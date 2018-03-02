МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Документы об увековечении памяти Героя Советского Союза Александра Матросова опубликованы на сайте Минобороны к 75-летию его подвига, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

"К 75-летию подвига стрелка-автоматчика 2-го отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сталинской стрелковой бригады добровольцев-сибиряков Героя Советского Союза красноармейца Александра Матросова на официальном сайте Минобороны России запущен мультимедийный раздел с уникальными архивными документами, посвященными увековечению памяти Героя", — говорится в сообщении.

В разделе представлены материалы из фондов Центрального архива Минобороны. В частности, в докладе замначальника Главного Политуправления РККА от декабря 1944 года, приводится подробный отчет о работе по установлению точного места погребения Матросова с описанием состояния могилы и предлагаемых мероприятий по увековечению его памяти.

В центральном архиве выявлены сведения о военнослужащих, совершивших подвиг, аналогичный подвигу Александра Матросова. Сотрудники архива собрали информацию о 500 героев и свели информацию о них в сборник, который будет опубликован в ближайшее время.

"Рассекреченные документы с описанием подвигов нескольких из них — в специальном разделе на официальном сайте Минобороны России "Бросок в вечность", — рассказали в военном ведомстве.