МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама "допустил" возвращение Крыма в состав России. Об этом он сказал на саммите "Большой семерки" в Канаде, трансляцию которого вел телеканал Fox News.

"Вы должны спросить президента (Барака. — Прим. ред.) Обаму, потому что он был тем, кто дал Крыму уйти. <…> Обама может говорить все что хочет, но это он позволил России присоединить Крым. Возможно, у меня было бы совсем другое отношение", — заявил Трамп.

Ранее американский лидер отметил, что поддерживает идею о возвращении России в "Большую восьмерку". По его мнению, подобный шаг принес бы пользу для США и всего мира.

После распада СССР Крым оказался в составе Украины. В марте 2014 года после госпереворота в регионе прошел референдум и полуостров снова стал российским. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Киев по-прежнему считает регион своей, но временно оккупированной территорией.

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