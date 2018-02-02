Минобороны опубликовало архивные документы к годовщине Сталинградской битвы

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Министерство обороны России запустило на своем сайте мультимедийный раздел с архивными документами к 75-й годовщине Сталинградской битвы.

Среди опубликованных документов — рукописный текст телеграммы-донесения командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Константина Рокоссовского в Ставку Верховного Главнокомандования о пленении командующего шестой немецкой армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса, добавляют в Минобороны.

Отмечается, что основу раздела составляют наградные листы на присвоение звания Героя Советского Союза военным и командирам Красной Армии, защищавшим город. Также пользователи смогут прочитать официальные описания подвигов пулеметчика гвардии сержанта Якова Павлова, который с горсткой бойцов месяц удерживал стратегически важное здание; снайпера младшего лейтенанта Василия Зайцева, который за чуть более чем два месяца уличных боев уничтожил 225 фашистов.

В Минобороны уточняют, что значительную часть документов составляют выпуски фронтовой газеты 13-й гвардейской стрелковой дивизии "На разгром врага" за те полгода, когда шли самые ожесточенные бои за Сталинград. Из газет можно узнать историю борьбы Красной Армии за город, а также прочесть в них правительственные документы того времени, списки награжденных боевыми орденами и медалями, рассказы о героических подвигах красноармейцев.

День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943), установленный в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России", отмечается 2 февраля.