это тема начала войны, "пакта Молотова-Риббентропа"; тема неисчислимых жертв в войне, которые якобы явились следствием слабости СССР, его неготовности к военным действиям и позиции советского руководства, которое якобы не ценило жизнь простого человека. Предпринимается массированная атака на объективную историческую реальность, попытка заменить факты вымыслом. Атака идет по разным направлениям и достаточно активно. Поэтому в настоящее время, в силу того, что появляется много фейковой информации и лжесвидетельств о начале войны и предвоенном периоде, опубликование документов особенно важно и ценно, поскольку именно настоящие исторические факты могут стать очень важным фундаментом в защите исторической памяти", – уверен Владимир Шаповалов.

Среди представленных на сайте Минобороны документов – копия директивы наркомата обороны №1 от 22 июня 1941 года, подписанная начальником генштаба Георгием Жуковым и наркомом обороны Семеном Тимошенко и переданная в ночь на 22 июня командующим 3-й, 4-й и 10-й армиями. Есть и рассекреченная копия рукописного боевого приказа наркомата обороны №2 от 22 июня 1941 года, собственноручно составленного Жуковым спустя три часа после начала войны – в 7.15 утра. Приказ предписывает Красной армии "всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу", а бомбардировочной и штурмовой авиации – уничтожать вражеские самолеты на аэродромах базирования и группировки наземных войск "на глубину германской территории до 100-150 километров".

В проекте впервые представлена трофейная карта начального этапа плана "Барбаросса", где подробно указано размещение у советских границ группировок немецко-фашистских войск и обозначены планируемые направления основных ударов вермахта в первые дни войны.

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