Украинский командир заявил, что мечтает дойти до Москвы

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Командир батальона морской пехоты ВСУ Вадим Сухаревский рассказал в интервью "Обозревателю", где, по его мнению, должен закончиться конфликт, разгоревшийся на востоке Украины.

Журналист спросил военного, с каким местом у него ассоциируется завершение войны в Донбассе. Сухаревский в ответ заявил, что конфликт должен закончиться "как минимум" на границе Украины и России.

После этого он добавил, что сам хотел бы, чтобы украинские войска дошли до центра Москвы, а именно до станции метро "Сухаревская". Таким образом он намекнул на собственную фамилию.

Журналист, в свою очередь, отметил, что мечта командира выглядит не слишком реалистичной.

На Украине не в первый раз заявляют о желании "дойти" до российской столицы. Так, в прошлом году депутат Верховной рады Андрей Тетерук заявил, что украинская армия способна победить российскую и провести парад в центре Москвы.