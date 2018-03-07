Минобороны опубликовало архивные документы о подвигах женщин в годы войны

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Минобороны России накануне 8 марта опубликовало на своем сайте архивные документы о подвигах советских женщин в годы Великой Отечественной войны, сообщает военное ведомство.

"На официальном сайте Минобороны России в преддверии Международного женского дня запущен новый исторический мультимедийный раздел, посвященный советским женщинам, геройством и доблестью стяжавшим бессмертную славу на полях сражений Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении.

По данным военных, в разделе размещены подборки рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России: письма, фотографии, вырезки из газет военных лет, докладные записки, наградные документы.

В документах описаны подвиги медсестры Марии Феофановой, вынесшей с поля боя 46 раненых бойцов, ефрейтора Натальи Костяницыной, которая ручной гранатой уничтожила пулеметный расчет врага, старшего сержанта Воеводиной, радистки Ольги Филаткиной, героя Советского Союза Татьяны Барамзиной и танкистки Марии Октябрьской.

"Каждая из этих подборок – это история в миниатюре, а вместе они – калейдоскоп женских судеб, полных отваги, мужества, самоотверженных и отнюдь не женских поступков", — отмечается в сообщении.