В Раде пригрозили выселить всех россиян из Крыма

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, лидер "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров заявил о том, что все россияне, проживающие в Крыму, будут обязаны покинуть полуостров.

"Все россияне должны знать о том, если у них есть там где-то намерения или, не дай бог, если они это уже осуществили, переехали на постоянное проживание в Крым, <…> что они будут обязаны выехать", — сказал Чубаров в эфире Пятого канала.

По словам председателя организации, это единственный вариант развития событий на полуострове.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей, депутат от Крымского региона Руслан Бальбек заявил, что сторонники "Меджлиса"* продолжают вести подрывную деятельность на полуострове, а их действия напрямую координирует Киев.

У многих членов запрещенной в России организации при обысках находили оружие и листовки с призывами к дестабилизации ситуации в Крыму, подчеркнул парламентарий.

Власти полуострова также считают, что первые лица "Меджлиса"* (Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров и бизнесмен Ленур Ислямов) являются инициаторами энергетической и продовольственной блокады Крыма. Все трое покинули регион после его воссоединения с Россией.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.