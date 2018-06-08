Порошенко усомнился в реализации "Северного потока — 2"

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проект "Северный поток — 2" не будет реализован, сообщает издание "Гордон".

"Я считаю, что "Северный поток — 2" не сильно повлияет на украинскую экономику. Ведь его не будет. Я уверен, что общими усилиями мы сумеем его остановить", — заявил он на встрече со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Президент также назвал проект "политиканским" и сказал, что он "не имеет никакой экономической составляющей".

В то же время глава государства отметил, что убытки Украины в случае его реализации составят около трех миллиардов долларов. Примерно эту сумму, по его словам, Украина тратит на оборону.

"Вам понятно, зачем он строится? Не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию, а чтобы Украину оставить без денег на финансирование обороны", — сказал он.

Накануне стало известно, что Швеция выдала разрешение на прокладку газопровода. Ранее это сделали Германия и Финляндия. Компании Nord Stream 2 AG также предстоит получить согласие от Дании.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Топливную магистраль планируется построить рядом с "Северным потоком".

Против проекта выступают некоторые страны. В первую очередь Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, продвигающие амбициозные планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это политический проект.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.