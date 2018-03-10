МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Петр Порошенко планирует "зачистить" Донбасс после ввода миротворцев, сообщил украинский блогер Мартин Брест после встречи с президентом.

"План такой. Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ВСУ и зачищают Донбасс, в стиле "без оружия — живи, с оружием — смерть", — написал блогер на своей странице в Facebook.

По его словам, давать амнистию тем, кто сражается на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР. "никто не собирается".

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворческого контингента, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Украинская сторона считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.