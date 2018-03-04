В МВД Украины объяснили, почему ставили на колени митингующих у Рады

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости. Митингующих, которых накануне задержали в Киеве во время столкновений с силовиками у здания Верховной рады, поставили на колени, но разрешали общаться и не били, сообщил пресс-секретарь министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"Относительно криков о якобы унижении задержанных. Непродолжительное пребывание задержанного на коленях перед посадкой в транспорт это никакое не унижение, а общепринятая полицейскими разных стран тактика обеспечения личной безопасности сотрудника… Именно поэтому, чтобы не держать на холодной погоде задержанных, лежа на снегу лицом вниз, был избран такой способ контроля", — написал Шевченко на своей странице в Facebook.

По его словам, задержанным, которые "сидели на корточках" или стояли на коленях, разрешали общаться, курить и не били.

По данным МВД Украины, в субботу утром полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. В ходе столкновений пострадали семь полицейских и 13 митингующих, задержаны были 111 человек, всех уже отпустили, сообщили в полиции. Коммунальщики разобрали палаточный городок. Прокуратура Киева открыла уголовное дело по факту возможного превышения служебных полномочий полицейскими во время событий, которые произошли утром в субботу возле Рады.