Дело за судом: МВФ отказал Украине в помощи на ее условиях

МВФ не даст Киеву очередной транш, если тот не выполнит требования. У кредиторов они просты и понятны: отдать выбор судей для антикоррупционного суда международным экспертам. Чтобы следили, куда пойдут выделенные деньги. Кому же такое понравится?

Кто за Украину платит, тот ее и танцует. Международный валютный отказался идти на любые уступки Киеву в новых переговорах. Как сообщают украинские СМИ, сотрудники фонда в буквальном смысле послали украинскую делегацию. Домой, без денег и гарантий.

Чтобы договориться с МВФ, Украине, с одной стороны, придется повысить тарифы чуть ли не на все возможные услуги в стране. И с этим власть имущие спорить не могут и не пытаются. Но когда их пытаются лишить возможности судить самих себя своими судьями, они очень даже против. Фонд настаивает на том, чтобы последнее слово в выборе судей для антикоррупционного суда оставалось за международным советом экспертов. Украинцы тут же запричитали о нарушении суверенитета страны. А Рада предложила возложить эту функцию на Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС).

Есть мнение, что ревнители суверенитета просто лоббируют интересы тех, кто хочет безнаказанно "пилить" транши МВФ. Как может антикоррупционный суд обрастать судьями, удобными для тех, кто потенциально может быть коррупционером? Как говорится, а судьи кто?

Но пока получается, что нет судей – нет денег. МВФ отказался вести переговоры с украинцами, пока те не согласятся на условия кредиторов. Главный подводный камень во всей этой истории – отказ МВФ от продолжения финансовой программы помощи. Рассчитанная на 4 года программа предполагала выделение аж 17,5 млрд долларов. Пока выдано чуть больше половины. Причем в последние два года Киеву давали только крошки в миллиард долларов. На такие деньги экономику не возродить, даже курс национальной валюты не удержать, учитывая гражданскую войну в стране и желание олигархов перехватить что послаще из оставшихся на Украине активов.

Но самая главная потеря Украины еще впереди. Ведь если упрямые кредиторы в МВФ свернут программу помощи, то это отрубит Киев и от других возможных "печенек" со стороны отдельных стран-кредиторов. Вот и получится: пока будут спасать судей и коррупционеров от условий Запада, окажется, что страну уже не спасти от дефолта.

Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik

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