Украина готовится к блицкригу против России: что ей достанется

Ирина Алкснис, для РИА Новости



Свежие заявления, в огромном числе поступающие с пространства между Донецкой народной и Приднестровской Молдавской республиками, дают основания вспомнить украинскую пропагандистскую истерию 2014-2015 годов.

Тут и блогер, рассказавший после встречи с президентом Петром Порошенко о плане того "зачистить" Донбасс после ввода миротворцев: "Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ВСУ и зачищают Донбасс в стиле "без оружия — живи, с оружием — смерть".

Тут и бывший глава "Правого сектора"* Дмитрий Ярош, заявивший о потенциале у Украины для захвата ряда территорий России: "Главное вернуть территории (Крым и Донбасс. — Прим. ред.), а потом мы подумаем — у нас Кубань, Донщина (территория Ростовской области. — Прим. ред.), Воронеж".

Тут и бравый командир батальона морской пехоты ВСУ Вадим Сухаревский, рассказавший в интервью о своей мечте. Естественно, чтобы украинские войска дошли до Москвы.

Тут и депутат Верховной рады, лидер "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров, пригрозивший выселить с территории Крыма всех россиян.

В принципе, по отдельности в каждой новости самой по себе нет ничего особенного. Это вполне привычный для Украины информационный фон.

Внимание привлекает именно плотность: все эти заявления пришли за один день. Что заставляет задаться вопросом, с чего такая синхронность.

Безусловно, происходящее можно списать на случайное совпадение или сезонное обострение, вызванное приходом весны.

Однако за этим коллективным пропагандистским залпом видятся вполне осмысленные и абсолютно прагматичные мотивы, а сам он отличается срежиссированным характером. Кстати, упомянутая "закрытая встреча" Петра Порошенко с блогерами, состоявшаяся только что, явно указывает на это.

Украинскую политическую систему, нынешний киевский режим и саму украинскую государственность последние несколько лет привычно называют деградирующими, агонизирующими и обреченными.

Но у ситуации есть и другая сторона.

Она заключается в том, что правящей украинской элите и лично Петру Порошенко удалось за эти годы сформировать вполне устойчивую и работающую на их цели государственно-политическую машину. О каких-либо перспективах для Украины как страны и государства в этой системе говорить не приходится, но она неплохо справляется с решением личных задач ее руководителей.

Результаты этого можно наблюдать воочию.

Системные проблемы экономики, социальной сферы, инфраструктуры и других ключевых сфер Украины нарастают, уровень и качество жизни населения неуклонно снижаются, достижения последних четырех лет после Майдана ограничиваются безвизовым туристическим режимом с Европой, а на этом фоне руководители страны становятся все состоятельнее. При этом любые попытки пошатнуть их власть выглядят все более жалко и заканчиваются все более жесткими разгонами протестующих.

Все это, конечно, особенно впечатляет на фоне событий четырехлетней давности, проходивших под лозунгами "революции достоинства" со стороны "нерабов".

Эта система не обладает абсолютным запасом прочности. Однако особенность нынешних киевских властей — сильный инстинкт личного выживания.

С одной стороны, ими проводится политика, довольно издевательская по отношению к собственному народу. А с другой — украинская правящая элита вполне чувствует, когда пружина закручивается слишком уж туго.

В данный момент ситуация именно такая. К уже привычному общественному недовольству населения за последнее время добавилось сразу несколько сильных раздражителей.

Сначала разразился скандал, когда при разгоне очередного недомайдана, на этот раз сторонников Михаила Саакашвили, полиция ставила митинговавших на колени. Это вызвало заметное недовольство даже у многих сторонников Петра Порошенко, поскольку уж слишком напоминало действия ненавидимого ими "Беркута" четырехлетней давности.

© REUTERS / Oleksandr Klymenko Сотрудники полиции и сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве, Украина. 27 февраля 2018 © REUTERS / Oleksandr Klymenko Сотрудники полиции и сторонники Михаила Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве, Украина. 27 февраля 2018

Кроме того, накануне выходных в Киеве был задержан один из заметных и влиятельных общественных деятелей Украины, руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан. СБУ обнаружила в его машине много оружия, хотя сам Рубан заявил, что не знал о нем. СБУ утверждает, что Рубан "планировал убийство президента Украины, главы МВД и секретаря СНБО, расстрел здания Верховной рады и администрации президента в центре Киева для дестабилизации в стране".

И все на полном серьезе.

И это — не считая прочих "мелких" проблем вроде того, что "Нафтогаз" обвинил украинцев в чрезмерном потреблении газа.

Немудрено, что в высоких киевских кабинетах решили на всякий случай стравить "избыточное давление" общественного недовольства.

В результате — включена на неслыханную громкость пластинка о победе над "Россией-агрессором" в исполнении блогеров, депутатов и политиков. Работает она, надо признать, все хуже. Но пока работает.

…А раз она пока работает, зачем что-то менять?

*Экстремистская группировка, запрещенная в России.