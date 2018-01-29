Американский миллиардер начал карать дураков с помощью огнеметов

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Самый известный, наверное, предприниматель современного мира Илон Маск анонсировал свой новый продукт — он объявил о старте предзаказа "самых безопасных в мире" огнеметов. Поставки пятисотдолларового ручного огнемета должны начаться уже весной.

Не менее примечательна и история появления этого нового детища Маска на рынке. Он пообещал выпустить огнемет в продажу, если будет продано 50 тысяч бейсболок с логотипом его компании The Boring Company, которая, собственно, и занимается этими самыми огнеметами.

В последнее время чем дальше, тем отчетливее от действий Маска складывается впечатление, что бизнесмен задался целью выяснить, сколько в современном западном мире (а также среди его поклонников в других частях света) идиотов и на сколько денег их можно наказать — на совершенно бредовых основаниях. Только эта версия выглядит хоть мало-мальски объясняющей подчеркнуто издевательскую по отношению к аудитории инициативу с продажей 50 тысяч кепок, а теперь и предпродажей огнеметов за 500 долларов для "зомби-апокалипсиса" (это прямая цитата из твита Маска). Ну, или для вечеринок, что более вероятно, но ничуть не менее по-идиотски.

В определенном смысле нельзя не отдать должное гению великого инноватора. Даже сейчас, когда ветер для него в мировом бизнес-истеблишменте заметно изменился, Маск продолжает играть на грани фола.

Карьера Маска вступила в самую интересную — для стороннего наблюдателя — стадию: стадию рассыпания построенного на песке замка.

За двадцать лет бизнес-карьеры Илон Маск создал себе феноменальную репутацию, а ведущие мировые СМИ и самые влиятельные люди планеты активно помогали ему в этом. Гениальный изобретатель, блистательный предприниматель и визионер, провидящий будущее — это был все он. А с конца 2000-х годов вокруг фигуры Илона Маска действительно началась медийная истерика, которая активно раскручивалась до самого недавнего времени.

Но, похоже, приходит логический конец и этому феномену — ситуация для Илона Маска покатилась под горку.

Пожалуй, точкой перелома стал прошедший, 2017 год. Именно в прошлом году мейнстрим продемонстрировал реальные признаки отрезвления относительно фигуры легендарного бизнесмена.

Нельзя сказать, что Маска и его проекты не критиковали до этого. Критиковали — причем жестко и весьма обоснованно. Публиковались многочисленные материалы о феноменальной провальности всех его самых громких и важных затей, которые держатся на плаву исключительно благодаря государственным субсидиям и финансовой поддержке, об авантюрности и откровенной антинаучности многих его инициатив, о том, что бизнес Маска является в чистом виде финансовым и PR-пузырем. Однако все эти материалы были за пределами влиятельной мейнстримной прессы, а их авторов обвиняли к зависти к чужому гению.

С прошлого года произошла смена этой устойчивой многолетней тенденции. Ключевые и самые влиятельные СМИ мира, в том числе деловые, наконец начали в массовом порядке писать о другом: о кошмарных финансовых показателях деятельности бизнесмена, о серьезнейших технологических проблемах в его компаниях, о сомнениях относительно реализации самых громких проектов.

Масла в огонь, безусловно, добавила недавняя неудача с запуском крайне дорогого секретного военного спутника Zuma, который должен был быть доставлен на орбиту на ракете-носителе Falcon 9 компании Маска SpaceX. В данном конкретном случае главная проблема не в самой неудаче, поскольку с ними сталкиваются абсолютно все космические программы, а том, что она легла на нарастающее недовольство американских военных и других высокопоставленных лиц результатами космической деятельности Маска. В сочетании с официально зафиксированными Пентагоном масштабными технологическими нарушениями в компании Маска ситуация выглядит для бизнесмена особенно безрадостно.

Тем не менее, несмотря ни на какие трудности и неудачи, Илон Маск, как и положено по роли, ни на мгновение не теряет апломба, а в ответ на любые плохие новости поднимает ставки.

Вот вам презентация беспилотной фуры Tesla в ответ на катастрофические показатели квартального отчета. А вот намерение создать электропикап. И фотография машинки, которую отправят к Марсу. А еще — обещание запустить сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy не как-нибудь обыкновенным образом, а под песню Дэвида Боуи Space Oddity. А на днях Маск и вовсе на десять лет отказался от зарплаты в компании Tesla, вызвав восхищенный лепет поклонников.

Правда, даже на таком фоне продажа 50 тысяч кепок и безопасный ручной огнемет видятся некоторым перебором. Какое-то количество наивных граждан может все-таки догадаться, что над ними цинично и изощренно издеваются.

Впрочем, кому-то из них покажется, что это они с Маском таким образом смеются над всеми остальными. И, чего доброго, выложат предмету обожания 500 долларов — чисто за сопричастность.