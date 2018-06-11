Зачем было звонить: Россия обманула надежды Порошенко

Ирина Алкснис, для РИА Новости
Следует отдать должное украинским властям: они обладают впечатляющим талантом привлекать к себе внимание как широкой, так и профессиональной аудитории, даже в условиях крайне жесткой информационной конкуренции со стороны куда более масштабных и влиятельных фигур и сил.
Однако Киеву это удалось. Сообщение о телефонном разговоре российского и украинского президентов успешно заняло свое место в топе новостей и спровоцировало разнообразные версии о подоплеке событий. Причем у наблюдателей интерес вызвал не только факт звонка Петра Порошенко Владимиру Путину, но и то, что российский президент нашел время ответить на него в крайне напряженном графике последних дней.
Причинами, побудившими украинского президента позвонить российскому лидеру, можно только спекулировать. Однако невозможно игнорировать тот факт, что в текущий момент сложилась весьма неблагоприятная обстановка как вокруг Украины, так и для ее руководства лично.
Россия построила и запустила в эксплуатацию Крымский мост. Международная изоляция "агрессора" превратилась в откровенный миф, а антироссийские высказывания западных государств становятся все более редкими и формально-протокольными, за чем стоит уже совершенно нескрываемое полномасштабное восстановление сотрудничества с Россией. Да и сам термин "евроатлантическая солидарность", к которой так стремится присоединиться Украина, превращается в насмешку над реально происходящими процессами в отношениях США с другими западными странами. При этом во все большем количестве государств к власти приходят силы с репутацией "пророссийских" и склонные к снятию санкций. Ситуация в российской экономике и рост мировых цен на нефть развеивают иллюзии о неизбежном скором крахе российской социально-экономической системы даже у самых мечтательных противников Кремля на Украине. Надежды на лишение России чемпионата мира по футболу также не оправдались. А самого Владимира Путина с максимальными почестями чествуют и на Западе (Австрия), и на Востоке (Китай).заявить о своей убежденности, что этот проект не будет реализован, как буквально на следующий день пришла новость из Швеции, выдавшей всю необходимую документацию для него. Ничего удивительного, что в этой ситуации понимание, что Россия вместе с Германией может преодолеть оставшиеся (уже не очень многочисленные) препятствия и построить газопровод, настигает все большую часть украинского общества.
В общем, как говорится, куда не кинь — всюду клин.
И никакие посты в фейсбуке от Петра Порошенко, заявляющего, что "Украина находится среди ключевых приоритетов свободного мира", не способны изменить того, что Дональд Трамп откровенно отмахнулся от темы Крыма, просто переложив ответственность за сложившуюся ситуацию на своего предшественника. Это не может не влиять на умонастроения внутри украинского общества и позиции руководства страны.
Говорить о какой-либо демократии в приложении к Украине последних лет, разумеется, не приходится. Однако задача переизбрания Петра Порошенко даже в этой ситуации выглядит крайне нетривиальной, что усугубляется активной ролью внешних сил, которые могут сделать ставку на другие фигуры.
Украинский президент находится в состоянии все более жесткого цейтнота и для удержания у власти явно будет готов на любые шаги. Самое смешное, что Москва обладает рядом рычагов, способных как помочь, так и сильно помешать Петру Порошенко.
Судя по официальной информации, одной из ключевых тем разговора президентов были российские граждане, находящиеся в заключении на Украине, и украинские — в России. В данный момент наиболее на слуху имена Кирилла Вышинского, против которого на Украине возбуждено дело по обвинению в госизмене за журналистскую деятельность, и Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм. Более того, в ходе разговора была достигнута договоренность о посещении омбудсменами обеих стран своих граждан в стране заключения, а российской Совет по правам человека выступил за обмен заключенными.
Учитывая, что дело Сенцова имеет международный резонанс, его возвращение на Украину теоретически может обеспечить Петру Порошенко неплохие бонусы как внутри страны, так и за рубежом.
Более того, пример Надежды Савченко наглядно продемонстрировал, что трансформация национального героя в агента Кремля на Украине происходит крайне быстро, так что электоральный ресурс от возможного обмена Сенцова для Порошенко может оказаться неприлично кратким.