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Урок Бабченко: западные коллеги негодуют, но продолжают распространять фейк

08:0002.06.2018
(обновлено: 08:01 02.06.2018)
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoЖурналист Аркадий Бабченко в офисе телеканала ATR в Киеве, Украина. 31 мая 2018Журналист Аркадий Бабченко в офисе телеканала ATR в Киеве, Украина. 31 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Фейковое убийство Аркадия Бабченко стало топовой новостью для всех мировых СМИ. Подавляющее большинство западных масс-медиа, обычно поддерживающих постмайданную Украину, что бы та ни сотворила, гневно осудили официальную ложь. Ведь Киев, обманув всех, откровенно подставил и западных журналистов, и официальных лиц, которые целые сутки страдали от того, что Бабченко "убил Кремль".

К примеру, депутат Европарламента от Литвы Петрас Ауштрявичюс успел призвать к новым санкциям против России за жуткое "убийство великого журналиста Аркадия Бабченко". Когда выяснилось, что "великий журналист" живее всех живых, литовский политик не удосужился удалить свой призыв — видимо, полагает, что Россию все равно надо наказать "списком Бабченко".

Журналист Аркадий Бабченко во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 31 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
"Главный руководитель позора". Политолог о Порошенко и истории с Бабченко
Постарались критики России "из бывших". Например, политолог Антон Шеховцов, обитающий сегодня в Европе, потребовал от западных чиновников бойкотировать грядущий чемпионат мира. "Неужели они поедут в Россию, чтобы жать руку, покрытую свежей кровью?" — вопрошал он. Позже Шеховцов тихонечко удалил этот твит (но тот остался в кэше).

Неудивительно, что гневные отзывы на действия официального Киева посыпались от западных деятелей разного уровня в первые же минуты пресс-конференции, на которой был предъявлен живой Бабченко, и продолжаются до сих пор.

Лейтмотив большинства высказываний такой: государству, распространяющему ложь на высшем уровне, нельзя верить. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Алем Дезир, уже собиравшийся лететь в Киев на "похороны" Бабченко, заявил: "Я осуждаю решение распространять ложную информацию о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять верную информацию общественности".

Директор украинского предприятия по производству оружия Борис Герман, обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, на судебном заседании. 31 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Еще резче высказалась организация "Репортеры без границ": "Ничто не может оправдать фейковое убийство журналиста в Киеве".

"Поддельное убийство россиянина подрывает доверие к Украине", — сообщает колумнист агентства Bloomberg Леонид Бершидский. "Подделав смерть Бабченко, Украина испачкала себя", — вторит ему на страницах The Guardian Софи Пинкхэм, писательница и постоянный комментатор украинского вопроса.

Газета The Independent считает действия Киева "лучшим пиар-подарком для России". Эту же мысль повторяет американский сайт Coda, называя операцию "подарком для Кремля".

Несмертельный номер
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Несмертельный номер

Даже постоянные адвокаты Украины на Западе, хоть и пытаясь смягчить гнев коллег, все равно вынуждены осудить Киев за высокопоставленный фейк. Историк и публицист Энн Эпплбаум в The Washington Post признала, что этот скандал "еще больше снизит и без того уже микроскопически низкий уровень доверия украинцев к правительству и СМИ". Извечный критик России Эдвард Лукас добавил в The Times: "В глазах внешнего мира странный эпизод, произошедший на этой неделе, усилит восприятие Украины как банановой республики".

Журналист Аркадий Бабченко на брифинге в СБУ в Киеве, Украина. 30 мая 2018
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Но украинские журналисты и эксперты не нашли поводов для критики. Показательна переписка в Twitter корреспондента The Guardian по Восточной Европе Шона Уокера с основателем украинской структуры StopFake Евгением Федченко, который попытался оправдать ложь Киева. "Чувак (dude), ты же в буквальном смысле основал организацию, называемую "стоп, фейк", — напомнил ему Уокер. На что Федченко ответил: "Больше юмора, чувак".

Но Уокеру, очевидно, не до шуток. Сразу после известия о том, что оплакиваемая им "жертва" жива, журналист написал гневный твит: "Буду более внимательным в будущем. Уже научен не доверять информации от украинских властей о войне в Донбассе, но предположил, что, раз уж это подтверждено на столь официальном уровне, это — надежно".

"Чудесная мысль", — поддержал коллегу Максим Такер. До недавнего времени Такер освещал украинские события в газете The Times и прославился нашумевшей статьей о том, что войска ДНР якобы разрабатывают "грязную" атомную бомбу. Практически весь текст был основан на информации от СБУ.

Брифинг СБУ с участием российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
В Раде назвали позором СБУ инсценировку убийства Бабченко‍

Мысль чудесная, но мимолетная. В передовой статье The Guardian Уокер сообщает читателям: "На самом деле он (Бабченко. — Прим. ред.) подделал свою собственную смерть, будучи частью совершенно секретной операции Украинской службы безопасности, чтобы поймать настоящих киллеров, действующих по приказу Москвы".

Вдумайтесь в это "на самом деле" (в оригинале: in fact). Ведь корреспондент The Guardian, только что решивший не доверять СБУ, тут же повторяет голословную версию о "киллерах, действующих по приказу Москвы".

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Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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galaction.tereshin
Предполагаю, большинство журналистов доверяет сведениям Службы безопасности Украины о том, что россияне планировали убийство журналиста А. Бабченко и нескольких десятков других жителей Украины с помощью арестованного владельца оружейной фирмы Б. Л. Германа, который подбирал кандидатов в наёмные убийцы среди бывших участников антитеррористической операции в Донбассе.
09:19
02.06.2018
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PrettyGood Person
Эпплбаум, Бершицки, Такер..не каждый раз увидишь такой список оголтелых русофобов.

Одним словом, бабченки..
09:15
02.06.2018
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Vv_tina
История - просто сеанс саморазоблачения и Украины и ее хозяев и «поклонников». А эти пустопорожние размышления о «подарках Кремлю» просто дымовая завеса, надо же упомянуть Россию в негативном ключе. За что платят, то и пишут и ещё имеют наглость рассуждать о свободе слова. Какого слова - лживого?
09:11
02.06.2018
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Vitali Buzhan
"корреспондент The Guardian, только что решивший не доверять СБУ, тут же повторяет голословную версию о "киллерах, действующих по приказу Москвы" - получил быструю указку от "друзей украины", вот и переобулся! Что тут странного?
09:10
02.06.2018
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сергей горшков
"Мыши кололись, плакали, но продолжали грызть кактус"
08:46
02.06.2018
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