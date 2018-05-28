Дело за судом: МВФ отказал Украине в помощи на ее условиях

Кто за Украину платит, тот ее и танцует. Международный валютный отказался идти на любые уступки Киеву в новых переговорах. Как сообщают украинские СМИ, сотрудники фонда в буквальном смысле послали украинскую делегацию. Домой, без денег и гарантий.
Есть мнение, что ревнители суверенитета просто лоббируют интересы тех, кто хочет безнаказанно "пилить" транши МВФ. Как может антикоррупционный суд обрастать судьями, удобными для тех, кто потенциально может быть коррупционером? Как говорится, а судьи кто?
Но пока получается, что нет судей – нет денег. МВФ отказался вести переговоры с украинцами, пока те не согласятся на условия кредиторов. Главный подводный камень во всей этой истории – отказ МВФ от продолжения финансовой программы помощи. Рассчитанная на 4 года программа предполагала выделение аж 17,5 млрд долларов. Пока выдано чуть больше половины. Причем в последние два года Киеву давали только крошки в миллиард долларов. На такие деньги экономику не возродить, даже курс национальной валюты не удержать, учитывая гражданскую войну в стране и желание олигархов перехватить что послаще из оставшихся на Украине активов.
Автор Татьяна Голованова, радио Sputnik
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