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Зачем было звонить: Россия обманула надежды Порошенко

08:5011.06.2018
(обновлено: 09:44 11.06.2018)
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© РИА Новости / Михаил ПалинчакПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Ирина Алкснис, для РИА Новости 

Следует отдать должное украинским властям: они обладают впечатляющим талантом привлекать к себе внимание как широкой, так и профессиональной аудитории, даже в условиях крайне жесткой информационной конкуренции со стороны куда более масштабных и влиятельных фигур и сил.

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Ла Мальбе. 8 июня 2018 года
© AFP 2018 / Saul Loeb
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Учитывая параллельное проведение саммитов ШОС и "Большой семерки" с многочисленными крайне громкими (а в случае с G-7 — даже скандальными) информационными поводами, приковавшими к себе всеобщий интерес и бурное обсуждение, могло показаться, что просто невозможно втиснуть в медиаповестку хоть что-то, способное отвлечь публику от китайского Циндао и канадского Ла Мальбе.

Однако Киеву это удалось. Сообщение о телефонном разговоре российского и украинского президентов успешно заняло свое место в топе новостей и спровоцировало разнообразные версии о подоплеке событий. Причем у наблюдателей интерес вызвал не только факт звонка Петра Порошенко Владимиру Путину, но и то, что российский президент нашел время ответить на него в крайне напряженном графике последних дней.

Причинами, побудившими украинского президента позвонить российскому лидеру, можно только спекулировать. Однако невозможно игнорировать тот факт, что в текущий момент сложилась весьма неблагоприятная обстановка как вокруг Украины, так и для ее руководства лично.

«Группа семи»
© Инфографика
"Группа семи"

Сторожевой корабль береговой охраны Пограничной службы ФСБ России по Республике Крым
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Данная негативная тенденция проявилась уже довольно давно, но именно сейчас "звезды сошлись" особенно показательно и становятся все более значимым фактором внутриукраинской повестки. Дело в том, что за последнее время произошло одновременное "банкротство" сразу ряда ключевых идей, на которых стояло украинское постмайданное государство.

Россия построила и запустила в эксплуатацию Крымский мост. Международная изоляция "агрессора" превратилась в откровенный миф, а антироссийские высказывания западных государств становятся все более редкими и формально-протокольными, за чем стоит уже совершенно нескрываемое полномасштабное восстановление сотрудничества с Россией. Да и сам термин "евроатлантическая солидарность", к которой так стремится присоединиться Украина, превращается в насмешку над реально происходящими процессами в отношениях США с другими западными странами. При этом во все большем количестве государств к власти приходят силы с репутацией "пророссийских" и склонные к снятию санкций. Ситуация в российской экономике и рост мировых цен на нефть развеивают иллюзии о неизбежном скором крахе российской социально-экономической системы даже у самых мечтательных противников Кремля на Украине. Надежды на лишение России чемпионата мира по футболу также не оправдались. А самого Владимира Путина с максимальными почестями чествуют и на Западе (Австрия), и на Востоке (Китай).

Очистка символического сварного стыка Турецкого потока. Архивное фото
© Фото : "Турецкий поток"
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На этом фоне уверенность, что Россия не построит "Северный поток — 2", еще один столп безоглядной украинской веры последних лет, также быстро развеивается. Жизнь как будто задалась целью выставить Украину и ее руководителей в максимально смешном свете. Стоило Петру Порошенко заявить о своей убежденности, что этот проект не будет реализован, как буквально на следующий день пришла новость из Швеции, выдавшей всю необходимую документацию для него. Ничего удивительного, что в этой ситуации понимание, что Россия вместе с Германией может преодолеть оставшиеся (уже не очень многочисленные) препятствия и построить газопровод, настигает все большую часть украинского общества.

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Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / пресс-служба президента Украины
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Порошенко поблагодарил лидеров G7 за "мощный сигнал" поддержки Украины‍
Для полноты картины — Украина сама получает все более неприятные и частые "щелчки по носу" от Запада. С МВФ отношения усложняются. А ощутимые репутационные потери в глазах Европы из-за организации финала Лиги чемпионов в Киеве сменились грандиозным скандалом на весь мир вокруг инсценировки убийства Аркадия Бабченко. 

В общем, как говорится, куда не кинь — всюду клин.

И никакие посты в фейсбуке от Петра Порошенко, заявляющего, что "Украина находится среди ключевых приоритетов свободного мира", не способны изменить того, что Дональд Трамп откровенно отмахнулся от темы Крыма, просто переложив ответственность за сложившуюся ситуацию на своего предшественника. Это не может не влиять на умонастроения внутри украинского общества и позиции руководства страны.

Президент Украины Петр Порошенко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Порошенко обвинил Россию в "фейках". В итоге сел в лужу
Более того. Для украинских властей ситуация усугубляется таким "малозначительным" фактором, как президентские выборы менее чем через год — в марте 2019-го. При этом все замеры общественного мнения показывают катастрофические для украинского президента рейтинги.

Говорить о какой-либо демократии в приложении к Украине последних лет, разумеется, не приходится. Однако задача переизбрания Петра Порошенко даже в этой ситуации выглядит крайне нетривиальной, что усугубляется активной ролью внешних сил, которые могут сделать ставку на другие фигуры.

Украинский президент находится в состоянии все более жесткого цейтнота и для удержания у власти явно будет готов на любые шаги. Самое смешное, что Москва обладает рядом рычагов, способных как помочь, так и сильно помешать Петру Порошенко.

СМИтают инакомыслие
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
СМИтают инакомыслие

Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко в Киеве. Архивное фото
© AFP 2018 / Efrem Lukatsky
Любителям здесь не место: профессиональные клоуны сметут Порошенко
Возможно, именно тут стоит искать разгадку звонка Порошенко Путину.

Судя по официальной информации, одной из ключевых тем разговора президентов были российские граждане, находящиеся в заключении на Украине, и украинские — в России. В данный момент наиболее на слуху имена Кирилла Вышинского, против которого на Украине возбуждено дело по обвинению в госизмене за журналистскую деятельность, и Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм. Более того, в ходе разговора была достигнута договоренность о посещении омбудсменами обеих стран своих граждан в стране заключения, а российской Совет по правам человека выступил за обмен заключенными.

Учитывая, что дело Сенцова имеет международный резонанс, его возвращение на Украину теоретически может обеспечить Петру Порошенко неплохие бонусы как внутри страны, так и за рубежом.

Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Проблема только в том, что опыт показывает: Украина и ее власти умудряются бездарно растрачивать даже, казалось бы, гарантированные успехи. Так что вряд ли, даже если подобный обмен состоится, Петр Порошенко много на этом выиграет — особенно на международной арене.

Более того, пример Надежды Савченко наглядно продемонстрировал, что трансформация национального героя в агента Кремля на Украине происходит крайне быстро, так что электоральный ресурс от возможного обмена Сенцова для Порошенко может оказаться неприлично кратким.

Минские соглашения
Минские соглашения
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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Вячеслав Юрьевич
Выпустить Сенцова будет большой ошибкой Путина,можно обменять только после украинских выборов...
09:03
11.06.2018
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Светлана Конюшенко
Петя прощается,прощается.... и не уходит. А в " немытую Россию" тянет и в газовую зависимость тоже, ....
09:07
11.06.2018
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