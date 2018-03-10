В Раде пригрозили выселить всех россиян из Крыма

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, лидер "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров заявил о том, что все россияне, проживающие в Крыму, будут обязаны покинуть полуостров.
"Все россияне должны знать о том, если у них есть там где-то намерения или, не дай бог, если они это уже осуществили, переехали на постоянное проживание в Крым, <…> что они будут обязаны выехать", — сказал Чубаров в эфире Пятого канала.
По словам председателя организации, это единственный вариант развития событий на полуострове.
У многих членов запрещенной в России организации при обысках находили оружие и листовки с призывами к дестабилизации ситуации в Крыму, подчеркнул парламентарий.
Власти полуострова также считают, что первые лица "Меджлиса"* (Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров и бизнесмен Ленур Ислямов) являются инициаторами энергетической и продовольственной блокады Крыма. Все трое покинули регион после его воссоединения с Россией.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.