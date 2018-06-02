Урок Бабченко: западные коллеги негодуют, но продолжают распространять фейк

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Фейковое убийство Аркадия Бабченко стало топовой новостью для всех мировых СМИ. Подавляющее большинство западных масс-медиа, обычно поддерживающих постмайданную Украину, что бы та ни сотворила, гневно осудили официальную ложь. Ведь Киев, обманув всех, откровенно подставил и западных журналистов, и официальных лиц, которые целые сутки страдали от того, что Бабченко "убил Кремль".

К примеру, депутат Европарламента от Литвы Петрас Ауштрявичюс успел призвать к новым санкциям против России за жуткое "убийство великого журналиста Аркадия Бабченко". Когда выяснилось, что "великий журналист" живее всех живых, литовский политик не удосужился удалить свой призыв — видимо, полагает, что Россию все равно надо наказать "списком Бабченко".

Постарались критики России "из бывших". Например, политолог Антон Шеховцов, обитающий сегодня в Европе, потребовал от западных чиновников бойкотировать грядущий чемпионат мира. "Неужели они поедут в Россию, чтобы жать руку, покрытую свежей кровью?" — вопрошал он. Позже Шеховцов тихонечко удалил этот твит ( но тот остался в кэше ).

Неудивительно, что гневные отзывы на действия официального Киева посыпались от западных деятелей разного уровня в первые же минуты пресс-конференции, на которой был предъявлен живой Бабченко, и продолжаются до сих пор.

Лейтмотив большинства высказываний такой: государству, распространяющему ложь на высшем уровне, нельзя верить. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Алем Дезир, уже собиравшийся лететь в Киев на "похороны" Бабченко, заявил: "Я осуждаю решение распространять ложную информацию о жизни журналиста. Государство обязано предоставлять верную информацию общественности".

"Поддельное убийство россиянина подрывает доверие к Украине", — сообщает колумнист агентства Bloomberg Леонид Бершидский. "Подделав смерть Бабченко, Украина испачкала себя", — вторит ему на страницах The Guardian Софи Пинкхэм, писательница и постоянный комментатор украинского вопроса.

Газета The Independent считает действия Киева "лучшим пиар-подарком для России". Эту же мысль повторяет американский сайт Coda, называя операцию "подарком для Кремля".

Даже постоянные адвокаты Украины на Западе, хоть и пытаясь смягчить гнев коллег, все равно вынуждены осудить Киев за высокопоставленный фейк. Историк и публицист Энн Эпплбаум в The Washington Post признала, что этот скандал "еще больше снизит и без того уже микроскопически низкий уровень доверия украинцев к правительству и СМИ". Извечный критик России Эдвард Лукас добавил в The Times: "В глазах внешнего мира странный эпизод, произошедший на этой неделе, усилит восприятие Украины как банановой республики".

Но украинские журналисты и эксперты не нашли поводов для критики . Показательна переписка в Twitter корреспондента The Guardian по Восточной Европе Шона Уокера с основателем украинской структуры StopFake Евгением Федченко, который попытался оправдать ложь Киева. "Чувак (dude), ты же в буквальном смысле основал организацию, называемую "стоп, фейк", — напомнил ему Уокер . На что Федченко ответил: "Больше юмора, чувак".

Но Уокеру, очевидно, не до шуток. Сразу после известия о том, что оплакиваемая им "жертва" жива, журналист написал гневный твит: "Буду более внимательным в будущем. Уже научен не доверять информации от украинских властей о войне в Донбассе, но предположил, что, раз уж это подтверждено на столь официальном уровне, это — надежно".

"Чудесная мысль", — поддержал коллегу Максим Такер. До недавнего времени Такер освещал украинские события в газете The Times и прославился нашумевшей статьей о том, что войска ДНР якобы разрабатывают "грязную" атомную бомбу. Практически весь текст был основан на информации от СБУ.

Мысль чудесная, но мимолетная. В передовой статье The Guardian Уокер сообщает читателям: "На самом деле он (Бабченко. — Прим. ред.) подделал свою собственную смерть, будучи частью совершенно секретной операции Украинской службы безопасности, чтобы поймать настоящих киллеров, действующих по приказу Москвы".

Вдумайтесь в это "на самом деле" (в оригинале: in fact). Ведь корреспондент The Guardian, только что решивший не доверять СБУ, тут же повторяет голословную версию о "киллерах, действующих по приказу Москвы".