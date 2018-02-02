Минобороны опубликовало архивные документы к годовщине Сталинградской битвы

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Министерство обороны России запустило на своем сайте мультимедийный раздел с архивными документами к 75-й годовщине Сталинградской битвы.
Отмечается, что основу раздела составляют наградные листы на присвоение звания Героя Советского Союза военным и командирам Красной Армии, защищавшим город. Также пользователи смогут прочитать официальные описания подвигов пулеметчика гвардии сержанта Якова Павлова, который с горсткой бойцов месяц удерживал стратегически важное здание; снайпера младшего лейтенанта Василия Зайцева, который за чуть более чем два месяца уличных боев уничтожил 225 фашистов.
День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943), установленный в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России", отмечается 2 февраля.