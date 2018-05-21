Европейские болельщики тысячами сдают билеты: это победа Киева

Ирина Алкснис, для РИА Новости



Вокруг крупного футбольного события разворачивается масштабный скандал.

Болельщики тысячами сдают билеты. Крупные футбольные функционеры публично выражают свое возмущение и предъявляют претензии вышестоящим инстанциям. Глава департамента "Ливерпуля" по работе с болельщиками Тони Баррет принес извинения болельщикам и заявил, что это "решение… требует объяснения".

В общем, грандиозный скандал на весь футбольный — да и не только — мир.

Ах да, речь не о чемпионате мира, который меньше чем через месяц начинается в России, а о финале Лиги чемпионов, в котором сыграют как раз "Ливерпуль" и мадридский "Реал" и который пройдет в предстоящую субботу, 26 мая, в Киеве.

В целом с организацией самого матча дело обстоит более-менее нормально. Ну разве что городские власти послали УЕФА куда подальше, отказав организаторам в проведении традиционного по завершении мероприятия фейерверка. Обоснование железное и привычное (для следящих за украинской повесткой): какие фейерверки, пока война? Оказывается, еще осенью 2014 года Киевсоветом было принято специальное решение по этому поводу, так что никаких праздничных фейерверков до завершения АТО.

Главные же проблемы у футбольного мира с Киева возникли в иной плоскости. Максимально емко выразился тот же Тони Баррет, назвавший Киев "местом, куда настолько тяжело добраться и которое экстраординарно дорогое".

Во-первых, выяснилось, что в Киев практически никто из авиаперевозчиков не летает, прямых рейсов крайне мало и они, разумеется, уже раскуплены. Несколько дополнительных рейсов, организованных, например, авиакомпанией Iberia, проблему решить не в состоянии. А пересадочные рейсы (через Ригу, Минск и так далее) предлагают крайне замысловатую логистику и запредельно высокие цены.

Стоимость перелетов в Киев взлетела на 250 процентов, почти до тысячи евро. Самый дешевый билет до Киева на время матча стоит 791 евро. Причем на этот "дешевый" перелет с пересадкой нужно потратить 20 часов 50 минут, при этом самолет прибудет в 17:50 субботы, когда останется мало времени, чтобы добраться до стадиона.

А во-вторых, не менее сложной проблемой для желающих увидеть игру стало размещение в Киеве.

Украинские отельеры — и просто предприимчивые граждане — решили ковать железо, пока горячо, и взвинтили цены. В принципе, в этом нет ничего из ряда вон выходящего. Повышение цен на "высокий сезон" и "горячие" дни — обычная практика в любой точке мира.

Проблема — в масштабах произошедшего подорожания. В день финала ЛЧ ночь в киевской гостинице обойдется в среднем в 700 евро, а проживание в квартирах — еще дороже. Некоторые отели берут до 12 тысяч евро за две ночи в выходные, когда состоится финал, а номера в отеле Hotel Complex Verhovina в 11 километрах от центра города подорожали с 39 евро до 900 евро за ночь.

Неудивительно, что тысячи футбольных болельщиков, столкнувшись с подобными реалиями, решили отказаться от уже запланированной поездки. При этом нет сомнения, что те, кто все-таки поедет в Киев, также сохранят яркие впечатления и воспоминания о непомерной украинской жадности.

Негативный резонанс в Европе приобрел такой размах, что дошел и до Киева. Украинские патриоты уже открыто начали бить тревогу по поводу ущерба для имиджа страны, который обеспечили несознательные граждане.

Для людей, следящих за событиями на Украине, в происходящем нет ничего удивительного и из ряда вон выходящего. Наоборот, все это является наглядным подтверждением тех прогнозов, которые давались по поводу дальнейшего развития событий в этой стране еще четыре года назад.

Украина точно следует своей судьбе и сознательно выбранному пути, на котором трехмиллионная столица крупнейшего европейского (и транзитного — по своему положению) государства за несколько лет благополучно превратилась в географический тупик, причем не в фигуральном, а в буквальном смысле.

На этом пути деградация украинского государства идет своим чередом и достигла стадии, когда оно неспособно выполнять все большее количество своих функций.

Повторим, проблема не в жадности украинского гостиничного бизнеса, желающего сорвать куш в удобных для этого обстоятельствах. Это общечеловеческая особенность, и подобные ситуации так или иначе возникают повсюду в мире. Проблема в том, что украинское государство оказалось неспособно вмешаться и урегулировать этот вопрос.

На днях Роспотребнадзор в очередной раз отчитался о своей работе по борьбе с завышением цен гостиницами на период чемпионата мира. Было сообщено о выявленных 704 подобных случаях и 173 случаях отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации. Всего было проведено 1514 внеплановых проверок, возбуждено в общей сложности 1846 дел об административных правонарушениях, в суд подано 190 исков. Общая сумма наложенных административных штрафов превысила 8,7 миллиона рублей.

Важно понимать, что в этой работе российского ведомства нет ничего из ряда вон выходящего. Это нормальное функционирование дееспособного государства — и это именно то, чего нет на Украине.

Во всей этой истории загадочным остается только один момент: зачем и почему финал ЛЧ вообще отдали Киеву? Неужели в Европе не понимали, во что превратилась Украина?

На самом деле, понятно, — зачем, почему и кто.

В ситуации, когда Украина стала для Европы чемоданом без ручки, который при этом по многим причинам нельзя бросить, приходится создавать имитационные формы взаимодействия с Киевом и его поощрения: денег вам мы не дадим и членства в ЕС тоже, но вот вам почетная награда — проведение важного футбольного мероприятия.

Учитывая, что еще относительно недавно (всего шесть лет назад) Украина успешно приняла у себя чемпионат Европы по футболу, скорее всего, европейские бюрократы (в том числе футбольные) полагали, что Киев вполне справится с куда менее масштабным событием.

Что ж, ныне они поняли свою ошибку и осознали, что процесс государственной деградации на Украине идет куда быстрее, чем они полагали, и доверять ей проведение минимально значимых международных мероприятий уже чревато.

Теперь Западу придется искать еще более символические формы демонстрации солидарности и поддержки Украины и ограничиться, например, вручением почетных грамот ее президенту. Что касается рядовых европейцев, то впечатления футбольных болельщиков сделают свое дело и добавят красок в репутацию страны в общественном мнении Европы.