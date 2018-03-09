КИЕВ, 9 мар — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сообщил на встрече с президентом страны о предотвращении терактов, планировавшихся в Киеве и других городах Украины в ближайшее время.

Как сообщила по итогам встречи президентская пресс-служба, Грицак, в частности, заявил, что уровень угрозы был "самым большим за время независимости".

Руководитель украинского Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан в минувший четверг был задержан сотрудниками СБУ при попытке выехать из ДНР на подконтрольную украинским властям территорию. По данным СБУ, в машине у него было большое количество оружия. Задержанному было предъявлено подозрение в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия.

В частности, по данным СБУ, в сговоре с другими лицами Рубан "планировал убийство президента Украины, главы МВД и секретаря СНБО, расстрел здания Верховной рады и администрации президента в центре Киева для дестабилизации в стране". В пятницу суд в Киеве избирает ему меру пресечения. Сам Рубан в суде отверг выдвинутые против него обвинения.

По данным пресс-службы, президент Петр Порошенко заслушал доклад главы СБУ относительно предупреждения терактов на Украине. Грицак, в частности, сообщил, что благодаря принятым службой мерами "удалось предотвратить масштабные террористические акты, которые могли быть совершены в ближайшее время в городе Киеве и в других городах Украины".

"Вчера, 8 марта 2018 года, при попытке перемещения на подконтрольную Украине территорию с неподконтрольной был задержан гражданин Украины Владимир Рубан с большим, я бы сказал очень большим объемом средств поражения. Это оружие, взрывчатые материалы, пулеметы и другие военные средства поражения", — сообщил глава СБУ.

По его словам, преступная деятельность группы Рубана документировалась Службой в течение длительного времени, благодаря чему удалось установить очень много деталей подготовки этого преступления. "Хочу сообщить, что уровень террористической угрозы для украинцев мы считаем был самый большой за время независимости нашего государства", — подчеркнул Грицак.