В Киеве завели дело из-за возможного превышения полномочий полицией у Рады

Полицейские задерживают протестующих в палаточном городке у Верховной Рады в Киеве. 3 марта 2018

Полицейские задерживают протестующих в палаточном городке у Верховной Рады в Киеве. 3 марта 2018

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости. Прокуратура Киева открыла уголовное дело по факту возможного превышения служебных полномочий полицейскими во время событий, которые произошли утром в субботу возле Верховной Рады, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

По данным МВД Украины, в субботу утром полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. По данным полиции, в ходе столкновений пострадали семь полицейских и 13 митингующих, задержаны были 111 человек, большинство из которых полиция уже отпустила. Сейчас ситуация у Рады спокойная, коммунальщики разобрали палаточный городок.

"Прокуратурой города Киева проработана информация, которая освещена в средствах массовой информации относительно возможных неправомерных действий полицейских во время событий 03.03.2018 рядом с домом Верховной Рады Украины. С целью полной, всесторонней и объективной проверки информации прокуратурой столицы зарегистрировано уголовное производство с определением предварительной правовой квалификации по части второй статьи 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)", — говорится в сообщении.

Досудебное расследование поручено следователям СБУ в городе Киеве и Киевской области.

Ранее прокуратура сообщала, что открыла уголовное дело по факту возможного препятствования полицией работе журналиста "Радио Свобода" во время столкновений в субботу у Верховной Рады.

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