Илон Маск показал автомобиль, который запустят к Марсу

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в своем Instagram фотографию автомобиля, который будет запущен в направлении Марса на ракете Falcon Heavy в качестве нагрузки.

Маск отметил, что красный Tesla Roadster отправится к Марсу для внесения разнообразия в тестовый процесс.

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Дек 22, 2017 at 10:47 PST

Ранее основатель SpaceX и Tesla объявил, что первый полет тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, запуск которой состоится под песню Дэвида Боуи Space Oddity, намечен на январь.

Первоначально ожидалось, что ракета полетит к Марсу в 2013 году, однако сроки постоянно сдвигались.