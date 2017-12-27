Илон Маск пообещал сконструировать электропикап

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Глава американской компании SpaceX Илон Маск пообещал выпустить электропикап вслед за Tesla Model Y.Twitter о создании пикапа.
В октябре компания Tesla Inc. представила прототип электрического грузовика Tesla Semi с технологией самоуправления. На презентации Маск объяснил, что создание электрического грузовика является очередным шагом в направлении освобождения мировой экономики от использования ископаемого топлива. Серийное производство Tesla Semi планируется начать в 2019 году.