В Киеве завели дело из-за возможного превышения полномочий полицией у Рады

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. Прокуратура Киева открыла уголовное дело по факту возможного превышения служебных полномочий полицейскими во время событий, которые произошли утром в субботу возле Верховной Рады, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
"Прокуратурой города Киева проработана информация, которая освещена в средствах массовой информации относительно возможных неправомерных действий полицейских во время событий 03.03.2018 рядом с домом Верховной Рады Украины. С целью полной, всесторонней и объективной проверки информации прокуратурой столицы зарегистрировано уголовное производство с определением предварительной правовой квалификации по части второй статьи 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)", — говорится в сообщении.
Досудебное расследование поручено следователям СБУ в городе Киеве и Киевской области.
Ранее прокуратура сообщала, что открыла уголовное дело по факту возможного препятствования полицией работе журналиста "Радио Свобода" во время столкновений в субботу у Верховной Рады.
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